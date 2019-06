Brak ubezpieczenia zdrowotnego a bezpłatna opieka medyczna

Kto, pomimo nieopłacania składki zdrowotnej, może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej?

Prawo do bezpłatnego korzystania z opieki medycznej przysługuje nie tylko osobom, które opłacają składkę zdrowotną. Przepisy przewidują również sytuacje, w których pomimo tego, że składka zdrowotna nie jest opłacana, bezpłatne leczenie jest możliwe.

Pobieranie świadczeń z ZUS a prawo do opieki medycznej

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia przebywają na zwolnieniu lekarskim i pobierają zasiłek chorobowy lub opiekują się dzieckiem i otrzymują zasiłek macierzyński, pomimo tego, że nie odprowadzają składki zdrowotnej mogą korzystać bezpłatnie z opieki medycznej.

Osoby ubiegające się o przyznanie emerytury lub renty także są uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej.

Po skończeniu nauki ubezpieczenie zdrowotne jeszcze przez określony czas

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów, a studenci przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów.

Rejestracja w urzędzie pracy

Osoby rejestrujące się w urzędzie pracy ze statusem bezrobotnego objęte są, już od dnia rejestracji, ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczenie przysługuje każdej osobie zarejestrowanej, bez względu na to, czy posiada prawo do zasiłku czy też nie. Sposób rozwiązania umowy również nie ma wpływu na prawo do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przysługuje przez cały okres figurowania w rejestrze osób bezrobotnych oraz przez 30 dni od daty wyrejestrowania. Do ubezpieczenia z urzędu można zgłosić również członka rodziny.

Pomoc władz miasta w uzyskaniu ubezpieczenia

Osoby, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, bezdomne, które nie mogą uzyskać ubezpieczenia zdrowotnego także mogą korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. W tym celu powinny zwrócić się o pomoc do wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości, w której mieszkają. Koszty leczenia pokrywane są z budżetu państwa.

Przepisy prawa a opieka medyczna

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpłatna opieka medyczna przysługuje kobiecie w ciąży oraz przez pierwsze sześć tygodni po porodzie. Prawo do opieki medycznej posiadają również dzieci do 18. roku życia niezgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny.

Jeśli nie możesz skorzystać z ubezpieczenia z wyżej wymienionych tytułów, możesz wykupić ubezpieczenie dobrowolne w NFZ. W tym celu należy złożyć wniosek, a w określonych przypadkach dodatkowe dokumenty, w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym jest także wniesienie opłaty. Jej wysokość zależy od długości przerwy w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje nie wcześniej niż z dniem złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych