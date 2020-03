Kwarantanna dziecka i zamknięcie szkoły, przedszkola, żłobka - zasiłek opiekuńczy

Kwarantanna lub zamknięcie przedszkola lub żłobka dają rodzicom prawo do zasiłku opiekuńczego

Rodzice, którzy muszą zapewnić opiekę swojemu maluchowi z powodu kwarantanny lub zamknięcia placówki opiekuńczej powinni wystąpić do swojego pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje, bowiem rodzicom nie tylko wtedy, gdy ich dziecko zachoruje i wymaga opieki, ale także w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy

reklama reklama



Dzieci do lat 8

Taką możliwość mają rodzice dzieci do 8 roku życia.

- Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka. To oznacza, że jeśli mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły a jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. to zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r. i nie dłużej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wniosek o zasiłek opiekuńczy + oświadczenie o zamknięciu szkoły, żłobka lub przedszkola

Gdy musimy zostać z dzieckiem w domu wtedy należy u swojego pracodawcy złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy, do którego należy dołączyć oświadczenie o zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

- Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia wtedy o zasiłek występujemy bezpośrednio do swojego pracodawcy natomiast, tylko jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą wtedy wniosek składamy w ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W przypadku osób samozatrudnionych warunkiem ubiegania się o zasiłek jest to czy ktoś płaci za siebie składkę chorobową czy nie. Przypomnę, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa, ale już na chorobowe dobrowolna – wyjaśnia rzeczniczka.

Ubezpieczenie chorobowe

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje on na równi tak samo matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek wypłacany jest – tak jak chorobowe, czyli w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Okres pobierania zasiłku opiekuńczego

– Normalnie w ciągu roku zasiłek opiekuńczy zarówno na zdrowe jak i chore dziecko przysługuje maksymalnie przez 60 dni a obecnie w ramach tzw. specustawy, gdy placówka opiekuńcza zostanie zamknięta z powodu koronawirusa rodzicom przysługuje dodatkowe 14 dni – dodaje.