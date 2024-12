100,2 % - tyle będzie wynosił wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 r. Co to oznacza? Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada.

25 listopada 2025 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa ZUS dotyczące wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia.

REKLAMA

Obwieszczenie prezesa ZUS

Jak wynika z obwieszczenia Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 r., wskaźnik ten wynosić będzie w I kwartale 2025 r. 100,2 proc. Zapytaliśmy ZUS o to, co oznacza ta zmiana dla osób będących na świadczeniu rehabilitacyjnym, a także o to, czy świadczeniobiorcy muszą składać w związku z tym jakieś pisma do ZUS.

100,2 % - tyle będzie wynosił wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 r. Co to oznacza?

Poniżej prezentujemy odpowiedź ZUS:

REKLAMA

Zgodnie z przepisami ustawy zasiłkowej [1], świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie przez niego zdolności do pracy. Prawo do tego świadczenia jest przyznawane na okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy, tj. 360 dni [2].

Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w wysokości 90% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego oraz 75% – za pozostały okres, a jeżeli świadczenie to przypada w okresie ciąży, to w wysokości 100% za cały jego okres [3].

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi kwota przyjęta do ustalenia wysokości zasiłku chorobowego po waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia [4]. Jeżeli podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku podlegała waloryzacji, podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru poprzednio pobieranego zasiłku, po waloryzacji. Przy czym, jeżeli wskaźnik nie przekracza 100% podstawa zasiłku chorobowego nie jest waloryzowana.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy zasiłkowej, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obwieszczeniem z 18 listopada 2024 r. ogłosił wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2025 roku. Wskaźnik ten wynosi 100,2%.

Wskaźnik waloryzacji w I kwartale 2025 r. będzie wynosił 100,2 % co to oznacza dla ubezpieczonego? [Przykład]

REKLAMA

Pracownik ma przyznane prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 4 miesięcy od 20 kwietnia 2025 roku. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przed tym świadczeniem wynosiła 6 100 zł. Pierwszy dzień świadczenia rehabilitacyjnego będzie przypadał w I kwartale 2025 roku, zatem podstawa wymiaru będzie podlegała waloryzacji wskaźnikiem 100,2 % i będzie wynosiła 6 100 zł x 100,2 % = 6 112,2 zł

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmowaną do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego, waloryzuje się tylko raz. Oznacza to, że nie podlega ona waloryzacji w kolejnych kwartałach, nawet jeśli nastąpiło w nich przedłużenie wypłaty tego świadczenia.

Dodatkowo informuję, że w razie przyjęcia do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o 13,71% (tj. o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez ubezpieczonego), w związku z tym, że faktyczna podstawa wymiaru zasiłku jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, waloryzacji podlega faktyczna podstawa wymiaru zasiłku. Zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku nie może być bowiem niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę pomniejszonego o 13,71% [4].

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli w pobieraniu zasiłków – bez względu na ich rodzaj – nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż miesiąc kalendarzowy [5]. Jeżeli poprzednio pobieranym świadczeniem było świadczenie rehabilitacyjne i w związku z tym podstawa wymiaru podlegała waloryzacji, to podstawę wymiaru kolejnego zasiłku stanowi kwota przyjęta jako podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, tj. po waloryzacji [6].

Reasumując powyższe, przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji istotna jest data początkowa należnego świadczenia rehabilitacyjnego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przyjmowaną do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego waloryzuje się tylko raz. Oznacza to, że nie podlega ona waloryzacji w kolejnych kwartałach, nawet jeśli następowały w nich wypłaty tego świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego za kolejne miesiące.

Ponadto, zaznaczyć należy, że prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jak i jego wysokość, ustalają i wypłacają płatnicy składek lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych [7], dlatego też osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne, których podstawa wymiaru zasiłku będzie podlegała waloryzacji nie muszą składać na tę okoliczność żadnych dodatkowych wniosków.