Papierowe zwolnienie lekarskie - co zrobić ,aby otrzymać zasiłek?

Elektroniczne zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2018 r.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze mają obowiązek wystawiania elektronicznych zwolnień (e-ZLA). Możliwość posłużenia się wydrukiem zaświadczenia z systemu przewidziana jest jedynie w przypadku problemów technicznych, jak np. brak internetu. Co w przypadku jeśli lekarz mimo obowiązku wystawia tradycyjne, papierowe zwolnienie?

W pierwszym tygodniu obowiązywania elektronicznych zwolnień lekarze na Dolnym Śląsku wystawili w sieci 37 758 zaświadczeń dla swoich chorych pacjentów. W całym kraju w pierwszym tygodniu grudnia do ZUS wpłynęło ponad pół miliona e-ZLA. We Wrocławiu do oddziału ZUS wpłynęło 19 509 e-ZLA, w Wałbrzychu 10630 i Legnicy 7619. 240 zwolnień zostało wypisanych na papierze. Pamiętajmy, że od grudnia tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie są podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. ZUS zapewnia jednak, że pacjenci w żadnym przypadku nie będą poszkodowani.

- Od początku miesiąca jedyną podstawa do wypłaty zasiłku chorobowego jest e-ZLA, czyli zwolnienie lekarskie wystawione w sieci lub jego wydruk z systemu elektronicznego – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Otrzymanie papierowego zwolnienia lekarskiego

Zakład uspokaja jednak wszystkich tych klientów, którzy otrzymają od lekarza zaświadczenie papierowe - niezgodne z obowiązującymi przepisami. Pacjent nie może, bowiem ponosić konsekwencji decyzji lekarza o wystawieniu druku nieprzewidzianego w prawie. Dlatego jeśli tylko na blankiecie papierowym znajdą się wymagane do wypłaty świadczenia dane oraz pieczęć i podpis lekarza, może być on wyjątkowo dokumentem, na podstawie, którego ZUS oraz pracodawca wypłacą wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy.

- My każdy przepadek musimy rozpatrzyć indywidualnie. Z pewnością będziemy się kontaktować z lekarzami, którzy zamiast w sieci wypiszą zwolnienie na papierze, żeby zapytać, jaka jest tego przyczyna, ale pacjent w żadnym wypadku nie może być poszkodowany – zapewnia rzeczniczka.

Pacjent nie musi się też martwić, jeśli papierowe zwolnienie dostarczy do pracodawcy bądź ZUS później, niż 7 dni od jego otrzymania. W takiej sytuacji świadczenie chorobowe nie będzie obniżone. Chory otrzyma je w pełnej wysokości. ZUS może też w niektórych przypadkach uznać papierowe zwolnienie, nawet, jeśli nie znajdą się na nim wszystkie konieczne dane. Ważne, by znalazły się na nim: