REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych? Prezes NBP ma swoją opinię

Kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych? Prezes NBP ma swoją opinię

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 16:06
Kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych? Prezes NBP ma swoją opinię
Kiedy możemy spodziewać się obniżki stóp procentowych? Prezes NBP ma swoją opinię
fot. materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Obniżka stóp procentowych w marcu jest możliwa - ocenił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński, podkreślając, że jest to jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem prezesa NBP obniżka stóp procentowych w marcu jest możliwa, jednak - jak podkreślił - jest to jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej. Dodał, że w dłuższym okresie obniżka stóp procentowych do 3,5 proc. jest możliwa, jeśli nie zmienią się dane z gospodarki.

REKLAMA

REKLAMA

Prezes NBP: Obniżka stóp procentowych możliwa w marcu

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński pytany był na czwartkowej konferencji prasowej, czy marzec będzie dobrym momentem na obniżkę stóp procentowych.

- Jeśli nie nastąpią żadne niespodziewane wydarzenia zewnętrzne, (...) moim zdaniem tak - powiedział Glapiński. Zastrzegł, że to jest jedynie jego opinia, a nie całej Rady Polityki Pieniężnej. - Głosuje 10 osób, mój głos jest jednym z 10 - dodał.

Glapiński podkreślił też, że RPP działa stosownie do napływających danych, a „w tej chwili wszystko wygląda spokojnie i dobrze”.

REKLAMA

Prezes NBP o możliwej obniżce stóp procentowych do 3,5 proc.

Prezes NBP został też zapytany o to, czy widzi możliwość, aby stopy spadły do 3,5 proc. - Do końca roku będziemy blisko celu inflacyjnego, jak pani pytała, czy to umożliwi obniżkę do 3,5 proc.; no to merytorycznie tak (...), ale to nie znaczy, że Rada tę decyzję podejmie (...) ale to 3,5 jest możliwe - wskazał Glapiński.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ocenił, że wyzwaniem dla inflacji w Polscekoszty energii. - Energia w Polsce jest za droga. Nasza konkurencyjność nie może być oparta na energii kilkukrotnie droższej niż w innych krajach, z którymi konkurujemy - dodał.

Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa procentowa NBP nadal wynosi 4 proc.

Zgodnie z opracowanymi przez RPP Założeniami Polityki Pieniężnej celem NBP jest utrzymanie inflacji – rozumianej jako procentowa roczna zmiana indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych – na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- punktu procentowego w średnim okresie.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?
RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?
Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP
Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP
81 zł niższa rata kredytu hipotecznego (na 500 tys. zł) po grudniowym cięciu stóp procentowych przez RPP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę
81 zł niższa rata kredytu hipotecznego (na 500 tys. zł) po grudniowym cięciu stóp procentowych przez RPP. Ale nie od razu kredytobiorcy odczują ulgę
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
KRUS wysyła już deklaracje podatkowe PIT
05 lut 2026

Kasa, jak co roku, obliczyła podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń podlegających opodatkowaniu i rozpoczęła wysyłanie PIT-ów do świadczeniobiorców.
Offline, online czy tryb awaryjny? Jak wystawiać faktury w KSeF
05 lut 2026

Tryb offline, certyfikaty, kody QR, uprawnienia właścicielskie – wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur rodzi lawinę pytań. Czy proformy też muszą trafiać do KSeF? Jak wystawiać faktury bez dostępu do internetu? Kto automatycznie otrzyma dostęp do systemu, a kto musi złożyć formularz? Radca prawny Robert Nogacki wyjaśnia mechanizmy, które budzą największe wątpliwości przedsiębiorców – i pokazuje, że przy odpowiednim przygotowaniu przejście na e-faktury wcale nie musi być skokiem na głęboką wodę. Czym jest Krajowy System e-Faktur?
Poważne zmiany w szkolnictwie branżowym. Zostanie wprowadzona nauka nowych zawodów, ale niektóre zawody będą wykreślone
05 lut 2026

Od 1 września 2026 r. do systemu oświaty zostanie wprowadzona możliwość kształcenia w 11 nowych zawodach. Projektowane przepisy przewidują też wykreślenie niektórych zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
Dlaczego ZUS odmawia świadczeń mimo orzeczenia o niepełnosprawności? Wyjaśniamy
05 lut 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności, a mimo to ZUS odmawia renty, dodatku lub jakiegokolwiek świadczenia? W 2026 roku to jeden z najczęstszych problemów, z jakimi mierzą się osoby chore i ich rodziny. Samo orzeczenie coraz częściej nie wystarcza, bo ZUS ocenia sytuację według zupełnie innych kryteriów niż komisje ds. niepełnosprawności. Wyjaśniamy, dlaczego dochodzi do takich odmów, kogo dotyczą najczęściej i co realnie możesz zrobić, gdy decyzja z ZUS jest negatywna.

REKLAMA

Rekrutacje w IT na fali. Doświadczeni specjaliści i jawne wynagrodzenia to teraz priorytet
05 lut 2026

Liczba ofert pracy w branży IT na platformie Pracuj.pl wzrosła o 18% r/r w 2025 r. do 762,8 tys.; 32% ofert zawierało informację o widełkach płacowych, zaś udział ofert z sektora IT w ogólnej liczbie ogłoszeń na Pracuj.pl wyniósł 10%, wynika z badania Pracuj.pl. Liczba ogłoszeń skierowanych do doświadczonych ekspertów wzrosła o 77% r/r.
Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko lub innego członka rodziny w 2026 roku. Nawet 4000 zł miesięcznie za opiekę. Sprawdź nowe limity dni
05 lut 2026

Grypa czy nagła choroba - luty to czas, w którym rekordowa liczba Polaków korzysta z zasiłku opiekuńczego. W 2026 roku stawki poszły mocno w górę, a ZUS rygorystycznie pilnuje limitów dni, które przysługują w roku kalendarzowym. Ile możesz "zarobić" na opiece? Kto może ją wziąć na seniora? Co zrobić, gdy limit 60 dni nagle się wyczerpie? Oto szczegóły.

Ile urlopu przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
05 lut 2026

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych uprawnień pracownika gwarantowane przepisami Kodeksu pracy (art. 152 i następne). Co do zasady należy się w wymiarze 20 lub 26 dni na rok kalendarzowy w przypadku zatrudnienia na pełnym etacie. Czy niepełny etat powoduje obniżenie wymiaru należnego urlopu? Ile dni wolnych przysługuje na 1/2 i 3/4 etatu?
Banki obniżają oprocentowanie kredytów mieszkaniowych poniżej 5,8 proc. Jak to wpłynie na dostępność kredytów?
05 lut 2026

W styczniu 2026 r. przeciętna oferta nowego kredytu mieszkaniowego miała już okresowo stałe oprocentowanie nieco mniejsze niż 5,8 proc. – wynika z opublikowanej w czwartek analizy RynekPierwotny. pl. Oprocentowanie zmienne kredytów również spadło do ok. 5,8 proc.

REKLAMA

Port Polska z ambitnymi planami. Ponad 35 tys. nowych etatów przy otwarciu lotniska
05 lut 2026

W dniu otwarcia Portu Polska w 2032 roku na lotnisku i w jego otoczeniu pracować będzie ponad 35 tys. osób - zapowiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Przedstawiciele spółki dodali, że w tym roku planowane jest ogłoszenie 49 postępowań o wartości ok. 40 mld zł.
Działy IT w firmach: mniej rekrutacji, więcej specjalizacji, wyższe wynagrodzenia
05 lut 2026

Choć zapotrzebowanie na pracowników działów IT spada od kilku lat, w 2025 roku tempo tego trendu znacząco zwolniło. Równolegle rosnące wyzwania technologiczne i rynkowe umacniają znaczenie kompetencji IT w firmach, zwłaszcza w obszarach wsparcia efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa i jakości procesów. W rezultacie rosną wymagania kompetencyjne wobec specjalistów, a największy popyt dotyczy dziś ról związanych z cyberbezpieczeństwem, analizą danych i automatyzacją procesów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA