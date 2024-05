Będą podwyżki wynagrodzeń. Plany na resztę 2024 roku

Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazują, że od stycznia do kwietnia 2024 r., 57% firm zdecydowało się na podniesienie wynagrodzeń. Z tych firm, 45% planuje dalsze podwyżki w tym roku. Dodatkowo, 24% firm, które jeszcze nie podniosły płac, zamierza to zrobić. Oznacza to, że łącznie 67% badanych firm podniesie pensje w tym roku.

Podwyżki wynagrodzeń. Gdzie?

Plany podwyżek wynagrodzeń na resztę 2024 roku

Wpływ podwyżek na gospodarkę W kwietniu 2024 r., przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 11,3% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 8271,99 PLN. W 13 na 15 sektorów PKD, przeciętne wynagrodzenie było wyższe niż rok wcześniej. Największy wzrost odnotowano w sektorze budowlanym, gdzie wynagrodzenia wzrosły o 17,1%. REKLAMA Podwyżki wynagrodzeń. Gdzie? Podwyżki były częściej realizowane przez średnie i duże firmy (odpowiednio 64% i 62%) niż przez mikroprzedsiębiorstwa, gdzie 51% zdecydowało się na zwiększenie płac. W kontekście branż, szczególnie aktywne w podnoszeniu wynagrodzeń były firmy handlowe (61%) oraz produkcyjne (60%). W branży TSL, blisko połowa firm (49%) również zadeklarowała podniesienie poziomu wynagrodzeń swoim pracownikom. Zobacz również: Podwyżki od ponad 500 zł do prawie 1200 zł już od 1 lipca. Termin zawarcia porozumień mija 31 maja. Jednak szefowie nie wiedzą do robić. Plany podwyżek wynagrodzeń na resztę 2024 roku Na koniec 2024 roku, 36% przedsiębiorstw planuje podniesienie wynagrodzeń. Wyniki badania PIE są zgodne z danymi z Szybkiego monitoringu NBP, według których w II kwartale br., 37% przedsiębiorstw planuje podwyżki płac. Szczególnie aktywne w tym działaniu będą duże firmy, z których ponad połowa (54%) planuje podniesienie wynagrodzeń swoim pracownikom. Wpływ podwyżek na gospodarkę Z analizy PIE wynika, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przekłada się na znaczący wzrost realnej wartości nabywczej pensji. Zwiększenie płac przyczynia się do poszerzenia możliwości nabywczych konsumentów oraz przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Dwucyfrowe tempo wzrostu wynagrodzeń utrzymuje się od ponad dwóch lat, co wraz z deklaracjami przedsiębiorców o planowanych podwyżkach sugeruje, że poziom wynagrodzeń będzie nadal wzrastał.