Pielęgniarki szkolne bez podwyżki 30% [odpowiedź na interpelację]

Informacje te wynikają z odpowiedzi na poselską interpelację:

Interpelacja z 6 stycznia 2024 r. - czy pielęgniarki szkolne skorzystają na podwyżce 30% w szkołach?

Interpelację skierowała posłanka Joanna Wicha:

(….) organizacja na nowo medycyny szkolnej i znalezienie dla niej aktualnej roli to duże wyzwanie, jestem jednak przekonana, że nie wolno rezygnować z obecności pielęgniarek i psychologów w szkołach.

Obecność pielęgniarki, do której mogą udać się uczennice i uczniowie, nierzadko pozwala na wyrównanie szans wśród uczniów i zapewnienie podstawowej edukacji oraz profilaktyki zdrowotnej, a także szczepień, wśród tych uczniów, w domach których ta kwestia jest zaniedbana. Średnia wieku pielęgniarek szkolnych to dzisiaj 57 lat – to już bardzo blisko wieku emerytalnego.

Pielęgniarki pracujące w szkołach to kolejna grupa w tym zawodzie, gdzie zarobki są radykalnie niższe niż osób pracujących w placówkach medycznych z tym samym wykształceniem i na podobnym stanowisku.

Podobnie rzecz ma się z psychologiem szkolnym. Obecność psychologów w placówkach oświatowych jest dzisiaj niezbędna. A deficyt kadrowy psychologów w szkołach to – średnio – prawie 30%.

Powtarza się, że priorytetem tej kadencji będzie dążenie do wyrównania szans w szkołach i zapewnienie dostępu do psychologa w każdej placówce.

W związku z tym, a także z planowanymi ustawowymi podwyżkami 30% dla pracowników oświaty, uprzejmie proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy planowane 30-procentowe podwyżki obejmą także pielęgniarki szkolne i psychologów szkolnych?

2. W przeciwnym przypadku: czy są planowane podwyżki dla pielęgniarek szkolnych oraz psychologów szkolnych jeszcze w 2024 roku? Jeśli tak, to w jakiej wysokości i z jakiego budżetu będą pochodziły środki na zwiększenie wynagrodzeń?

3. Czy w 2024 roku planuje się zwiększenie nakładów finansowych na zatrudnienie pielęgniarek szkolnych oraz psychologów szkolnych? Ile wynosi wspomniane zwiększenie?

Odpowiedź na interpelację - pielęgniarki szkolne nie skorzystają na podwyżce 30% w szkołach

Odpowiedź na interpelację nr 748

w sprawie planowanego zwiększenia wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz psychologów szkolnych

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Henryk Kiepura

Warszawa, 25-01-2024

Szanowna Pani Poseł,

wskutek prac nowego Rządu nad budżetem państwa, w 2024 r. nastąpi podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%, natomiast nauczycieli początkujących o 33%, w tym nauczycieli psychologów.

Podniesienie wynagrodzeń nauczycieli o co najmniej 30% jest spełnieniem jednego z najważniejszych konkretów proponowanych przez Rząd w zakresie edukacji.

W tym celu, w ustawie budżetowej na rok 2024 przyjętej przez Sejm RP w dniu 18 stycznia 2024 r. zaplanowano kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5 176,02 zł oznaczającą wzrost o 30% w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. W tzw. ustawie okołobudżetowej na 2024 r. przyjętej przez Sejm RP w dniu 16 stycznia 2024 r. został dodany przepis podwyższający dodatkowo wynagrodzenie średnie nauczycieli początkujących.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zwiększenia wynagrodzeń dla pielęgniarek szkolnych informuję, że pielęgniarki szkolne nie są zatrudniane przez dyrektorów szkół, a co za tym idzie nie są pracownikami szkoły. Dyrektorzy podpisują umowę z Zakładami Opieki Zdrowotnej, a te oddelegowują swoich pracowników do szkół. Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078), opieka ta finansowana jest ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak więc pielęgniarki sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami nie są pracownikami pedagogicznymi, w związku z czym podwyżki wynagrodzeń nauczycieli nie obejmą tej grupy pracowników.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Edukacji

Henryk Kiepura

Sekretarz Stanu