REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » KIS: darowizna w ratach bez podatku i SD-Z2. Jeden warunek

KIS: darowizna w ratach bez podatku i SD-Z2. Jeden warunek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 09:19
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
notariusz, prawnik
Nowe prawo weszło w życie. Duża zmiana dla właścicieli mieszkań
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pieniądze przekazywane przez najbliższych w comiesięcznych transzach przez kilka lat to dla wielu rodzin wygodny sposób wsparcia bliskich. Pojawia się jednak praktyczny problem: czy każdą ratę trzeba osobno zgłaszać do urzędu skarbowego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 maja 2026 r. potwierdził, że nie – pod jednym, ściśle określonym warunkiem.

rozwiń >

Rodzinna darowizna na raty

Sprawa, którą rozstrzygnął Dyrektor KIS, dotyczyła podatnika planującego przyjęcie darowizny pieniężnej od rodzeństwa. Strony chciały zawrzeć umowę przed notariuszem, w formie aktu notarialnego, z harmonogramem spłat – darczyńca miałby przekazywać obdarowanemu kolejne raty (na przykład miesięczne) na rachunek bankowy aż do wyczerpania zadeklarowanej kwoty. Rozważane były dwa warianty technicznej realizacji płatności. W pierwszym przelewy miały iść bezpośrednio z konta darczyńcy. W drugim – na podstawie umowy przekazu – ratę miał wpłacać na rachunek obdarowanego podmiot trzeci, który posiadał zobowiązania wobec darczyńcy.

REKLAMA

REKLAMA

Wnioskodawca chciał wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, czy cała darowizna – niezależnie od wariantu technicznego – będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy. Po drugie, czy w sytuacji, gdy umowę zawrze w formie aktu notarialnego, będzie musiał składać fiskusowi formularz SD-Z2 przy każdej kolejnej racie. Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w obu kwestiach.

Czytaj także: Darowizny, testamenty, spadki 2026

Trzy warunki zwolnienia

Aby członek tzw. zerowej grupy podatkowej (m.in. małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha) mógł skorzystać z pełnego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn przy darowiźnie pieniężnej, muszą być spełnione łącznie trzy warunki. Po pierwsze, darczyńca i obdarowany pozostają w stopniu pokrewieństwa wymienionym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (UPOSID). Po drugie, otrzymanie środków jest udokumentowane dowodem przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego (lub na inny jego rachunek bankowy albo w SKOK, bądź przekazem pocztowym). Po trzecie, obdarowany zgłasza nabycie naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – chyba że zachodzi jeden z wyjątków wskazanych w art. 4a ust. 4 UPOSID.

REKLAMA

To właśnie ten ostatni przepis przesądził o korzystnym dla podatnika rozstrzygnięciu. Zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 UPOSID obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo gdy w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron. Innymi słowy: notariusz przejmuje rolę informującego fiskusa, a obdarowany nie musi sam dopełniać formalności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Akt notarialny zamiast SD-Z2

Dyrektor KIS przypomniał zasadę z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy: przy darowiźnie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Skoro całość świadczenia zostaje objęta jedną umową sporządzoną przez notariusza, obowiązek podatkowy powstaje jednorazowo – w momencie zawarcia umowy – niezależnie od tego, czy środki są przekazywane od razu, czy w transzach. W takim przypadku nie znajduje zastosowania art. 6 ust. 1a UPOSID, który przy nabyciu w częściach przewiduje powstawanie obowiązku podatkowego z chwilą nabycia poszczególnych części. Przy darowiźnie notarialnej traktuje się ją bowiem jako jedno nabycie.

Dla obdarowanego oznacza to konkretne uproszczenie: zamiast śledzić daty wpłat i składać SD-Z2 dla każdej raty, ma jedną czynność – wizytę u notariusza na początku całego procesu. Nie znaczy to, że powinien zapomnieć o dokumentacji. Dyrektor KIS podkreślił, że warunek udokumentowania przelewami pozostaje aktualny: obdarowany musi gromadzić potwierdzenia bankowe każdej raty, a w wariancie z umową przekazu – także egzemplarz tej umowy.

SD-Z2 darowizna spadek podatek

SD-Z2 darowizna spadek podatek

INFOR

Przekaz nie zmienia darczyńcy

Drugi wątek interpretacji jest istotny dla osób, które chcą spełnić darowiznę w mniej standardowy sposób. Czasem darczyńca nie ma płynnych środków na rachunku, ale ma kontrahenta, który ma wobec niego dług. Wtedy rozsądnym rozwiązaniem jest umowa przekazu (art. 921[1] kodeksu cywilnego): kontrahent reguluje swoje zobowiązanie wobec darczyńcy, płacąc bezpośrednio na rachunek obdarowanego.

Dyrektor KIS jasno wskazał, że taka konstrukcja nie zmienia identyfikacji darczyńcy. Choć technicznie przelew wykonuje podmiot trzeci, ekonomicznie i prawnie są to środki należne darczyńcy, które przesuwają się z jego majątku do majątku obdarowanego. W relacji obdarowany – darczyńca nadal pozostaje stosunek pokrewieństwa, który decyduje o przynależności do zerowej grupy podatkowej i o prawie do zwolnienia. Warunkiem jest jednak posiadanie pisemnej umowy przekazu, która wprost wiąże trzy strony i precyzuje, że przelew jest jednocześnie zapłatą dla darczyńcy oraz wykonaniem darowizny na rzecz obdarowanego.

Co warto zapamiętać

Interpretacja Dyrektora KIS z 4 maja 2026 r. wpisuje się w utrwaloną linię organów podatkowych. Analogiczne stanowisko można znaleźć m.in. w interpretacjach z 23 września 2024 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.183.2024.1.BD), z 1 marca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.1.2023.2.JKU) oraz z 23 lutego 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.4.2023.1.DR). Dla podatników planujących długoterminowe wsparcie najbliższych w postaci raty po racie płyną z niej trzy praktyczne wnioski.

  1. Jeżeli wartość darowizny przekracza kwotę wolną dla pierwszej grupy podatkowej (od 1 lipca 2023 r. wynosi ona 36 120 zł), warto rozważyć formę aktu notarialnego. Koszt taksy notarialnej rekompensuje brak konieczności składania SD-Z2 i pozwala uniknąć ryzyka błędu formalnego.
  2. Sam akt notarialny nie zwalnia z obowiązku gromadzenia potwierdzeń przelewów – dokumentacja bankowa jest niezbędnym elementem zwolnienia.
  3. Nawet w niestandardowych konstrukcjach, takich jak przekaz, fiskus pozwala stosować zwolnienie, jeśli pisemna umowa precyzyjnie identyfikuje strony i ekonomiczny sens transakcji.

Co dalej dla podatników

Stanowisko Dyrektora KIS z 4 maja 2026 r. nie ma waloru ogólnego – chroni jedynie wnioskodawcę – ale wskazuje na stałą linię interpretacyjną organu. Podatnicy planujący darowizny ratalne we własnych rodzinach mogą wnioskować o własne interpretacje indywidualne (opłata 40 zł), zwłaszcza jeżeli konstrukcja umowy odbiega od standardu – na przykład zakłada przekaz, walutę obcą albo wypłaty zależne od warunku zawieszającego. Bezpieczniejszą ścieżką dla większości darowizn pozostaje jednak prosty schemat: notarialna umowa darowizny z harmonogramem rat oraz archiwizacja potwierdzeń bankowych dla każdej z nich.

Podstawa prawna

art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 4a ust. 1 i 4, art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 1a, art. 9 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t.Dz.U. z 2026 r. poz. 478)

art. 888 § 1, art. 890 § 1, art. 921[1] ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

Źródło:

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.55.2026.1.MM.

Powiązane
Ulga rehabilitacyjna: tego wydatku nie odliczysz. KIS odmawia
Ulga rehabilitacyjna: tego wydatku nie odliczysz. KIS odmawia
MF potwierdza: utracona kaucja może być kosztem podatkowym, ale nie każda i nie zawsze
MF potwierdza: utracona kaucja może być kosztem podatkowym, ale nie każda i nie zawsze
Podatek od nieruchomości 2026: drony, zdjęcia satelitarne i JPK_ST_KR. Gmina może sprawdzić deklarację nawet kilka lat wstecz
Podatek od nieruchomości 2026: drony, zdjęcia satelitarne i JPK_ST_KR. Gmina może sprawdzić deklarację nawet kilka lat wstecz
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KIS: darowizna w ratach bez podatku i SD-Z2. Jeden warunek
05 maja 2026

Pieniądze przekazywane przez najbliższych w comiesięcznych transzach przez kilka lat to dla wielu rodzin wygodny sposób wsparcia bliskich. Pojawia się jednak praktyczny problem: czy każdą ratę trzeba osobno zgłaszać do urzędu skarbowego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 maja 2026 r. potwierdził, że nie – pod jednym, ściśle określonym warunkiem.
Nowe przepisy o AI w 2026 roku: co sprawdzi regulator, a na co musi przygotować się biznes?
05 maja 2026

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 (dalej „AI Act” lub „Rozporządzenie”) obowiązuje w Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2024 r., przy czym start stosowania poszczególnych przepisów został podzielony na fazy rozłożone w czasie. W sierpniu 2026 rozpocznie się stosowanie regulacji w części dotyczącej systemów AI wysokiego ryzyka, obowiązków dotyczących przejrzystości, a także egzekwowanie AI Act na szczeblu krajowym. Z tym ostatnim związany jest projekt ustawy o systemach sztucznej inteligencji, który obecnie jest na etapie prac sejmowych.

Rząd uruchomi nowy program OZE, i to bez faktur i papierologii - będzie ryczałt po 3940 zł za 1 kW
05 maja 2026

3940 zł za kilowat, 2250 zł za kilowatogodzinę – i żadnych faktur ani ofert do załączenia. Ministerstwo wprowadzi rewolucyjne uproszczenia w dotacjach na OZE. Sprawdź, czy możesz skorzystać.
Ten przepis za miesiąc wchodzi w życie. Kogo dotyczy? Jaki jest mandat za brak kasku na rowerze?
05 maja 2026

Już za miesiąc wchodzi w życie przepis, na który wiele osób czekało Chodzi o obowiązkową jazdę w kasku na rowerze, hulajnodze elektrycznej lub UTO. Kogo obejmą nowe przepisy? Ile wyniesie mandat za niestosowanie się do nowych przepisów? Kto nie będzie musiał się do niego stosować?

REKLAMA

Matura 2026. Tematy rozprawek z języka polskiego. Ekspert komentuje wybory maturzystów
05 maja 2026

Oba tematy rozprawek na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym to typowe tematy maturalne, które dają piszącym dużo możliwości - ocenił nauczyciel języka polskiego, egzaminator i metodyk dr Łukasz Tupacz.
Wielkie zmiany w zasadach dla emerytów. Nawet 400 złotych podwyżki co miesiąc
05 maja 2026

Zmiany w systemie świadczeń dla seniorów. Niektórzy odczują to w znaczący sposób w domowych budżetach. Od przyszłego roku wdowy i wdowcy zyskają realnie wyższe pieniądze. Wedle zapowiedzi, odbędzie się to bez zbędnej biurokracji.
System kaucyjny w Polsce 2026 jak karuzela VAT? Ministerstwo dementuje możliwość oszustw
05 maja 2026

Czy system kaucyjny można wykorzystać do wyłudzeń na wzór karuzel VAT-owskich? Ministerstwo Klimatu stanowczo dementuje ostatnie doniesienia medialne. W oficjalnym komunikacie resort wyjaśnia, dlaczego porównania są chybione, a mechanizm zwrotu butelek – bezpieczny.
Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. MRPiPS opublikowało nowy projekt ustawy i obowiązki dla pracodawców [Projekt z 29 kwietnia 2026 r.]
05 maja 2026

4 maja 2026 r. na stronach RCL pojawił się nowy projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (nr z wykazu UC 127). Opublikowano także projekt rozporządzenia MRPiPS ws. szczegółowych informacji o wskaźnikach zawartych w sprawozdaniu dotyczącym luki płacowej między pracownikami płci żeńskiej i męskiej, sposobu i wzoru ich obliczania.

REKLAMA

Renta wdowia 2027: ZUS zwiększa wypłaty do 25 proc. Nawet 450 zł podwyżki i nowy limit świadczeń
05 maja 2026

Od 2027 roku renta wdowia wzrośnie – ZUS zwiększa udział drugiego świadczenia z 15 do 25 proc., co dla części seniorów oznacza nawet 400–450 zł miesięcznie więcej. Na papierze zmiana wygląda korzystnie, ale w praktyce o wysokości wypłaty decyduje jeden element, który wielu pomija. Limit świadczeń sprawia, że podwyżka bywa niższa, niż wynika z prostych wyliczeń.
Podatek od "nadmiernych" zysków z ropy? Bezprecedensowy projekt ustawy
05 maja 2026

Bezprecedensowy projekt ustawy we Francji. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że kraje europejskie będą musiały zareagować w przypadku "nadmiernych" zysków z ropy naftowej lub zachowań, które określił jako "nieco drapieżne". Francuski przywódca ocenił jednak, że na razie producenci nie podnoszą cen w sposób celowy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA