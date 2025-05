Płacą 12 tys. zł a pracowników i tak brak. Deficyty w wielu opłacalnych zawodach

Płacą 12 tys. zł (co przecież jest znacznie powyżej średniej krajowej) a pracowników i tak brak. Barometr Zawodów na 2025 r., oraz liczne oferty pracy na portalach internetowych pokazują, że są deficyty w wielu, paradoksalnie, opłacalnych zawodach. Skąd to wynika? Pewnie w dużej mierze z tego, że w tych zawodach, znacznie lepiej zarabia się za granicą!

Proces poszukiwania pracy mocno zależy od popytu na konkretne kwalifikacje, co wpływa na wysokość proponowanych płac. Oczywiście dotyczy to osób, które rejestrują się jako osoby bezrobotne, ale nie tylko. Z drugiej strony, taka sytuacja i fakt istnienia w wielu polskich powiatach tzw. zawodów deficytowych, jednocześnie wpływa znacznie na zarobki oferowane przez pracodawców. Zauważyć jednak należy, że w przypadku wielu branż sytuacja ta może wyglądać różnie w poszczególnych częściach kraju. Okazuje się, że wciąż w Polsce panuje pilna potrzeba zatrudnienia, tzw. fachowców - osób, które posiadają fach w ręku. Tak, oczywiście - rozwijają się nowe technologie i sztuczna inteligencja, ale pracownicy wykonujący prace fizyczne, będę zawsze potrzebni i pewnych zawodów AI nie jest wstanie zastąpić. Taki stan rzeczy przekłada się bezpośrednio na oferty i wynagrodzenia na poziomie nawet około 12 tys. zł miesięcznie, natomiast za granicą zarobki bywają jeszcze wyższe.

Cieśla i stolarz, w tym stolarz budowlanych jako zawody trwale deficytowe

"Barometr Zawodów" na 2024 r. wymieniał cieśli i stolarzy budowlanych jako zawody trwale deficytowe, czyli takie, gdzie niedobór pracowników występuje od pierwszej edycji tego ogólnopolskiego badania. W 2025 r. deficyt wciąż występuje przy uwzględnieniu podziału na poszczególne powiaty. Znajduje to pewne odzwierciedlenie w ofertach pracy na portalach ogłoszeniowych. Barometr zawodów klasyfikuje taką grupę zawodową: robotnicy obróbki drewna i stolarze. Zawody z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności to:

Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów

Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni

Stolarze meblowi i pokrewni

Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna

Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna

Technik technologii drewna

Monter wyrobów z drewna

Szkutnik

Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

Monter mebli

Monter jachtów i łodzi

Technik przemysłu jachtowego

Technik przemysłu drzewnego.

To właśnie w tego typu branżach istnieje spory deficyt poszukujących pracy. Oczywiście nie dotyczy to każdej gminy w Polsce, ponieważ są te, gdzie ten zawód jest bardziej pożądany (jak np. województwo pomorskie), jak i mniej. Generalnie jednak nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż w 2025 r. wciąż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Czym jest Barometr zawodów?

Barometr zawodów, to prognoza dla i na rynku pracy. Prognoza jest przygotowywana na dany rok i pokazuje jakie jest ogólne zapotrzebowanie na zawody w Polsce, w tym z wyszczególnieniem na poszczególne powiaty czy województwa. Można zadać pytanie jak w takim razie powstaje Barometr zawodów? Rynek pracy przecież zmienia się z miesiąca na miesiąc i trudne jest oszacowane jakie będą trendy w zatrudnieniu na dany rok w danym województwie. Metodologię badania wypracowano w Szwecji w latach 90-tych XX w. W 2009 roku Barometr trafił do Polski. Początkowo Barometr realizowany był tylko w Małopolsce, ale od 2015 r. badania są prowadzone w całym kraju. Badanie pokazuje, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę w nadchodzącym roku. Barometr klasyfikuje zawody w trzy grupy: zawody deficytowe, zawody zrównoważone, zawody nadwyżkowe.

Czym są zawody deficytowe?

Zawody deficytowe to takie, w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej pracodawcom znaleźć kandydatów do pracy).

Czym są zawody zrównoważone?

Zawody zrównoważone to te, w których liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Czym są zawody nadwyżkowe?

Zawody nadwyżkowe, w których liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy i spełniających wymagania pracodawców (najtrudniej osobom poszukującym pracy znaleźć zatrudnienie).

Różne poziomy wynagrodzeń dla stolarzy w Polsce

Stolarze w Polsce mogą liczyć na różne poziomy wynagrodzenia w zależności od lokalizacji, doświadczenia i rodzaju zatrudnienia. Pracodawcy oferują pensje od 5 do 12 tys. zł brutto miesięcznie. Poszukiwani są np. pracownicy do zakładów zajmujących się produkcją mebli tapicerowanych. Specjaliści w montażu mebli na wymiar mogą otrzymać stawkę godzinową w wysokości 35-45 zł brutto przy pełnym etacie. Doświadczeni stolarze mają również szanse na lepiej płatne oferty w większych miastach, np. w Gdańsku, gdzie stocznia proponuje wynagrodzenie w granicach 9,3-11 tys. zł brutto miesięcznie, a ostateczna kwota zależy od rodzaju umowy.

Zarobki polskich stolarzy za granicą są znacznie wyższe. W Niemczech mogą oni pracować przy budowie domów prefabrykowanych, gdzie wynagrodzenie sięga 14-18 tys. zł brutto miesięcznie, przy czym wymagane są znajomość języka oraz doświadczenie. Inne oferty przewidują jeszcze lepsze zarobki, nawet do 19,5 tys. zł brutto, z dodatkowymi premiami i opcją zakwaterowania, choć częściowo płatną. To dowodzi, że zawód stolarza może być dobrze wynagradzany, zwłaszcza dla osób z odpowiednim doświadczeniem i gotowością do pracy poza krajem.