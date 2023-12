Podwyżki w WOT o 11 zł: szeregowy 141 zł, kapral 161 zł, plutonowy 171 zł, sierżant 176 zł. Za dzień służby

Od 1 stycznia 2024 r. stawki dzienne u żołnierzy niezawodowych w górę o 11 zł. Zawodowi dostali podwyżkę 20% kwoty bazowej. I to z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Czy żołnierze WOT są gorzej traktowani niż zawodowi żołnierze???

Od 1 stycznia 2024 r. stawki dzienne żołnierzy niezawodowych w górę o 11 zł. Czy zachęci to do służby? Według danych opublikowanych przez Rzpl liczby wojskowych w 2023 r. wzrosła o prawie 16 000 zł (żołnierzy zawodowych o 13 132, a WOT – o 2848, w sumie o 15 980 osób). W 2023 r. chciało wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (DZSW) 60 000. osób, 21% odpadło na etapie rekrutacji (np. z powodów zdrowotnych).

W Internecie pojawiły się już komentarze zestawiające krytycznie za sobą podwyżki o 11 zł za służbę żołnierzy WOT i podwyżki o 20% (dla kwot bazowych) u żołnierzy zawodowych:

komentarz Internauty Infor.pl

Internauci przeliczają, że 11 zł podwyżki, to i tak lepiej niż wyliczone przez nich 4 grosze w 2023 r. Ale w 2024 r. jest przepaść między WOT a żołnierzami zawodowymi.

Nowe stawki dzienne dla żołnierzy niezawodowych - dla WOT podwyżka o 11 zł/h

W konsekwencji wzrostu stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych MON podwyższył stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi. Metodologia podwyżek: na podstawie procenta najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego dla stopnia szeregowego określonego w poprzednich regulacjach (2,85%). Nowe stawki uposażeń wzrastają jednolicie dla wszystkich stopni wojskowych o 11 zł.

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY W KWOTACH DZIENNYCH WEDŁUG STOPNIA ETATOWEGO ZAJMOWANEGO STANOWISKA SŁUŻBOWEGO, OKREŚLONEGO STOPNIEM WOJSKOWYM, ORAZ WEDŁUG POSIADANEGO PRZEZ ŻOŁNIERZA STOPNIA WOJSKOWEGO

Przykładowe stawki za dzień służby w WOT od 1 stycznia 2024 r.:

szeregowy: 141 zł

starszy szeregowy: 146 zł

starszy szeregowy specjalista 156 zł

kapral - 161 zł

starszy kapral 166 zł

plutonowy 171 zł

sierżant 176 zł

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi - Dziennik Ustaw 2023 r. poz. 2794

Dla porównania jak wyglądają podwyżki w policji - wersja na 22 XII 2023 r.

Wersja z 22 XII 2023 r. jest już nieaktualna. Bo 29 XII do Sejmu trafiła nowa wersja ustawy okołobudżetowej na 2024 r. I nie ma w niej dodatku do pensji na policjantów za okres marzec 2024 r. - grudzień 2024 r. A podwyżki są z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Więcej o tym w tych artykułach Infor.pl:

Ale dla celów poglądowych można się przyjrzeć wersji podwyżek dla policji z 22 grudnia 2023 r. W wersji finalnej nie będzie dodatku. Policzyli to związkowcy z OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO:

Grupa zaszeregowania 1 (posterunkowy)

Podstawa uposażenia - 2990 zł (w 2023 r. 2510 zł)

Podwyżka - 480 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.) – 96 zł

Grupa zaszeregowania 2 (starszy sierżant)

Podstawa uposażenia – 4210 zł (w 2023 r. 3510 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 3 (sierżant sztabowy)

Podstawa uposażenia – 4240 zł (w 2023 r. 3540 zł)

Podwyżka – 700 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 140 zł

Grupa zaszeregowania 4 (aspirant sztabowy np. pomocnik dyżurnego, dzielnicowy)

Podstawa uposażenia - 4340 zł (w 2023 r. 3620 zł)

Podwyżka – 720 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 144 zł

Grupa zaszeregowania 5 (aspirant sztabowy np. detektyw)

Podstawa uposażenia - 4530 zł (w 2023 r. 3770 zł)

Podwyżka – 760 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 152 zł

Grupa zaszeregowania 6 (nadkomisarz np. kierownik posterunku Policji)

Podstawa uposażenia – 4800 zł (w 2023 r. 4000 zł)

Podwyżka – 800 zł

Dodatek (marzec – grudzień 2024 r.): 160 zł

Grupa zaszeregowania 7 (nadkomisarz np. dyżurny)

Podstawa uposażenia – 4910 zł (w 2023 r. 4090 zł)

Podwyżka – 820 zł

Dodatek do uposażenia w okresie marzec 2024 r. – grudzień 2024 r.: 164 zł

Przy następujących założeniach:

Kwoty są obliczane na podstawie waloryzacji uposażenia dla funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 r. i tylko na podstawie zmiany wysokości kwoty bazowej.

Zwiększeniu ulegnie także wysługa lat - indywidualna u każdego funkcjonariusza.

Zwiększeniu ulegnie także wysokość dodatku "15+".

Obliczenia 22 grudnia 2023 r. (link)

Tabela niebieska - wzrost ww. kwot bazowych o 20% - podstawy wyliczenia kwoty uposażenia zasadniczego na poszczególnych grupach zaszeregowania.

Tabela zielona - podstawa wysokości podwyżki. Obliczenia z tabeli zostaną wykorzystane dla wysługi lat, dodatku „15+”.

Żółta tabela - kwoty wypłacane od 1 marca 2024 r. tj. podwyżka + 1/5 za styczeń i luty 2024 r.

zestawienie 2024 r. NSZZ Solidarność z 22 XII 2023 r. Źródło zewnętrzne

Tabela w formacie WEBP:

Obliczenia z 22 XII 2023 r. OM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" FUNKCJONARIUSZY i PRACOWNIKÓW POLICJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na 2024 r. (ustawa jeszcze w Sejmie) kwoty bazowe dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy są w wysokości 2088,77 zł.

Kwotę dodatku otrzymujemy z wzoru tak opisanego przez przepis:

Uposażenie żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. podlega każdorazowemu zwiększeniu o 1/5 kwoty różnicy pomiędzy uposażeniem należnym na dzień 1 marca 2024 r. obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2024 odpowiednio dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej a uposażeniem należnym na dzień 1 stycznia 2024 r. obliczonym zgodnie z ust. 2.