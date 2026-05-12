REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Skarbówka: osoba z niepełnosprawnością nie zapłaci PCC od samochodu kupionego z małżonkiem, ale są warunki.

Skarbówka: osoba z niepełnosprawnością nie zapłaci PCC od samochodu kupionego z małżonkiem, ale są warunki.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 maja 2026, 09:22
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Samochód, niepełnosprawność, PCC, zwolnienie podatkowe
Samochód, niepełnosprawność, PCC, zwolnienie podatkowe
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

Kupno samochodu osobowego we współwłasności, np. wraz z małżonkiem na zasadzie wspólności majątkowej, nie pozbawia osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności prawa do zwolnienia z 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych. Taką wykładnię potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 maja 2026 r. Podatek zapłaci jednak drugi współwłaściciel – od swojej części ceny.

rozwiń >

Na czym polega zwolnienie

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z opodatkowania zwolnione są osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe. Preferencja dotyczy osób zaliczonych, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bez względu na rodzaj schorzenia, a także osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, ale wyłącznie w związku ze schorzeniami narządów ruchu.

REKLAMA

REKLAMA

Czytaj także: Kodeks kierowcy 2026

W praktyce oznacza to, że nabywca samochodu osobowego, który legitymuje się ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, nie musi płacić 2-proc. podatku od wartości rynkowej pojazdu, jeżeli kupuje go dla siebie. Standardowo fiskusowi należy się 2 proc. wartości rynkowej pojazdu, a deklarację trzeba złożyć w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Dla auta wartego 60 tys. zł podatek od całej ceny wyniósłby 1,2 tys. zł. Jeżeli jednak samochód jest kupowany wspólnie z małżonkiem i na potrzeby rozliczenia PCC przyjmuje się połowę wartości po stronie każdego z małżonków, zwolnienie osoby z niepełnosprawnością oznacza oszczędność 600 zł, a drugi małżonek rozlicza PCC od swojej części.

Kupno na współwłasność – kluczowa wątpliwość

Spór, który stał się osią interpretacji KIS, dotyczy sytuacji typowej dla wielu polskich rodzin. Auto kupuje małżeństwo pozostające w ustroju wspólności majątkowej, przy czym tylko jedno z małżonków ma orzeczenie o niepełnosprawności. Z punktu widzenia prawa cywilnego oboje są współwłaścicielami pojazdu i każde z nich jest, w świetle ustawy o PCC, samodzielnym podatnikiem. Pojawiało się więc pytanie, czy obecność drugiego współwłaściciela osoby pełnosprawnej nie blokuje skorzystania ze zwolnienia. Dotychczasowa praktyka interpretacyjna KIS skłaniała się ku odpowiedzi przeczącej, ale wątpliwości podatników wracały regularnie. Stąd kolejne wnioski o interpretację indywidualną.

REKLAMA

Rozstrzygnięcie dyrektora KIS

W interpretacji z 7 maja 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.66.2026.1.DR) dyrektor KIS potwierdził, że nabycie samochodu na współwłasność z osobą pełnosprawną nie odbiera osobie z niepełnosprawnością prawa do zwolnienia. Decydują dwie przesłanki, które muszą być spełnione łącznie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • pierwsza to status nabywcy (znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności z odpowiednim schorzeniem),
  • druga – cel zakupu, czyli potrzeby własne.

Wnioskodawczyni, osoba o znacznym stopniu niepełnosprawności, kupiła wspólnie z mężem samochód osobowy do majątku wspólnego małżonków. Na potrzeby rozliczenia PCC organ odniósł zakres zwolnienia i opodatkowania do połowy wartości pojazdu przypadającej na każdego z małżonków. Pojazd służy jej do leczenia i rehabilitacji, jest – jak podkreśliła we wniosku – jedynym środkiem transportu rodziny. KIS uznał, że w jej przypadku zastosowanie znajduje zwolnienie z PCC. Drugi współwłaściciel – mąż – ze zwolnienia nie korzysta i od swojej części musi rozliczyć PCC.

Z uzasadnienia interpretacji wynika wprost:

„[…] nabycie przez osobę niepełnosprawną na współwłasność z osobą niebędącą osobą niepełnosprawną samochodu osobowego nie oznacza, że w stosunku do osoby niepełnosprawnej nie znajdzie zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spełnione zostały wszystkie warunki tego zwolnienia”.

Ważne

Zwolnienie obejmuje wyłącznie tę część ceny, która odpowiada udziałowi osoby z niepełnosprawnością we współwłasności. Drugi współwłaściciel – niezależnie od tego, czy jest małżonkiem, dzieckiem, czy osobą niespokrewnioną – pozostaje zobowiązany do zapłaty 2-proc. PCC od wartości swojego udziału w pojeździe.

Wspólność małżeńska a udziały w pojeździe

Praktyczne stosowanie zwolnienia komplikuje konstrukcja majątku wspólnego małżonków. Co do zasady wspólność ustawowa jest bezudziałowa: w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w poszczególnych składnikach majątku wspólnego. Nie zmienia to jednak sposobu, w jaki organ podatkowy rozlicza skutki PCC w sprawie dotyczącej zwolnienia podmiotowego. Na potrzeby określenia zakresu zwolnienia i należnego podatku KIS odniósł rozliczenie do połowy wartości pojazdu przypadającej na każdego z małżonków. W stanie faktycznym opisanym we wniosku oznaczało to, że mąż wnioskodawczyni powinien zapłacić 2 proc. od połowy wartości samochodu, a sama wnioskodawczyni – w części przypisanej jej na potrzeby rozliczenia PCC – podatku nie płaci.

W omawianej sprawie małżonkowie pierwotnie zapłacili PCC od całości ceny. Po uzyskaniu pozytywnej interpretacji wnioskodawczyni może wystąpić do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w części dotyczącej jej udziału. W praktyce należy pilnować pięcioletniego terminu liczonego od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Ważne

Jeżeli PCC został zapłacony od całej ceny samochodu, osoba z niepełnosprawnością może domagać się zwrotu podatku w części przypadającej na jej udział. Nie chodzi jednak o zwrot całego PCC, lecz tylko tej części, która odpowiada udziałowi nabywcy spełniającego warunki zwolnienia.

Co trzeba udokumentować

Dla skorzystania ze zwolnienia osoba nabywająca samochód musi posiadać ważne orzeczenie wydane na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Może ono pochodzić z powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Akceptowane są również orzeczenia organów równoważnych – m.in. lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, traktowane jak orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz o całkowitej niezdolności do pracy, zrównane z umiarkowanym stopniem.

Drugą przesłanką jest cel zakupu – samochód musi być nabyty na potrzeby własne nabywcy z niepełnosprawnością. Nie ma znaczenia, czy osoba ta sama prowadzi pojazd. Praktyka KIS dopuszcza, by za kierownicą zasiadał małżonek, opiekun lub inny członek rodziny, jeżeli pojazd faktycznie służy nabywcy z niepełnosprawnością – do dojazdów na rehabilitację, do lekarza, do pracy czy do załatwiania spraw codziennych.

Granice zwolnienia

Linia interpretacyjna KIS od lat konsekwentnie odmawia zwolnienia w trzech typowych sytuacjach. Po pierwsze, nie zwalnia osoby pełnosprawnej, która kupuje samochód wspólnie z osobą z niepełnosprawnością – niezależnie od stopnia pokrewieństwa. Po drugie, nie obejmuje osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, jeżeli ich schorzenie nie dotyczy narządów ruchu. Po trzecie, nie ma zastosowania, gdy samochód kupuje opiekun na własne nazwisko, nawet jeżeli pojazd ma służyć osobie z niepełnosprawnością – takie stanowisko KIS potwierdził m.in. w interpretacji z 13 maja 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.62.2025.2.PB).

Warto też pamiętać, że omawiana interpretacja dotyczyła umowy sprzedaży samochodu. Przy innych czynnościach, takich jak darowizna, zamiana pojazdu czy zniesienie współwłasności, skutki podatkowe trzeba ocenić osobno, z uwzględnieniem właściwego reżimu podatkowego i ewentualnych odrębnych zwolnień.

Jak rozliczyć podatek w praktyce

Przy zakupie auta na współwłasność rozliczenie w urzędzie skarbowym trzeba dopasować do liczby kupujących. Co do zasady składa się deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od zawarcia umowy, a dane pozostałych podatników wykazuje się w załączniku PCC-3/A. Osoba z niepełnosprawnością powinna wskazać zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 8 pkt 6 ustawy o PCC i nie wpłaca podatku od części objętej zwolnieniem. Drugi współwłaściciel rozlicza podstawę opodatkowania przypadającą na niego i wpłaca 2 proc. od tej kwoty.

Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności warto zachować i mieć przygotowaną na wypadek wezwania urzędu. Przepisy nie wymagają automatycznego dołączania jej do deklaracji, ale dokument ten może być potrzebny do potwierdzenia prawa do zwolnienia. Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji swojej sytuacji, może wystąpić o własną interpretację indywidualną – opłata wynosi 40 zł, a uzyskanie pozytywnego stanowiska KIS chroni przed negatywnymi skutkami zmiany stanowiska organów, o ile stan faktyczny został opisany zgodnie z rzeczywistością.

Stabilna linia, mocniejsza ochrona

Interpretacja z 7 maja 2026 r. nie jest przełomem, lecz utrwala stabilną linię wykładni – znaną już z wcześniejszych interpretacji KIS, m.in. z 3 lipca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4014.144.2023.2.MD) oraz z licznych rozstrzygnięć z lat 2022–2025. Daje jednak osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom bieżący, jednoznaczny punkt odniesienia. To istotne tym bardziej, że zakup auta we wspólności małżeńskiej jest w polskich realiach modelem dominującym, a 2-proc. PCC od kilkudziesięciu tysięcy złotych wartości pojazdu to wydatek odczuwalny dla budżetu domowego.

Przykład

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 8 pkt 6 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 191)

art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1–3, art. 5 oraz art. 6b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.)

Powołane interpretacje

interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 maja 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.66.2026.1.DR

interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 maja 2025 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.62.2025.2.PB

interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2023 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.144.2023.2.MD

Powiązane
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
Skarbówka: co z PIT po ugodzie z bankiem, gdy kredyt frankowy wzięto z krewnymi
Skarbówka: co z PIT po ugodzie z bankiem, gdy kredyt frankowy wzięto z krewnymi
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Skarbówka właśnie wydała ważną interpretację
Wynajmujesz mieszkanie na doby? Skarbówka właśnie wydała ważną interpretację
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
SENT 2026: w tych przypadkach nie trzeba zgłaszać przewozu odzieży i obuwia. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki
12 maja 2026

Minister Finansów i Gospodarki wydał 12 maja 2026 r. rozporządzenie, w którym określił przypadki wyłączenia z obowiązku zgłaszania przewozu odzieży i obuwia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w tym spółek cywilnych albo będących spółką jawną, której wspólnikami są wyłącznie osoby. Nowe przepisy wchodzą w życie 13 maja 2026 r.
Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jak obliczać i kiedy wypłacać?
12 maja 2026

Urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jeżeli jest to niemożliwe z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, wówczas pracownik ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego. Podstawą do obliczenia ekwiwalentu jest wynagrodzenie pracownika oraz inne świadczenia ze stosunku pracy.
KSeF 2026: Korekta danych sekcji Podmiot3 w fakturze ustrukturyzowanej – skarbówka zmienia interpretację
12 maja 2026

Zmiana stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych w KSeF będąca konsekwencją wniesionej skargi na pierwotną interpretację sygn.. 0113-KDIPT1-3.4012.1091.2025.1.JM stanowi istotny przykład ewolucji wykładni przepisów w odpowiedzi na praktyczne problemy podatników.
Przez lata pracodawcy odmawiali nauczycielom wypłaty tych pieniędzy. Czy mogą je odzyskać?
12 maja 2026

Co do zasady pracownik może ubiegać się o wypłatę świadczeń należnych mu od pracodawcy, o ile roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Należy jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach musi w tym celu najpierw wywiązać się z ciążących na nim obowiązków.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości - kiedy przedawnienie?
12 maja 2026

W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, pomiędzy powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości a momentem, w którym zobowiązanie podatkowe osoby fizycznej ulegnie przedawnieniu, może minąć od 5 do nawet 10 lat. Dlaczego tak się dzieje?
Egzamin ósmoklasisty. Matematyka. Zeszyt zadań egzaminacyjnych. Karta rozwiązań [12 V 2026]
12 maja 2026

Uczniowie klas VIII, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki, musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania procentów, średniej arytmetycznej, potęgowania oraz znajomością figur geometrycznych i brył oraz ich właściwości. Na rozwiązanie 20 zadań mieli 125 minut.
Skarbówka może upomnieć się o podatek nawet po zwrocie darowizny. NSA i KIS wskazują wyjątki
12 maja 2026

Zwrot pieniędzy otrzymanych od rodzica, babci czy rodzeństwa nie zawsze oznacza, że skarbówka odstąpi od podatku od darowizny. Wszystko zależy od tego, czy darowizna została skutecznie przyjęta, czy przelew był omyłkowy oraz w jakich okolicznościach doszło do zwrotu środków. Najnowszy wyrok NSA i interpretacja KIS pokazują, kiedy podatnik może uniknąć daniny.
KSeF od 2026 roku a firmy zagraniczne. Czy polski przedsiębiorca ze spółką za granicą też musi się przygotować?
12 maja 2026

Krajowy System e-Faktur przestaje być tematem wyłącznie dla klasycznych polskich firm. Od 2026 roku KSeF staje się realnym obowiązkiem, który może dotknąć również przedsiębiorców prowadzących działalność przez spółki zagraniczne, oddziały, struktury holdingowe albo podmioty zarejestrowane do VAT w Polsce. Kluczowe pytanie brzmi więc nie: „czy moja spółka jest zarejestrowana za granicą?”, ale: „czy w praktyce wykonuję czynności, które tworzą obowiązki fakturowe w Polsce?”.

REKLAMA

Prof. Modzelewski: Większość faktur ustrukturyzowanych wystawionych w KSeF nigdy nie zostanie wprowadzona do obrotu prawnego
12 maja 2026

Tylko w przypadku, o którym mowa w art. 106na ust. 3 ustawy o VAT (tj. w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego fakturę) faktura ustrukturyzowana jest otrzymana ex lege przez KSeF, czyli została wprowadzona do obrotu prawnego. W pozostałych przypadkach dzieje się tak dopiero wtedy, gdy papierowa lub elektroniczna postać tej faktury została faktycznie i fizycznie przekazana nabywcy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Firma za granicą nie wystarczy. Kiedy polski fiskus nadal uzna, że podatki trzeba płacić w Polsce?
12 maja 2026

Założenie spółki za granicą może być elementem legalnej strategii podatkowej, ekspansji międzynarodowej albo uporządkowania struktury biznesowej. Nie jest jednak automatycznym „wyłączeniem” polskiego opodatkowania. Wielu przedsiębiorców wychodzi z błędnego założenia, że skoro firma została zarejestrowana w Wielkiej Brytanii, USA, Dubaju, Estonii, na Cyprze czy w innym państwie, to polski urząd skarbowy traci zainteresowanie ich dochodami. W praktyce jest dokładnie odwrotnie: im bardziej zagraniczna struktura wygląda na formalną, sztuczną albo zarządzaną z Polski, tym większe ryzyko, że fiskus zbada jej rzeczywiste funkcjonowanie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA