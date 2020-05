Obniżka wynagrodzenia z powodu koronawirusa jako utrata dochodu

Zmniejszone wynagrodzenie rodzica może dać prawo do zasiłku rodzinnego

Zmniejszone wynagrodzenie rodzica może dać prawo do zasiłku rodzinnego. Wystarczy złożyć oświadczenie i wskazać, od kiedy zostało obniżone i ile teraz wynosi

Epidemia koronawirusa powoduje, że wiele osób traci pracę albo otrzymuje niższe wynagrodzenie. Jeszcze do niedawna ta druga okoliczność ‒ choć wpływająca na obniżenie dochodów rodziny ‒ nie mogła być uwzględniana przy wnioskowaniu o bieżące świadczenia rodzinne, w tym o zasiłek na dziecko oraz z Funduszu Alimentacyjnego (FA), których uzyskanie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Teraz ta sytuacja uległa zmianie i takie osoby będą miały szansę uzyskać pomoc finansową na dzieci (tak jak opiekunowie, którzy zostali zwolnieni), bo może okazać się, że już przy obniżce pensji dochody rodziny spadły poniżej progu. Taką możliwość daje art. 15oa ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).





Polecamy: Pracodawca w kryzysie

Tymczasowa zmiana

Co do zasady spełnianie progu dochodowego ustala się na podstawie wysokości dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, na który świadczenia są przyznawane (tzw. roku bazowym). Obecnie trwający okres w świadczeniach z FA i zasiłkach na dzieci rozpoczął się odpowiednio 1 października oraz 1 listopada 2019 r., a więc liczą się dochody z 2018 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany, które nastąpiły w wysokości zarobków w ubiegłym oraz tym roku, nie mają znaczenia.

Do aktualizacji wysokości dochodu służy specjalna procedura, ale niestety nie każda utrata czy uzyskanie dochodu mogą być uznane na gruncie przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Jej art. 3 pkt 23 zawiera bowiem zamknięty katalog okoliczności traktowanych jako utrata dochodu. Wymieniona jest w nim m.in. utrata zatrudnienia (lub innej pracy zarobkowej) oraz wykreślenie z rejestru działalności gospodarczej. Od 18 kwietnia br. lista ta została jednak tymczasowo powiększona o obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z prowadzania własnej firmy z powodu przeciwdziałania COVID-19. Niestety, mówiący o tym art. 15oa został sformułowany w dość lakoniczny sposób i dlatego gminy zastanawiają się m.in. nad tym, jak powinno wyglądać dokumentowanie tej konkretnej utraty dochodu.

– Kluczowe dla nas jest ustalenie trzech kwestii: od kiedy doszło do obniżenia pensji, o jaką kwotę oraz czy miało to związek z epidemią – mówi Natalia Siekierka, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.