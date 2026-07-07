Stopy procentowe. Czy raty kredytów wreszcie spadną? Nowa prognoza przed decyzją RPP
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Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostawi stopy procentowe bez zmian podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia. Jak wskazuje w rozmowie z PAP Piotr Bielski z Erste Bank Polska, możliwość obniżek w 2026 roku nadal istnieje, ale jest ograniczona.
Posiedzenie RPP: co ze stopami procentowymi?
We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).
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- Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – powiedział PAP dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. – Jedną z przyczyn jest nowa projekcja, z którą zapozna się RPP. Będzie ona pokazywać, że inflacja w dłuższej perspektywie wróci do celu inflacyjnego banku centralnego, ale w najbliższych miesiącach będzie podwyższona – dodał.
Inflacja
Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem w górę i w dół o 1 pkt. proc. Z kolei projekcja inflacji to rodzaj prognozy dokonywanej przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP.
- Nowa projekcja zapewne uwzględni wygaszenie przez rząd programu CPN z końcem czerwca. Inflacja w tej nowej projekcji będzie więc w okolicach górnej granicy celu inflacyjnego w III i IV kw. tego roku, a być może także na początku 2027 r. Poza tym projekcja pokaże, że gospodarka w najbliższym czasie będzie trochę przyspieszać. Takie środowisko nie sprzyja obniżkom stóp procentowych – powiedział ekonomista Erste Bank Polska.
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Stopy procentowe
Przyznał, że w tym roku może być trudno o obniżki stóp procentowych.
- Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w tym roku oceniam na 20-25 proc. To nie jest mój podstawowy scenariusz – stwierdził Piotr Bielski.
RPP w tym roku dokonała jednej obniżki stóp procentowych – w marcu. Główna stopa procentowa NBP – stopa referencyjna – wynosi 3,75 proc.
Program CPN
Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., obniżono też stawkę akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Wprowadzona została też regulacja cen na stacjach paliw poprzez mechanizm ceny maksymalnej. CPN zakończył się 1 lipca.
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