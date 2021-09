Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

Świadczenie pielęgnacyjne po śmierci dziecka

Na problem konieczności zwrotu świadczenia pielęgnacyjnego z powodu śmierci dziecka z niepełnosprawnością zwróciła uwagę w interpelacji poselskiej nr 26564 Iwona Hartwich.

Jak wskazała posłanka osoba, która pobierała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością w chwili jego śmierci w danym miesiącu musi oddać do MOPS-u część świadczenia. Z dnia na dzień zostaje więc bez środków do życia. Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zostało zatem skierowane pytanie o to czy i kiedy resort zamiesza zmienić zapis w ustawie o świadczeniach rodzinnych, aby rodzic opiekun nie musiał zwracać świadczenia za miesiąc, w którym następuje zgon niepełnosprawnego dziecka.

Świadczenie pielęgnacyjne - czy będą zmiany?

„W stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną, zaś w przypadku gdy opieka ta nie jest sprawowana np. z powodu śmierci osoby niepełnosprawnej, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje” – czytamy w odpowiedzi na interpelację udzielonej w 16 września 2021 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Barbara Socha poinformowała w niej, iż „w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie przepisów dotyczących prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w wyniku których świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną przysługiwałoby gdy opieka ta nie jest sprawowana - niezależnie od przyczyny braku możliwości jej sprawowania”.

W odpowiedzi zwrócono też uwagę na preferencyjne warunki nabywania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego dla opiekunów, którzy po śmierci swoich podopiecznych utracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.