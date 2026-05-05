REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Nowy sondaż CBOS: ceny w górę szybciej niż rok temu? Tak uważa niemal połowa Polaków

Nowy sondaż CBOS: ceny w górę szybciej niż rok temu? Tak uważa niemal połowa Polaków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 15:06
Zygmunt Wilk
Nowy sondaż CBOS: ceny w górę szybciej niż rok temu? Tak uważa niemal połowa Polaków
Nowy sondaż CBOS: ceny w górę szybciej niż rok temu? Tak uważa niemal połowa Polaków
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Blisko połowa badanych Polaków uważa, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - wynika z badania „Nastroje konsumenckie”, przeprowadzonego przez CBOS.

Lepsza kondycja finansowa Polaków

W kwietniowym badaniu CBOS w stosunku do lutowego pomiaru zwiększył się udział ankietowanych deklarujących, że w ich gospodarstwach domowych w ciągu ostatniego miesiąca udało się coś zaoszczędzić (z 50 proc. do 53 proc.), a zmniejszył się odsetek ograniczających wydatki na zaspokojenie bieżących potrzeb (z 41 proc. do 37 proc.) oraz pożyczających pieniądze na ich zaspokojenie (z 12 proc. do 9 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

Plany większych zakupów

Zwiększyły się z kolei deklaracje ankietowanych dotyczące dokonywania większych planowanych zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego sondaż (wzrost z 26 proc. do 29 proc.), jak i plany związane z takimi zakupami w ciągu najbliższego miesiąca (wzrost z 19 proc. do 24 proc.). O jeden pkt. proc. zmalał natomiast udział ankietowanych dokonujących większych nieplanowanych zakupów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie (17 proc.).

Polacy obawiają się drożyzny

W kwietniu 45 proc. ankietowanych uważa, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - w lutym twierdziło tak 22 proc. badanych. W kwietniu też rzadziej wyrażane było przekonanie, że ceny będą rosły wolniej (z 13 proc. do 8 proc.), bądź że nie będą rosły (spadek z 7 proc. do 4 proc.).

Wynagrodzenia

Jednocześnie z 37 proc do 31 proc. zmniejszył się udział badanych liczących na wzrost dochodów swojego gospodarstwa domowego w perspektywie najbliższego roku. Zwiększył się jednocześnie odsetek nieoczekujących zmian w tym zakresie (z 43 proc. do 47 proc.). Tyle samo ankietowanych co w lutym, czyli 18 proc. wskazało, że obawiają się spadku dochodów.

REKLAMA

Przyszłość gospodarki

Od lutego nie zmieniło się postrzeganie ogólnych perspektyw na przyszłość - dalej przeważają obawy nad nadzieją (36 proc. wobec 33 proc.). W kwietniu nie pogorszyło się również postrzeganie sytuacji gospodarczej, a nawet nieznacznie wzrosła nadzieja na jej poprawę (z 24 proc. do 26 proc.). „Nadal jednak – niezmiennie od kiedy o to pytamy – zdecydowanie silniej zaznaczają się obawy przed jej pogorszeniem (48 proc., tak jak w lutym)” - zaznaczyło CBOS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Badanie „Nastroje konsumenckie” zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 13–15 kwietnia 2026 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000).

Powiązane
Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
Prawie milion Polaków nie dostanie rekompensaty za inflację - rząd zamyka sprawę książeczek mieszkaniowych, bo budżetu państwa na to nie stać
Polacy boją się o swoje pieniądze: inflacja i kradzieże w czołówce zagrożeń [BADANIE]
Polacy boją się o swoje pieniądze: inflacja i kradzieże w czołówce zagrożeń [BADANIE]
Inflacja nie odpuszcza. Nowe prognozy ekspertów pokazują, czego się spodziewać
Inflacja nie odpuszcza. Nowe prognozy ekspertów pokazują, czego się spodziewać
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Mieszkańcy żądali ciszy. Ale to przedsiębiorca ma pierwszeństwo
05 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór między zakładem kamieniarskim a mieszkańcami. Jeśli lokal użytkowy zmieniono na mieszkalny bez decyzji administracyjnej, nie można żądać ochrony przed hałasem. Wyrok definiuje hierarchię interesów prawnych i jest przydatny w każdej sprawie związanej z uciążliwym sąsiedztwem.
Świadczenie pielęgnacyjne a zawieszenie emerytury – wyrok NSA wyjaśnia przepisy przejściowe
05 maja 2026

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kluczową wątpliwość dotyczącą przepisów przejściowych. Brak zawieszenia emerytury przed 1 stycznia 2024 r. przekreśla możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego na starych zasadach – nawet jeśli wniosek złożono wcześniej.
Jak napisać testament w domu, żeby był ważny? Tych błędów nie możesz popełnić
05 maja 2026

Sporządzenie testamentu w domu i bez notariusza może być prostsze, niż się wydaje, a przy tym pozwala uniknąć dodatkowych wydatków. Kluczowe jest dokładne przemyślenie treści ostatniej woli, a następnie skorzystanie ze sprawdzonego wzoru oraz wskazówek, które pomogą zadbać o ważność dokumentu. Nie musisz bowiem odwiedzać kancelarii notarialnej, aby twój testament nabrał mocy prawnej. Podpowiadamy, jakich błędów unikać.
UniCredit próbuje przejąć głównego akcjonariusza mBanku. Berlin mówi "nie"
05 maja 2026

UniCredit złożył we wtorek ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku w Polsce. Oferta włoskiego banku jest ważna do 16 czerwca. Państwo niemieckie, posiadające ponad 12 proc. udziałów, sprzeciwia się sprzedaży. Zarówno politycy z Berlina, jak i szeregowi pracownicy banku postrzegają potencjalne przejęcie jako "wrogie".

REKLAMA

Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.
Składka zdrowotna 2026: uwaga na zmiany w rozliczeniu rocznym przedsiębiorców (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy). Rok składkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym
05 maja 2026

Maj dla wielu przedsiębiorców wygląda podobnie: dużo spraw bieżących, terminy się piętrzą, a gdzieś pomiędzy fakturami, podatkami i codziennym prowadzeniem firmy wraca temat, który co roku budzi ten sam niepokój: roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W 2026 roku to rozliczenie wygląda trochę inaczej niż rok wcześniej. Co ważne, część zmian można odczuć jako ulgę. Choć sam obowiązek nie zniknął, zmieniły się niektóre zasady, które dla przedsiębiorców są teraz korzystniejsze.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.

REKLAMA

Nowy sondaż CBOS: ceny w górę szybciej niż rok temu? Tak uważa niemal połowa Polaków
05 maja 2026

Blisko połowa badanych Polaków uważa, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - wynika z badania „Nastroje konsumenckie”, przeprowadzonego przez CBOS.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA