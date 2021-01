Zasiłek pielęgnacyjny – jak uzyskać?

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:





niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Świadczenie to jest przyznawane bez względu na osiągany dochód.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego

jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny 2021 – ile wynosi?

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł (od 1 listopada 2019 r.).

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego podlega co 3 lata weryfikacji, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Czy zmieni się w 2021 r.?

W otrzymanej przez nas informacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, iż „kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych, w tym także kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przypada na 2021 rok i wtedy Rada Ministrów podejmie decyzję o zakresie tegorocznej weryfikacji, tj. o ewentualnych nowych wysokościach świadczeń rodzinnych, które obowiązywać będą od 1 listopada 2021 r.”.

Zasiłek pielęgnacyjny - wniosek

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Możliwe jest również złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Co się dzieje, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo? W takiej sytuacji wzywa się pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Gdy zaś wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów, to podmiot realizujący świadczenia przyjmuje go i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.

W obu przypadkach niezastosowanie się od wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Zasiłek pielęgnacyjny - co trzeba złożyć?

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wiek dziecka oraz niepełnosprawność. Nie są one wymagane, gdy zasiłek pielęgnacyjny ma być przyznany osobie, która ukończyła 75 lat.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady przyznaje się na czas nieokreślony.

Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111, ost. zm. Dz. U. z 2018 r., poz. 730);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).

