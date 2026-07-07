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Stopy procentowe. Czy raty kredytów wreszcie spadną? Nowa prognoza przed decyzją RPP

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07 lipca 2026, 09:39
[Data aktualizacji 07 lipca 2026, 09:40]
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Stopy procentowe. Czy raty kredytów wreszcie spadną? Nowa prognoza przed posiedzeniem RPP
Stopy procentowe. Czy raty kredytów wreszcie spadną? Nowa prognoza przed posiedzeniem RPP
Shutterstock

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Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostawi stopy procentowe bez zmian podczas rozpoczynającego się we wtorek posiedzenia. Jak wskazuje w rozmowie z PAP Piotr Bielski z Erste Bank Polska, możliwość obniżek w 2026 roku nadal istnieje, ale jest ograniczona.

Posiedzenie RPP: co ze stopami procentowymi?

We wtorek rozpoczyna się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

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- Nie spodziewamy się obniżki stóp procentowych na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej – powiedział PAP dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Erste Bank Polska. – Jedną z przyczyn jest nowa projekcja, z którą zapozna się RPP. Będzie ona pokazywać, że inflacja w dłuższej perspektywie wróci do celu inflacyjnego banku centralnego, ale w najbliższych miesiącach będzie podwyższona – dodał.

Inflacja

Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego wynosi 2,5 proc. z dopuszczalnym odchyleniem w górę i w dół o 1 pkt. proc. Z kolei projekcja inflacji to rodzaj prognozy dokonywanej przy założeniu braku zmian stóp procentowych NBP.

- Nowa projekcja zapewne uwzględni wygaszenie przez rząd programu CPN z końcem czerwca. Inflacja w tej nowej projekcji będzie więc w okolicach górnej granicy celu inflacyjnego w III i IV kw. tego roku, a być może także na początku 2027 r. Poza tym projekcja pokaże, że gospodarka w najbliższym czasie będzie trochę przyspieszać. Takie środowisko nie sprzyja obniżkom stóp procentowych – powiedział ekonomista Erste Bank Polska.

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Stopy procentowe

Przyznał, że w tym roku może być trudno o obniżki stóp procentowych.

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- Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w tym roku oceniam na 20-25 proc. To nie jest mój podstawowy scenariusz – stwierdził Piotr Bielski.

RPP w tym roku dokonała jednej obniżki stóp procentowych – w marcu. Główna stopa procentowa NBP – stopa referencyjna – wynosi 3,75 proc.

Program CPN

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” wszedł życie od końca marca. W ramach programu został obniżony VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa do 8 proc. z 23 proc., obniżono też stawkę akcyzy o 29 gr w przypadku benzyny oraz 28 gr w przypadku oleju napędowego. Wprowadzona została też regulacja cen na stacjach paliw poprzez mechanizm ceny maksymalnej. CPN zakończył się 1 lipca.

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Źródło: PAP
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