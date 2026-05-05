Strona główna » Prawo » Praca » Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]

Zarabiają 4 tys., a oczekują prawie 10 tys. zł. Finansowe ambicje polskich studentów [BADANIE]

05 maja 2026, 10:18
oprac. Łucja Orzeł
Studenci w Polsce zarabiają średnio 4,1 zł netto miesięcznie, jednak za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia uznaliby 9,9 zł na rękę – wynika z badania „Student w pracy”. Największa grupa pracujących studentów dostaje od 4 do 5 tys. zł netto, więcej miesięcznie zarabia co trzeci.

Z badania, zrealizowanego przez SW Research w ramach Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu (PRB), wynika, że ponad połowa studiujących – a według danych GUS 31 grudnia 2024 r. na polskich uczelniach kształciło się prawie 1,3 mln osób – ma stałą lub dorywczą pracę. Studenci z 13 ośrodków akademickich byli proszeni o wskazanie przedziałów, w jakich mieszczą się ich zarobki.

Zarobki studentów

Największa grupa, 18,5 proc., zarabia między 4 a 5 tys. zł netto miesięcznie. Mniej więcej jedna trzecia zarabia 5-6 tys. zł na rękę. 49 proc. badanych deklaruje zarobki między 3 a 6 tys. zł netto. 13,5 proc. uczestniczących w badaniu dostaje za pracę mniej niż 2 tys. zł netto.

Średnia zarobków studentów wynosi 4,1 tys. zł netto miesięcznie. Rok temu było to 3,6 tys. zł netto, co oznacza, że średnie studenckie wynagrodzenie wzrosło w tym czasie o 14 proc. Ci, którzy jeszcze nie ukończyli 26. roku życia, mogą skorzystać z tzw. ulgi dla młodych, czyli zwolnienia z podatku dochodowego. W ich przypadku zarobki brutto i netto są takie same.

Minimalne wynagrodzenie za płacę w Polsce

Jak podają autorzy opracowania „Student w pracy”, minimalne wynagrodzenie za płacę w Polsce wynosi 4,8 tys. zł brutto. To oznacza – w przypadku pełnoetatowego zatrudnienia na umowę o pracę bez uwzględniania ewentualnych ulg podatkowych – że na konto pracownika wpływa 3,6 tys. zł. Przy umowie zlecenie ta suma wynosi 3,5 tys. zł, a przy umowie o dzieło – 4,3 tys. zł.

Polscy studenci mają wysokie oczekiwania w kwestii płacy. Jak napisano w raporcie, na początek chcieliby zarabiać przeciętnie 9,9 tys. zł netto miesięcznie, po roku ponad 12 tys. zł, za trzy lata ok. 14 tys. zł, a za 10 lat – a ponad 16 tys. zł netto.

Oczekiwania finansowe studentów

„Już teraz 14 proc. respondentów pytanych o satysfakcjonujące wynagrodzenie wskazuje najwyższy przedział 20 tys. zł i więcej, odsetek ten rośnie do 24,1 proc. w perspektywie roku, do 31 proc. w perspektywie trzech lat i aż do 47,2 proc. w perspektywie 10 lat” – podano w materiale.

Dzisiejsi studenci bardzo racjonalnie odczytują realia rynku pracy. Wiedzą, ile zarabiają obecnie, ale jednocześnie mają jasno określone oczekiwania wobec swojej przyszłości zawodowej. Dla pracodawców to ważny sygnał: młodzi ludzie nie szukają wyłącznie pierwszego zajęcia, lecz miejsc, w których wynagrodzenie będzie rosło razem z ich kompetencjami i odpowiedzialnością” – powiedział cytowany w materiale twórca i szef Programu Kariera PRB Marian Owerko.

Z wyników badania wynika, że większość (44 proc. respondentów) studentów w Polsce pracuje na umowę zlecenie. Druga pod względem popularności forma zatrudnienia to umowa o pracę na czas nieokreślony (25 proc.), na czas określony zatrudniona jest co piąta osoba (19 proc.).

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu (PRB)

Program Kariera Polskiej Rady Biznesu to organizowany od 2003 r. ogólnokrajowy program płatnych staży w różnych firmach. W tym roku uczestniczy w nim 40 firm i instytucji z 25 miast, a na studentów czeka 115 miejsc w takich dziedzinach jak IT, cyberbezpieczeństwo, programowanie, marketing, prawo i finanse albo logistyka. Stażyści otrzymują wynagrodzenie w wysokości od ponad 4,8 tys. zł do prawie 8,5 tys. zł za miesiąc.

Program Kariera PRB to dla młodych osób szansa na zdobycie praktycznych umiejętności w profesjonalnym środowisku, a dla firm sposób na dotarcie do ambitnych kandydatów już na początku ich drogi zawodowej – podkreślił Marian Owerko.

Zgłoszenia do 23. edycji Programu Kariera można składać za pośrednictwem strony programkariera.pl do 15 maja br. Patronaty honorowe nad inicjatywą Polskiej Rady Biznesu objęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Serwis Nauka w Polsce objął Program Kariera PRB patronatem medialnym.

Źródło: PAP
