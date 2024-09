Wkrótce 30 września. Dlaczego to taka ważna data?

Zbliża się 30 września. Ten dzień to nie tylko koniec miesiąca czy koniec trzeciego kwartału. To także ważna data dla każdego pracodawcy i kadrowca. Dlaczego?

30 września mija termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego

Według Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Urlop, który do końca roku nie został wykorzystany zgodnie z ustalonym planem urlopów lub w terminie uzgodnionym z pracownikiem staje się urlopem zaległym.

Należy pamiętać, że urlopem zaległym może stać się nie tylko urlop przysługujący na podstawie Kodeksu pracy. Zaległym urlopem może być także dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi na podstawie przepisów szczególnych. Takim dodatkowym urlopem jest np. urlop przysługujący pracownikom niepełnosprawnym.

Pracodawca powinien udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie do końca września następnego roku przypadającego po roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Oznacza to, że niewykorzystany przez pracownika urlop za 2023 r. powinien zostać udzielony do 30 września 2024 r. Przy czym pracownik nie musi wykorzystać całego zaległego urlopu do końca września. Wystarczy bowiem, aby rozpoczął urlop najpóźniej ostatniego dnia września.

Przykład Pracownik ma 7 dni zaległego urlopu wypoczynkowego należnego za 2023 r. Złożył pracodawcy wniosek o udzielenie mu urlopu w wymiarze 7 dni od 30 września do 8 października 2024 r. Pracodawca zaakceptował wniosek i udzielił urlopu w proponowanym przez pracownika terminie. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe, bowiem pracownik rozpocznie urlop jeszcze we wrześniu.

30 września mija termin wpłaty drugiej raty odpisu na zfśs

W 2024 r. odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

na jednego zatrudnionego w normalnych warunkach wynosi 2417,14 zł;

na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynosi 3222,86 zł;

na pracownika młodocianego w I roku nauki wynosi 322,29 zł;

na pracownika młodocianego w II roku nauki wynosi 386,74 zł;

na pracownika młodocianego w III roku nauki wynosi 451,20 zł.

Fakultatywne zwiększenie odpisu/funduszu:

na każdego pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym może wynieść 402,86 zł;

na każdego emeryta lub rencistę, nad którym pracodawca sprawuje opiekę socjalną może wynieść 402,86 zł.

Ponadto pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy, mogą zwiększyć zfśs na każdą zatrudnioną osobę o 483,43 zł.

Podmioty zobowiązane do utworzenia zfśs przekazują odpisy na działalność funduszu co do zasady w dwóch ratach i terminach:

do 31 maja – co najmniej 75 proc. odpisów podstawowych,

do 30 września – pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów – byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym).

Ze względu na to, że środki zfśs są własnością pracodawcy, przekazanie odpisu po terminie (np. po 30 września), nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).