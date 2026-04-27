Podatek od nieruchomości 2026: drony, zdjęcia satelitarne i JPK_ST_KR. Gmina może sprawdzić deklarację nawet kilka lat wstecz

Wystarczy rozbieżność między deklaracją DN-1 albo informacją IN-1 a ortofotomapą, ewidencją gruntów i budynków lub dokumentami firmy, aby gmina wezwała podatnika do wyjaśnień. Stawką może być korekta podatku od nieruchomości, zaległość za wcześniejsze lata, odsetki i kara porządkowa za brak reakcji na wezwanie. W 2026 r. znaczenie mają nie tylko oględziny w terenie, ale także analiza danych, zdjęcia z powietrza i – w przypadku części przedsiębiorców – informacje z JPK_ST_KR.

Gmina zaczyna od porównania danych

Pierwszym etapem kontroli podatku od nieruchomości nie jest zwykle kontrola w terenie, lecz analiza biurowa. Gmina porównuje DN-1 albo IN-1 z dokumentacją budowlaną, poprzednimi deklaracjami, ewidencją gruntów i budynków oraz ortofotomapą. W praktyce pierwszym źródłem często jest publicznie dostępna ortofotomapa, najczęściej powstała z przetworzonych zdjęć lotniczych albo satelitarnych. Dron może być dodatkowym narzędziem użytym punktowo, gdy trzeba doprecyzować stan konkretnej nieruchomości. Z kolei dane administracji skarbowej, w tym z obszaru JPK, mogą być udostępniane tylko w formalnych trybach przewidzianych w Ordynacji podatkowej.

Czynności sprawdzające, nie od razu kontrola

Większość podatników styka się najpierw z czynnościami sprawdzającymi. Organem podatkowym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta. DN-1 składają przede wszystkim osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej, a IN-1 co do zasady osoby fizyczne. Sam fakt prowadzenia działalności przez osobę fizyczną nie oznacza automatycznie DN-1. Czynności sprawdzające służą ustaleniu, czy deklaracja jest kompletna i zgodna ze stanem faktycznym. Organ może wezwać podatnika do wyjaśnień lub korekty. Może też sam skorygować deklarację w granicach art. 274 Ordynacji podatkowej, m.in. przy błędach rachunkowych i oczywistych omyłkach, jeżeli zmiana kwoty nie przekracza 5000 zł. Jeśli spór nie zostanie wyjaśniony, sprawa może przejść w postępowanie zakończone decyzją.

Wezwanie z gminy: co powinno zawierać

Podstawą wezwania do złożenia wyjaśnień lub korety jest art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej, stosowany odpowiednio do czynności sprawdzających przez art. 280. Gdy wątpliwości dotyczą deklaracji, znaczenie ma także art. 274a. Wezwanie powinno zawierać oznaczenie organu, dane podatnika, wskazanie sprawy i celu, opis żądanej czynności, termin oraz pouczenie o skutkach niewykonania wezwania. Wyjaśnienia najczęściej można złożyć pisemnie. Jeżeli organ żąda osobistego stawienia się, podatnik ma obowiązek przybyć co do zasady tylko w granicach województwa, w którym mieszka lub przebywa. Niewykonanie wezwania może skutkować karą porządkową do 3800 zł w 2026 r.

O co gmina pyta najczęściej

Najczęstsze pytania dotyczą rozbieżności między tym, co widać w danych przestrzennych, a tym, co wykazano w deklaracji. Gmina może pytać o nowe budynki gospodarcze, garaże wolnostojące, wiaty, zabudowane tarasy, dobudowane ganki albo inne obiekty widoczne na ortofotomapie.

Drugim obszarem kontroli jest powierzchnia użytkowa, zwłaszcza poddasza. Do podstawy opodatkowania wlicza się całą powierzchnię pomieszczeń powyżej 2,20 m, połowę powierzchni od 1,40 m do 2,20 m, a powierzchnię poniżej 1,40 m pomija. Zdjęcie lub ortofotomapa mogą być tylko sygnałem do weryfikacji, a nie zastępują pomiaru.

Trzeci obszar to kwalifikacja obiektu jako budynku albo budowli. Po zmianach od 1 stycznia 2025 r. gminy częściej analizują obiekty graniczne: silosy, zbiorniki, kontenery, hale namiotowe, place, instalacje i elementy infrastruktury technicznej. Nie oznacza to automatycznego przekwalifikowania każdego obiektu. Decydują definicje ustawowe, cechy konstrukcyjne, trwałe związanie z gruntem i załącznik nr 4 do ustawy.

Czwarty obszar to faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Dane o liczbie mieszkańców czy zużyciu wody są typowe raczej dla spraw odpadowych, ale w podatku od nieruchomości mogą mieć znaczenie pomocnicze, np. przy ustalaniu zajęcia lokalu na działalność gospodarczą albo zmianę sposobu użytkowania.

JPK_ST_KR: sygnał, nie automatyczny dowód

Dla przedsiębiorców źródłem pytań może być także wkrótce JPK_ST_KR, czyli struktura dotycząca ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Trzeba ją odróżnić od JPK_KR_PD, który dotyczy ksiąg rachunkowych. Z perspektywy podatku od nieruchomości szczególnie istotne są budowle, dla których podstawą opodatkowania jest wartość.

Obowiązek przekazywania struktur jest wdrażany etapami: od 2025 r. obejmuje największych podatników CIT i podatkowe grupy kapitałowe, od 2026 r. kolejne grupy podatników CIT oraz część podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i przesyłających JPK_V7M, a od 2027 r. pozostałych podatników prowadzących księgi rachunkowe, w tym składających JPK_V7K. JPK_ST_KR trafia jednak do administracji skarbowej, nie bezpośrednio do gminy. Dane mogą stać się materiałem porównawczym tylko wtedy, gdy zostaną udostępnione zgodnie z przepisami. Nie każdy środek trwały jest też budowlą w podatku od nieruchomości.

Czego może żądać organ

Gmina może żądać dokumentów i informacji potrzebnych do wyjaśnienia sprawy. W praktyce są to najczęściej: dokumentacja techniczna budynku lub budowli, pozwolenie na użytkowanie, inwentaryzacja powykonawcza, dokumenty potwierdzające datę oddania do użytkowania, ewidencja środków trwałych, karty środków trwałych, dokumenty OT, umowy najmu lub dzierżawy oraz dokumenty pokazujące, czy obiekt jest związany z działalnością gospodarczą.

Termin na odpowiedź wynosi zwykle 7 albo 14 dni. Brak reakcji może skutkować karą porządkową i pogorszyć pozycję podatnika, bo organ oprze się wtedy przede wszystkim na własnym materiale dowodowym.

Zdjęcie z drona jako dowód

W postępowaniu podatkowym obowiązuje otwarty katalog dowodów. Dowodem może być wszystko, co pomaga wyjaśnić sprawę i nie jest sprzeczne z prawem. Dlatego zdjęcia lotnicze, ortofotomapy, dokumentacja fotograficzna, wydruki ze stron internetowych czy wpisy z mediów społecznościowych mogą być wykorzystane jako materiał dowodowy.

Nie oznacza to, że zdjęcie z drona samo rozstrzyga sprawę. Podatnik może pytać o datę zdjęcia, przypisanie go do działki, legalność lotu, kwalifikacje operatora i zakres utrwalonych danych. Najważniejsza linia obrony polega zwykle nie na kwestionowaniu zdjęcia, lecz jego interpretacji: czy widoczny obiekt jest budynkiem, budowlą, urządzeniem technicznym albo konstrukcją tymczasową, od kiedy istnieje i jaka jest jego powierzchnia.

Gdzie już korzystano ze zdjęć z powietrza

Zdjęcia z powietrza są używane nie tylko do typowania niezgłoszonych garaży, wiat czy rozbudów. W praktyce mogą wskazać również domki letniskowe i altany, które nie zostały ujęte w informacji albo deklaracji podatkowej, a także utwardzone place, podjazdy, zabudowane tarasy, zbiorniki, przyłącza czy elementy infrastruktury technicznej. W takich przypadkach obraz z powietrza nie przesądza jeszcze podatku, ale może być początkiem wezwania: gmina pyta wtedy, od kiedy obiekt istnieje, jak jest wykorzystywany, czy ma cechy budynku albo budowli i czy powinien być wykazany do opodatkowania.

Publicznie udokumentowanych przykładów użycia samego drona w sprawach podatku od nieruchomości nie ma wiele. Przykładowo w wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym Urzędu Gminy Chełmża, w ramach kontroli „Dochody gmin z tytułu podatków i opłat lokalnych w województwie kujawsko-pomorskim”, NIK wskazała, że w 2021 r. prowadzono tam postępowanie podatkowe „m.in. przy pomocy drona”, wykonując ortofotomapy, oględziny i dowód z opinii geodety. Efekty finansowe wyniosły 84 432 zł za 2019 r. oraz 151 928 zł za 2020 r.

Ile może kosztować błąd

W przypadku podatników składających deklarację punktem odniesienia jest pięcioletni termin przedawnienia z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Przy osobach fizycznych, wobec których podatek jest zasadniczo ustalany decyzją, trzeba dodatkowo uwzględnić art. 68 Ordynacji podatkowej. Do zaległości dochodzą odsetki. Od 5 marca 2026 r. podstawowa stawka wynosi 10,50 proc. rocznie, obniżona 5,25 proc., a podwyższona 15,75 proc.

Obwieszczenie Ministra Finansów określa tylko górne granice stawek; konkretna stawka wynika z uchwały rady gminy i może być niższa. Przykłady pokazują jednak skalę ryzyka. Wolnostojący garaż 30 m², opodatkowany maksymalną stawką dla budynków pozostałych, to 360 zł rocznie. Budynek firmowy 100 m² przy maksymalnej stawce dla działalności gospodarczej to 3553 zł rocznie. Budowla o wartości 1 mln zł oznacza 20 000 zł podatku rocznie. Konkretna kwota zależy od uchwały gminy, daty powstania obowiązku i stawek odsetek z poszczególnych lat.

Korekta i szybka reakcja

Najbezpieczniejszą strategią jest samodzielny przegląd DN-1 albo IN-1 i złożenie korekty, jeśli błąd rzeczywiście istnieje. Korekta nie zwalnia z zapłaty zaległego podatku i odsetek, ale może ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej. Trzeba przy tym odróżnić korektę z art. 16a KKS od czynnego żalu z art. 16 KKS. Po otrzymaniu wezwania skuteczność czynnego żalu może być sporna.

Po otrzymaniu pisma warto sprawdzić podstawę prawną wezwania, zakres żądania i termin, porównać deklarację z dokumentacją nieruchomości, zebrać projekty, pozwolenia, inwentaryzacje i dokumenty środków trwałych, a odpowiedź przygotować pisemnie i dowodowo. Ogólne „nie zgadzam się” jest słabsze niż krótkie stanowisko poparte dokumentami.

Cyfryzacja kontroli to fakt

Brak fizycznej wizyty urzędnika nie oznacza dziś braku weryfikacji. Ortofotomapy, zdjęcia lotnicze, dane ewidencyjne, informacje z innych postępowań oraz – w odniesieniu do firm – dane z JPK_ST_KR mogą składać się na materiał porównawczy. Trzeba jednak odróżnić publiczną ortofotomapę z zasobów geodezyjnych od punktowego nalotu dronem zleconego przez gminę. Każde z tych źródeł wymaga oceny pod kątem legalności pozyskania, związku ze sprawą i przydatności do ustalenia podstawy opodatkowania.

Dla podatnika oznacza to jedno: lepiej samodzielnie znaleźć niezgłoszony obiekt albo niespójność w deklaracji, niż przeczytać o nich w piśmie z gminy zilustrowanym wycinkiem ortofotomapy.