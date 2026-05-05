Zmiany w rachunkach za prąd. Klienci zobaczą to od razu

Zmiany w rachunkach za prąd. Klienci zobaczą to od razu

05 maja 2026, 10:21
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
rachunki
Rząd zajmie się też projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki
Shutterstock

Projekt zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki - którym zajmie się rząd - przewiduje m.in. uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Rząd zajmie się we wtorek (5 maja) m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Rozpatrzy też propozycję deregulacyjną zakładającą np. uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Czytelne informacje dla klientów

Projekt zmian w zakresie energetyki przewiduje m.in. uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Chodzi o to, by klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Przewiduje też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy.

Dodatkowe ułatwienia dla odbiorców energii

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie formuły tzw. cable poolingu - czyli możliwości korzystania z jednego przyłącza do sieci przez kilka instalacji wytwarzających energię - o możliwość wykorzystania magazynów energii. Propozycja resortu energii zakłada też m.in. odstąpienie od obowiązku stosowania taryfy dla ciepła, gdy jest ono dostarczane wyłącznie na potrzeby technologiczne bez przekazywania go na użytek gospodarstw domowych oraz zniesienie obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, jeżeli jest ono przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowobudowanego źródła.

Infor.pl
Świadczenie wspierające. Jak długo się czeka w 2026 roku?
05 maja 2026

„Z informacji posiadanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wynika, że czas oczekiwania na wydanie decyzji jest zróżnicowany regionalnie (w zależności m.in. od liczby wniosków, które wpłynęły do danego WZON) i aktualnie wynosi od 3 do 10 miesięcy” – poinformowała pełnomocniczka rządu Maja Nowak.

Rehabilitacja w nowym wymiarze. ZUS wspiera bielski szpital
05 maja 2026

Osiem specjalistycznych łóżek z regulacją wysokości kupił bielski szpital wojewódzki. Trafiły one do Zakładu Rehabilitacji. Umożliwią one fizjoterapeutom pracę w ergonomicznych warunkach. Zakup sfinansowano m.in. z pieniędzy ZUS.
ZUS wypłaca 4353 zł miesięcznie bez względu na dochód. Przelewy trafią na konta 7 maja. Wystarczy spełnić te warunki w 2026
05 maja 2026

Ruszyły majowe wypłaty świadczenia wspierającego, które może sięgnąć nawet ponad 4 tys. zł miesięcznie i nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe. Pieniądze już trafiają na konta. Sprawdzamy, kto może je otrzymać i co trzeba zrobić żeby nie przegapić swojej szansy.
Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak tempo pracy przyspiesza zamiast zwalniać
05 maja 2026

Pracownicy zyskują 1 godz. dziennie dzięki AI. Jednak zamiast poczucia ulgi tempo pracy przyspiesza. Dochodzą nowe oczekiwania i terminy. Wszystko to prowadzi do spadku zaangażowania, energii i motywacji pracowników.
Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]
05 maja 2026

Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.
Znamy marże deweloperów. Tyle zarabiają na mieszkaniach
05 maja 2026

Deweloperzy pokazali swoje marże. Na każdym mieszkaniu zarabiają co najmniej 100 tys. zł. Co szósta złotówka wydana na zakup stanowi „czysty zysk”. Czy to oznacza, że mogłoby być sporo taniej?
Matura 2026. Nastolatka zdaje maturę w szpitalu. To pierwszy taki przypadek w historii szkoły
05 maja 2026

Pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie zdawała maturę w warunkach szpitalnych. To pierwszy taki przypadek w historii Liceum Ogólnokształcącego, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych.

KIS: darowizna w ratach bez podatku i SD-Z2. Jeden warunek
05 maja 2026

Pieniądze przekazywane przez najbliższych w comiesięcznych transzach przez kilka lat to dla wielu rodzin wygodny sposób wsparcia bliskich. Pojawia się jednak praktyczny problem: czy każdą ratę trzeba osobno zgłaszać do urzędu skarbowego? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 maja 2026 r. potwierdził, że nie – pod jednym, ściśle określonym warunkiem.
Emerytalny przełom dla roczników 1950-1965. Jak skutecznie przeliczyć kapitał początkowy?
05 maja 2026

Masz za sobą lata pracy przed 1999 rokiem? Możesz należeć do grupy osób, którym ZUS wypłaca zaniżone świadczenie. Choć od reformy minęły dekady, osoby urodzone w latach 1950-1965 wciąż mają realne szanse na podwyżki dzięki dokładniejszej weryfikacji dokumentów i nowym tablicom dalszego trwania życia.
