Świadczenie rehabilitacyjne w 2025 r. i 2026 r.: Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo można pobierać świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

REKLAMA

W momencie, gdy kończy się zasiłek chorobowy, a stan zdrowia pracownika nadal nie pozwala na powrót do pracy, warto pamiętać o jeszcze jednym świadczeniu, z którego można skorzystać. Dla ubezpieczonych, którzy nadal zmagają się z chorobą, ale mają szansę na odzyskanie sprawności, przewidziane jest świadczenie rehabilitacyjne.

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne w 2025 r. i 2026 r.?

Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego przysługuje osobie ubezpieczonej, która wyczerpała pełen okres zasiłku chorobowego (182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – 270 dni), ale nadal jest niezdolna do pracy. Kluczowe jest jednak to, że dalsze leczenie lub rehabilitacja daje realną szansę na powrót do zdrowia i do dalszej pracy. O tym, czy dana osoba spełnia warunki do przyznania świadczenia, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia można się odwołać.

Jak długo można pobierać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy. Ustawa przewiduje maksymalny czas pobierania tego świadczenia Wynosi on 12 miesięcy.

Komu świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobom, które mają już prawo do innych świadczeń, takich jak:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy,

zasiłek dla bezrobotnych lub przedemerytalny,

świadczenie przedemerytalne,

rodzicielskie świadczenie uzupełniające,

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,

urlop dla poratowania zdrowia.

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w 2025 r. i 2026 r.?

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego zależy od okresu jego pobierania:

90 proc. podstawy zasiłku chorobowego – za pierwsze 3 miesiące,

– za pierwsze 3 miesiące, 75 proc. podstawy zasiłku chorobowego – za pozostały okres,

– za pozostały okres, 100 proc. podstawy zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada w czasie ciąży.

– jeżeli przypada w czasie ciąży. 100 proc. podstawy zasiłku chorobowego – w przypadku ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego, z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. Należy jednak pamiętać o tym, że w tej wysokości przysługuje tylko w przypadku, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku z wcześniej stwierdzonym wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Należy pamiętać, że podstawa obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji.

W sytuacji, gdy pracownik po zakończeniu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego zgłosi chęć powrotu do pracy, nawet po upływie sześciu miesięcy od ustania stosunku pracy, ma prawo do ponownego zatrudnienia na zasadach wynikających z Kodeksu pracy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne warto złożyć z wyprzedzeniem – najlepiej co najmniej sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. W przypadku złożenia wniosku później, może on zostać rozpatrzony po zakończeniu pobierania zasiłku.

Aby ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne, należy złożyć w ZUS formularz ZNp-7. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

zaświadczenie o stanie zdrowia – druk OL-9, wystawiany przez lekarza prowadzącego,

wystawiany przez lekarza prowadzącego, wywiad zawodowy z miejsca pracy – druk OL-10.

Wywiad zawodowy (OL-10) nie zawsze jest wymagany. Można go pominąć w następujących przypadkach: