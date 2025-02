Świadczenie rehabilitacyjne 2026 r. Ile wynosi? Kiedy można wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne? Kto może wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne? Jakie warunki trzeba spełniać? Przez ile można pobierać świadczenie rehabilitacyjne?

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wymienia szereg świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wśród nich wymieniono m.in. świadczenie rehabilitacyjne.

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego

By nabyć prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, należy spełniać określone warunki. Świadczenie to przysługuje ubezpieczonemu w momencie, gdy wyczerpie on zasiłek chorobowy, a w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. By uzyskać prawo do świadczenia, należy dostać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy nie wniesiono sprzeciwu, lub co do którego nie wniesiono zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne: przez ile można pobierać?

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Jednakże okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego nie może przekraczać 12 miesięcy.

Świadczenie rehabilitacyjne: kiedy nie przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje w przypadku, gdy dana osoba uprawniona jest do:

emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

zasiłku dla bezrobotnych,

zasiłku przedemerytalnego,

świadczenia przedemerytalnego,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie rehabilitacyjne: ile wynosi?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależna jest od tego ile trwa. Przez pierwsze trzy miesiące świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Przez pozostały okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, wynosi ono 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. W przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

