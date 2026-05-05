Zmiany w rachunkach za prąd. Klienci zobaczą to od razu

Rząd zajmie się we wtorek (5 maja) m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Rozpatrzy też propozycję deregulacyjną zakładającą np. uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Czytelne informacje dla klientów

Projekt zmian w zakresie energetyki przewiduje m.in. uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Chodzi o to, by klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Przewiduje też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy.

Dodatkowe ułatwienia dla odbiorców energii

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie formuły tzw. cable poolingu - czyli możliwości korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji wytwarzających energię - o możliwość wykorzystania magazynów energii. Propozycja resortu energii zakłada też m.in. odstąpienie od obowiązku stosowania taryfy dla ciepła, gdy jest ono dostarczane wyłącznie na potrzeby technologiczne bez przekazywania go na użytek gospodarstw domowych oraz zniesienie obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, jeżeli jest ono przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowobudowanego źródła.