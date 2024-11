80 % dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny. Tyle mogą otrzymać osoby niepełnosprawne na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

80 proc. dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny. Tyle mogą otrzymać osoby niepełnosprawne na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Jak skorzystać z dofinansowania? Komu przysługuje dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego? Co powinien zawierać wniosek?

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania do zakupy sprzętu rehabilitacyjnego. Ze środków Funduszu mogą być finansowane w części lub całości zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, a także środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Kto może starać się o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą wystąpić osoby niepełnosprawne w przypadku, gdy ich przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Należy pamiętać także o tym, że musi zachodzić potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80 proc. kosztów tego sprzętu. Nie może jednak przekraczać wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że udział własny wnioskodawcy wynosi minimum 20 proc. kosztu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie (PCPR). Wyszukiwarka danych kontaktowych jednostek znajduje się na stronie Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON. Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dofinansowania przez cały rok. Do wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodów, fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający przewidywany koszt zakupu, a także zaświadczenie od lekarza wskazujące zasadność korzystania z określonego sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych.

