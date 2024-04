Rząd ma pomysł na niż demograficzny i puste szkoły? Przyjdą do nich wieczorami emeryci uczyć się i integrować?

MEN: Projekt "Szkoły międzypokoleniowej", to otwarcie placówek na zajęcia z udziałem seniorów oraz integracja międzypokoleniowa.

Min. Nowacka i min. Okła-Drewnowicz zapowiedziały projekt "Szkoła międzypokoleniowa".

REKLAMA

Niż demograficzny w szkołach

Jesienią ruszy projekt "Szkoły międzypokoleniowej", polegający na otwarciu placówek na zajęcia z udziałem seniorów oraz na integracji międzypokoleniowej - poinformowały w poniedziałek na konferencji prasowej ministra edukacji Barbara Nowacka i ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.

REKLAMA

Cel? Niech dzieci korzystają z doświadczenia osób starszych, z ich wiedzy, często historycznej, uczą się kompetencji społecznych. "A i dzieci mogą wiele nauczyć dziadków, mogą pokazać, w jaki sposób obsługiwać nowoczesne narzędzia, jakich słów warto używać, jak poruszać się w nowym cyfrowym świecie".

Zaznaczyła jednocześnie, że "solidarność nie dzieje się sama, trzeba o nią dbać i ją pielęgnować". Dodała, że w tym obszarze warto zachęcić szkoły do współdziałania. "Z panią ministrą Okłą-Drewnowicz wielokrotnie rozmawiałyśmy o możliwościach współpracy, otwarciu szkoły również na osoby starsze, wsparcie ich".

"Chciałyśmy powiedzieć, że od jesieni tego roku rozpoczynamy działania na rzecz szkoły międzypokoleniowej, szkoły otwartej, szkoły, w której edukacja polega też na włączaniu osób starszych i wsparciu młodzieży w uczeniu się osób starszych". To szczególnie ważne w małych miejscowościach, malutkich wiejskich szkołach, które - jak zaznaczyła - gdyby mogły być otwarte, stałyby się m.in. realnym centrum współpracy międzypokoleniowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Projekt "Szkoła międzypokoleniowa" polegać będzie na udostępnianiu szkół na różnego rodzaju zajęcia z udziałem seniorów, np. z kompetencji cyfrowych. Szczególnie ma to dotyczyć placówek, które ze względu na niż demograficzny pustoszeją. "Szkoły będą otwierały swoje przestrzenie tak, by w tych budynkach mogły razem działać dzieci, młodzież i osoby starsze" - powiedziała Okła-Drewnowicz.

Szefowa MEN przypomniała, że jej resort prowadził już podobne działania w formie pilotażowej, w których uczestniczyło ponad 120 szkół. Były one popołudniami i wieczorem otwarte dla seniorów. "Zakładamy też, że nie będzie się to ograniczało tylko do działalności cyfrowej, ale i do różnych innych działań" - powiedziała Nowacka.

"Często osoby starsze, widzimy to szczególnie w małych miejscowościach, są samotne, nie mają możliwości nawet dojechania do instytucji kultury, do domu kultury, a szkoła potrafi być sercem życia takiej małej miejscowości. Ale samotność dotyczy też wielkich miast. Gdyby tutaj stworzyć przestrzenie, i nad tym pracujemy, żeby starsze osoby mogły przyjść do szkoły, czegoś się nauczyć, czegoś dowiedzieć, pobyć wspólnie, spotkać młodych, od których też się mogą wiele nauczyć, a także podzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami" - dodała min. edukacji.

Dlaczego min. Barbara Nowacka dziś poinformowała o projekcie szkoły między pokoleniowej?

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej obchodzony jest 29 kwietnia. Jego celem jest podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy między różnymi pokoleniami. Dzień ten przypomina o konieczności wzajemnego szacunku, zrozumienia i wsparcia między młodszymi i starszymi osobami. Wskazuje także problem starzenia się społeczeństwa i potrzebę zapewnienia godnego życia seniorom. Zachęca do podejmowania działań, mających na celu poprawę jakości życia osób starszych i stworzenie warunków sprzyjających aktywności oraz integracji międzypokoleniowej.