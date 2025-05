7 tys. zasiłku coraz bliżej: senat nie zgłosił poprawek. Czy podpis Prezydenta to tylko formalność?

rozwiń >

Senat przyjął nowelizację w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego do 7 tys.

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy zagłosowało 88 senatorów. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Obecna kwota jednorazowego świadczenia przysługującego w razie śmierci i związanej z tym konieczności pochówku pozostaje niezmienna od 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

Dla kogo zasiłek pogrzebowy?

Generalnie zasiłek pogrzebowy może otrzymać każdy, kto zapłacił za pogrzeb, jednak musi spełnić konkretne warunki. Może to być np.:

osoba z rodziny zmarłego;

obca osoba (np. pracodawca);

instytucja (np. dom pomocy społecznej, gmina czy związek wyznaniowy).

Ważne Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko raz po tej samej osobie zmarłej. Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba z rodziny – zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do wydatków tych osób. Każda z tych osób musi złożyć oddzielny wniosek.

Co jest kosztem pochówku?

Jak podkreśla Zakład Ubezpieczeń społecznych aktualnie obowiązujące regulacje prawne nie określają precyzyjnie co można, a czego nie można zaliczać do kosztów pochówku w kontekście zasiłku pogrzebowego. Zdaniem ZUS, przyjmuje się, że pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok lub prochów osoby zmarłej. Podczas rozpatrywania wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki. Do nietypowych, trudnych do przewidzenia kosztów pogrzebu zaliczono np. sprowadzenie zwłok z zagranicy, których minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6–7 tys. zł, czy dłuższe przechowywanie zwłok w chłodni. Realnie koszty są więc duże, często przewyższają nawet 7 tys. zł.

Nowela zakłada wzrost zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł.

Jak podaje PAP: Podczas dyskusji nad ustawą wiceszef MRPiPS Sebastian Gajewski podkreślił, że celem zaproponowanych zmian w przepisach jest wsparcie rodzin w organizacji "skromnego" pogrzebu. Wyjaśnił, że chodzi o pogrzeb w znaczeniu wąskim, który w rozumieniu ZUS, nie uwzględnia w kwocie zasiłku pogrzebowego kosztów nagrobka i stypy. Wcześniej resort poinformował, że na podwyższenie zasiłku pogrzebowego zostanie przeznaczone 1,2 mld zł. "Te zmiany nie tylko nie są obszerne, ale i nie są bardzo kosztowne. To 1,2 mld zł rocznie z ponad 400 mld zł wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - przekonywał Gajewski.

Zasiłek będzie podlegał waloryzacji od 1 marca, jeżeli inflacja w roku poprzednim przekroczy 5 proc.

REKLAMA

"Nie chcemy, by coroczna, automatyczna waloryzacja zasiłku pogrzebowego uruchomiła coroczny, automatyczny wzrost cen usług pogrzebowych. Waloryzacja ma zapewnić utrzymanie siły nabywczej zasiłku pogrzebowego, a nie stały wzrost cen na rynku usług pogrzebowych" - wyjaśnił Gajewski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe przepisy mówią też o zasadzie rozliczania tzw. zasiłku celowego. Może on być przyznany osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek, albo jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem koszty nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z zasiłku pogrzebowego. W regulacji przewidziano, by zasiłek celowy z pomocy społecznej przysługiwał bez kryterium dochodowego i bez ograniczenia wysokości (ani do kwoty wskazanej liczbą bezwzględną, ani do kwoty kryterium dochodowego) oraz przyznawany był z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu kwoty zasiłku przez beneficjenta zasiłku, w całości lub w części, jeżeli te nadzwyczajne koszty pogrzebu znajdą pokrycie w spadku lub w innych świadczeniach z tytułu śmierci (np. świadczeniach z ubezpieczenia gospodarczego) - jak podkreśla PAP.

Kiedy wchodzą w życie przepisy?

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2026 r.

Źródło: PAP