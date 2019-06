Zasiłek rodzinny i dodatki na 2020 rok – wniosek od lipca 2019 r.

Zasiłek rodzinny jako pomoc w utrzymaniu dziecka

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

reklama reklama



rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

opiekunowi faktycznemu dziecka;

osobie uczącej się.

Polecamy:Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko

Kto powinien złożyć wniosek?

Co w sytuacji, gdy każde z rodziców jest uprawnione do otrzymania świadczenia? Wówczas decyduje data złożenia wniosku. W przypadku bowiem zbiegu prawa rodziców do zasiłku, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, który pierwszy złożył wniosek. Jeżeli jednak dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, pod którego pieczą dziecko się znajduje.

Zasiłek rodzinny – jakie kryterium dochodowe?

Aby otrzymać zasiłek, należy spełniać kryterium dochodowe.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

W pewnych przypadkach świadczenie zostanie wypłacone pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Organ stosuje bowiem zasadę „złotówka za złotówkę”.

Do kiedy wypłacany jest zasiłek rodzinny?

Zasiłek przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18. roku życia lub

nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: