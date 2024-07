Co z wynagrodzeniem nauczycieli za wycieczki? MEN mówi jasno – nie należy się. Kto pojedzie na wycieczki w roku szkolnym 2024/2025?

Podróże z klasą. Co dalej z wynagrodzeniem nauczycieli za wycieczki? MEN mówi jasno – nie ma podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia. Karta wycieczki to polecenie służbowe dyrektora i wypłaca się normalne wynagrodzenie.

Nie ma podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia

Temat wynagrodzeń nauczycieli za czas wycieczek szkolnych rozgrzewa do czerwoności. Problemy mocno odżyły przy okazji programu „Podróże z klasą”, którego celem z jednej strony jest zachęcanie do uczestnictwa w wycieczkach poprzez ich znaczące dofinansowanie, a który z drugiej strony całkowicie pomija problem wynagrodzeń nauczycieli, który jest sygnalizowany od lat. W tej sprawie skierowano do szefowej resortu interpelację poselską dotyczącą sytuacji nauczycieli. W odpowiedzi na nią wskazano, że co do zasady wycieczki szkolne lub inne aktywności są zajęciami wynikającymi z zadań statutowych szkoły. W konsekwencji nauczyciele realizują je w ramach czasu pracy wynikającego z przepisów art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i ustalonego na podstawie tych przepisów wynagrodzenia. Jak wskazała Barbara Nowacka, nie ma podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za realizację innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczek, w wymiarze wykraczającym poza pensum nauczyciela oraz przydzielone godziny ponadwymiarowe wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy.

Polecenie służbowe dyrektora i normalne wynagrodzenie

W odpowiedzi wskazano, że karta wycieczki podpisana przez dyrektora jest poleceniem służbowym, a nauczyciel opiekujący się dziećmi w czasie wycieczki jest oddelegowany przez dyrektora do innej pracy, którą wykonuje zamiast realizacji lekcji, w tym godzin ponadwymiarowych. To sprawia, że otrzymuje on z tego tytułu wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak za prowadzenie zajęć na terenie szkoły. Dodatkowo, zachowuje prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe przydzielone mu w arkuszu organizacji szkoły, jeśli przypadają one w czasie, gdy sprawował opiekę nad uczniami na wycieczce szkolnej.

Powołując się na wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 29 października 2020 r. (sygn. akt V Pa 39/20) w odpowiedzi przypomniano także, że zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 mogą polegać m.in. na przygotowaniu uroczystości szkolnej lub przedszkolnej, przygotowaniu do konkursów, prowadzeniu zajęć opiekuńczych, organizowaniu i udziale w wycieczkach i wyjściach poza teren szkoły, udziale w radach pedagogicznych, opracowywaniu pomocy dydaktycznych, zebraniach z rodzicami. Dyrektor szkoły nie ma natomiast prawa do samodzielnej oceny, czy dane zajęcia są zajęciami ponadwymiarowymi, czy też wchodzą w zakres normalnego czasu pracy nauczyciela. Przepisy wskazują bowiem jasno, że przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.