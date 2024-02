ZNP: Wyjmijmy nadgodziny z 9523,88 zł wynagrodzenia średniego nauczyciela dyplomowanego

Od 800,00 do 2000,00 zł zyskają rodzice, jeśli dziecko zakwalifikuje się do publicznego przedszkola. Sprawdź terminy rekrutacji 2024/2025 w wybranych gminach.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych to ważny moment w życiu rodziny. Od jej wyniku zależy nie tylko organizacja życia rodzinnego i pracy zawodowej rodziców dziecka, ale także stan ich finansów. Jeśli bowiem nie dopilnują terminów obowiązujących w rekrutacji albo dziecko z innego powodu nie zakwalifikuje się do placówki publicznej, trzeba będzie inaczej zorganizować opiekę nad dzieckiem. Tymczasem wysokość czesnego w prywatnych placówkach waha się miesięcznie od 800,00 zł do 2000,00 zł.