1000 zł, 800, 700 zł, 600 zł, 500 zł. Gdzie można tyle zarobić za dzień pracy?

To są nowe stawki maksymalne za pracę w komisjach lekarskich dla wojska.

Rząd zajmie się w tym tygodniu zmianą w odpowiednim rozporządzeniu.

Podwyżka wynagrodzeń w komisjach lekarskich

Rząd proponuje podniesienie wynagrodzeń dla członków komisji lekarskich - wyższe wynagrodzenia są koniecznością z uwagi na trudności w skompletowaniu składu komisji w województwach i powiatach. W wyniku proponowanych zmian maksymalne dzienne wynagrodzenie przewodniczącego komisji ma wzrosnąć z 899 zł do 1000 zł, lekarza z 764 zł do 800 zł, psychologa z 600 zł do 700 zł, pielęgniarek lub ratowników medycznych z 557 zł do 600 zł oraz sekretarza komisji z 476 zł do 500 zł.

Zmiana ta nie wywoła skutków dla finansów państwa, gdyż środki na te wynagrodzenia zostały uwzględnione w części budżetu państwa poświęconej obronności.

Kto tworzy komisję lekarską?

Zgodnie z obecnymi przepisami, w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi lekarz, będący jednocześnie przewodniczącym komisji, psycholog oraz sekretarz komisji, a w jej pracach bierze również pielęgniarka lub ratownik medyczny (dotychczas "pracownik średniego personelu medycznego").

Przed komisją działającą w danym roku muszą stawić się mężczyźni, który w tym roku kalendarzowym kończą 19 lat, a także ci, którzy podlegają obowiązkowi kwalifikacji, ale wcześniej z różnych względów nie wzięli w niej udziału. Na komisję mogą zostać wezwane kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w służbie wojskowej - np. z wykształceniem medycznym lub psychologicznym, informatyczki czy tłumaczki.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej w danym roku otrzymuje wezwanie z określeniem dnia, godziny i miejsca obowiązkowego stawienia. Przed komisją dana osoba przechodzi badanie lekarskie oraz psychologiczne oraz otrzymuje oznaczoną kategorię zdolności do służby wojskowej (A, B, D oraz E), otrzymuje też stopień szeregowego i zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy wojskowej.

