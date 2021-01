Zwolnienie z abonamentu RTV dla emerytów – czy możliwe?

Abonament RTV - czy emeryci płacą?

W przypadku zwolnienia z abonamentu RTV istotna jest wysokość emerytury.

Z opłat abonamentowych zwolnione są bowiem osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.





Warto pamiętać, iż zwolnienie przysługuje osobom, posiadającym prawo do zasiłku przedemerytalnego i osobom posiadającym prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

Abonament RTV po 75 roku życia

Osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z opłat abonamentowych.

Zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba ukończyła 75 lat.

Abonament RTV – jak nie płacić?

Do skorzystania z przysługującego zwolnienia konieczne jest złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnień.

W przypadku emerytów są to: dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Osoby, które ukończyły 75 lat i mają zarejestrowany odbiornik nie muszą składać oświadczenia oraz przedstawiać dowodu osobistego, który potwierdzałby prawo do zwolnienia.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Pełna lista zwolnień została zawarta w art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych.

Zgodnie z tym przepisem z opłat abonamentowych zwolnione są:

1. osoby, co do których orzeczono o:

zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub

całkowitej niezdolności do pracy

znacznym stopniu niepełnosprawności,

trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

2. osoby, które ukończyły 75 lat;

3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną

4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu

5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;

6. osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury , której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7. osoby:

które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych ;

bezrobotne;

posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego;

świadczenia przedemerytalnego; posiadające prawo doprzedemerytalnego;

8. osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1689);

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 480, ost. zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 1128)

Polecamy serwis: Prawa seniora