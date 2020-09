Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 2020/2021 – ile wynosi i jak go uzyskać?

Komu przysługuje dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

O dodatek mogą ubiegać się matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, a także osoba ucząca się.

Dodatek przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.





Świadczenie przysługuje na dziecko:

do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ile wynosi dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego?

Wysokość dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka to:

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Czy osoby ubiegające się o dodatek powinny spełniać kryterium dochodowe?

Tak, otrzymywanie dodatku uzależnione jest od przyznania zasiłku rodzinnego. W okresie zasiłkowym 2020/2021 dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 764 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czy można wnioskować jednocześnie o zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

Tak, jest to możliwe. We wniosku o zasiłek rodzinny znajdują się specjalne rubryki do wypełnienia dla poszczególnych dodatków.

Na jaki okres przyznaje się prawo do dodatku?

Prawo do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przyznaje się na okres zasiłkowy. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do dodatku zostanie przyznane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy licząc od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożymy wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W jakich terminach jest wypłacany dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

Wydanie decyzji administracyjnej ustalającej prawo do dodatku powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka wypłacany jest w terminach miesięcznych razem z zasiłkiem rodzinnym.

