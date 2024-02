Do 800,00 zł dodatkowego wynagrodzenia dla lekarza, do 600,00 zł dla pielęgniarki. Weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia.

Wzrosły stawki dla medyków pracujących w wojskowych komisjach lekarskich. Na wysokość ich zarobków wpływa liczba posiedzeń, w których uczestniczą i kwota corocznie ustalana przez wojewodów.

Kto określa zdolność do służby wojskowej?

Określenie zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej należy do powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich. W jej ramach osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej poddaje się obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym, a także, stosownie do potrzeb i według decyzji przewodniczącego komisji lekarskiej, badaniom specjalistycznym oraz obserwacji szpitalnej. Badania psychologiczne polegają na przeprowadzeniu wywiadu psychologicznego i kończą się wydaniem zaświadczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań do pełnienia służby wojskowej. Powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie powołują wojewodowie w porozumieniu z szefami wojskowych centrów rekrutacji.

W skład powiatowej komisji lekarskiej wchodzi jeden lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza, będący jednocześnie przewodniczącym tej komisji, psycholog oraz sekretarz powiatowej komisji lekarskiej. W pracach tej komisji bierze udział również pielęgniarka lub ratownik medyczny. Z kolei w skład wojewódzkiej komisji lekarskiej wchodzi dwóch lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, spośród których wojewoda wyznacza przewodniczącego tej komisji, a także psycholog oraz sekretarz.

Czy członkowie powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich otrzymują wynagrodzenie?

Pracodawcy udzielają zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, lekarzom i psychologom wchodzącym w skład powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich oraz pielęgniarkom lub ratownikom medycznym, wyznaczonym do powiatowych komisji lekarskich w przypadku konieczności ich udziału w pracach komisji w godzinach pracy zawodowej. Osobom tym przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z określeniem zdolności do służby wojskowej, wykonywaną poza godzinami pracy zawodowej. Wysokość wynagrodzenia za każdy dzień pracy nie może przekraczać 15% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za kwartał poprzedzający wypłatę tego wynagrodzenia.

Dodatkowe wynagrodzenie oblicza się jako iloczyn kwoty ustalanej corocznie przez wojewodów:

1) dla przewodniczącego komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 400 zł i nie większej niż 1000 zł oraz liczby posiedzeń, którym przewodniczył;

2) dla lekarza – członka wojewódzkiej komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 350 zł i nie większej niż 800 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

3) dla psychologa – członka komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 300 zł i nie większej niż 700 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył;

4) dla pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich – nie mniejszej niż 200 zł i nie większej niż 600 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczyli;

5) dla sekretarza komisji lekarskiej – nie mniejszej niż 150 zł i nie większej niż 500 zł oraz liczby posiedzeń, w których uczestniczył.





Podstawa prawna

rozporządzenie Rady Ministrów z 30 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich (Dz.U. z 2024 r. poz. 120)