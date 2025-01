Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r. Komu przysługuje? Kto nie może liczyć na zasiłek pielęgnacyjny? Ile będzie wynosił zasiłek pielęgnacyjny? Gdzie złożyć wniosek? Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Jego kwota, wraz ze świadczeniami rodzinnymi podlega co trzy lata weryfikacji. Ostatnia weryfikacja wysokości zasiłku pielęgnacyjnego odbyła się w 2024 r. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Kiedy złożyć wniosek?

REKLAMA

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.: komu przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16 roku życia w przypadku, gdy legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobom, które ukończyły 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu.

Ważne Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustalane jest do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.: komu nie przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które są umieszczone w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie. Nie przysługuje także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Nie przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat w przypadku, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, na którą miał pobierać zasiłek pielęgnacyjny, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.: wysokość

Od 1 listopada 2024 r. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2024 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna – wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Oznacza to, że wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie uległa zmianie od 1 listopada 2019 r.

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r.: wniosek, kiedy złożyć

By otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w jednostkach terenowych odpowiedzialnych za realizację świadczeń rodzinnych w danej gminie. Są to najczęściej ośrodki pomocy społecznej. Jeżeli jednak nie ma takiej jednostki w pobliżu, wniosek można złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można przesłać go także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Wniosek złożony po trzech miesiącach od dnia wydania orzeczenia, będzie skutkował tym, że dana osoba uzyska prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo