Prezes ZNP: w 2025 r. nauczyciel początkujący z podwyżką do 7500 zł brutto. Nauczyciel dyplomowany do 11625 zł

Te ambitne cele prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawił w programie „Gość Infor.pl”.

Rozmowa o podwyżkach pensji nauczycieli w 2025 r., taktyce negocjacji z rządem, szkole „w chmurze”, podstawie programowej, pracach domowych.

Program prowadzi Piotr Nowak. W artykule skrót wywiadu i pełny materiał video.

7500 zł brutto najniższą pensją w polskiej oświacie

Prezes ZNP wyraził opinię, że 7500 zł, to optymalna pensja po podwyżkach dla nauczyciela początkującego. I tyle w 2025 r. wyniosłaby, gdyby udało się uchwalić wcześniej nowelizację Karty Nauczyciela. To projekt obywatelski podpisany przez kilkaset tysięcy osób. Trwają w Sejmie prace nad opracowaniem ostatecznej wersji tej ustawy. Nowe przepisy wiążą pensję nauczycieli z wynagrodzeniem przeciętnym w gospodarce. Na koniec 2025 r. jest ono szacowane właśnie na 7500 zł.

ZNP będzie walczył o 7500 zł brutto

Z wypowiedzi prezesa ZNP wynika, że celem związku jest dalej 7500 zł brutto dla nauczyciela początkującego (pomimo opóźnienia w uchwaleniu nowych przepisów). 7500 zł stałoby się najniższą pensja w oświacie dla nauczyciela z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi. Co z pensjami nauczyciela mianowanego i dyplomowanego? Dyplomowany powinien zarabiać 1,55 w relacji do mianowanego. 1,55 zastosowane do 7500 zł dałoby 11 625 zł.

Negocjacje z rządem

Prezes ZNP skomentował dzisiejszą wypowiedź min. edukacji Barbary Nowackiej, która w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” poinformowała o tym, że rząd chce utrzymać trend wzrostowy podwyżek, ale sytuacja finansowa państwa po ośmiu latach PiS jest naprawdę bardzo zła, dlatego za wcześnie jest na składanie konkretnych deklaracji o podwyżkach w 2025 r.

Sławomir Broniarz stwierdził, że nauczyciele są realistami, nie wiedzą jakie będą czerwcowe założenia do budżetu na 2025 r. nie wiedzą jakie są presje ekonomiczne związane z obronnością Polski. Nauczyciele uwzględnią realia w negocjacjach z rządem. Jednak pomimo wszystkich obiektywnych przeszkód dla realizacji planu podwyżek, brak propozycji w tym zakresie spowoduje ogromne zawiedzenie nauczycieli. W tym przypadku pojawi się większa presja na prace w Sejmie nad wspomnianą nowelizacją Karty Nauczyciela.

Prezes ZNP był pytany o to, czy to niezadowolenie może przybrać formę strajku, Nie wykluczył tego wariantu, ale jego wypowiedź wskazuje, że bazowym scenariuszem jest czekanie na rozwój wydarzeń w zakresie informacji o budżecie na 2025 r. oraz negocjacje z rządem.

Wywiad z prezesem ZNP w "Gość Infor.pl" - prowadzi Piotr Nowak

