RPP podjęła decyzję ws. stóp procentowych. Co oznacza to dla gospodarki i kredytobiorców?

Decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych

Również pozostałe stopy procentowe nie zmieniły się – stopa lombardowa pozostała na poziomie 4,5 proc., stopa depozytowa – 3,5 proc., stopa redyskontowa weksli w wysokości 4,05 proc., a stopa dyskontowa weksli 4,1 proc.

Obniżki stóp w ubiegłym roku

W ubiegłym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe sześć razy, łącznie o 1,75 p.p. Ostatnia obniżka miała miejsce w grudniu zeszłego roku - o 0,25 pkt proc.; stopa referencyjna spadła wówczas do 4 proc. w skali rocznej.

Eksperci po decyzji RPP ws. stóp procentowych

"Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się nautrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co pozostawia główną stopę referencyjną na pułapie 4,00%. Choć decyzja ta była zgodna z rynkowym konsensusem, podział wśród ekonomistów był wyjątkowo głęboki. Niemal połowa analityków ankietowanych przez agencję Bloomberg skłaniała się ku obniżce o 25 punktów bazowych. Postawa "wait and see" sugeruje, że Rada woli dysponować pełnym obrazem sytuacji po publikacji nowej projekcji inflacyjnej NBP, która zadecyduje o kierunku polityki w marcu" - skomentował Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz XTB.

Analityk wyjaśnił, że głównym hamulcem dla zwolenników luźniejszej polityki monetarnej w Radzie okazały się prawdopodobnie ostatnie dane z rynku pracy. W grudniu 2025 roku dynamika płac wzrosła do 8,6% r/r, znacznie przekraczając prognozy i wcześniejsze odczyty. Wyższe wynagrodzenia, osiągające średnio 9600 zł, mogą prowadzić do utrwalenia inflacji popytowej.

"Mimo że wstępne szacunki za styczeń wskazują na możliwą kontynuację spadku inflacji, RPP tradycyjnie unika gwałtownych ruchów przed poznaniem pełnych danych z początku roku (tzw. efektu nowego roku). Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje ekspansywna polityka fiskalna. Choć środki z KPO i związany z nimi boom inwestycyjny realnie wpłyną na gospodarkę dopiero w drugiej połowie 2026 roku, to już teraz zwiększone wydatki budżetowe mogą stanowić barierę dla szybkiego luzowania pieniężnego" - wskazał Stajniak.

Jak to wpłynie na sytuację kredytobiorców?

Wicedyrektor Działu Analiz XTB skomentował, że brak obniżki stóp procentowych oznacza, iż sytuacja kredytobiorców pozostaje bez zmian. "Dla standardowego kredytu hipotecznego (500 tys. zł, 15 lat, oprocentowanie 6%) cięcie o 25 pb mogłoby oznaczać oszczędność na poziomie 70 zł miesięcznie. Jednak należy zauważyć, że struktura rynku kredytowego w Polsce uległa zmianie. Zdominowanie kredytów o stałym oprocentowaniu powoduje, że decyzje RPP mają obecnie mniejszy wpływ na codzienne finanse Polaków, w porównaniu do sytuacji sprzed trzech lat" – zaznaczył.

Jak zareaguje złoty?

Michał Stajniak uważa, że decyzja o utrzymaniu stóp procentowych wzmacnia atrakcyjność polskiej waluty. "Złoty wykazuje imponującą odporność na globalne turbulencje geopolityczne i niepewność związaną z polityką handlową administracji Donalda Trumpa. USDPLN oscyluje w granicach 3,57, natomiast EURPLN utrzymuje się przy 4,22. Inwestorzy zagraniczni zdają się akceptować wyższy deficyt fiskalny Polski, dopóki jest on równoważony solidnym wzrostem PKB i napływem funduszy strukturalnych z UE" - dodał analityk.

Prognozy obniżek stóp procentowych na 2026 rok

„W gospodarce wciąż widać przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych. Sprzyjają temu prognozy inflacji, niższa dynamika cen żywności, spadek cen surowców oraz osłabienie presji płacowej. Mimo to decyzja o utrzymaniu stóp procentowych nie powinna dziwić. NBP czeka na nową projekcję inflacji, która zostanie opublikowana w marcu, a także na pierwsze odczyty inflacji liczone według nowego koszyka" - skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy Portu.

Analityk wskazuje, że w 2026 roku nadal jest przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. "Nasz bazowy scenariusz zakłada jeszcze trzy obniżki stóp procentowych, co oznaczałoby stopę referencyjną na poziomie 3,25% na koniec roku.” - ocenił analityk.