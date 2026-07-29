Długi sierpniowy weekend coraz bliżej. Najmodniejsze kierunki wyjazdów 2026 roku - TOP mocno zaskakujący

Długie weekendy tradycyjnie zwiększają zainteresowanie krótki wypadami zagranicę. W przeciwieństwie do długich urlopów amatorzy takiego wypoczynku stawiają bardziej na zwiedzanie niż leżakowanie na plaży. Na co stawiają tym razem Polacy przed szybko zbliżającym się długim weekendem sierpniowym?

Joanna Kwiatkowska, ekspertka internetowego biura podróży eSky wyjaśnia, iż podczas krótkich wyjazdów podróżnicy stawiają przede wszystkim na doświadczenia. Ponad połowa rezerwujących wybiera hotele oferujące śniadania, dzięki czemu mogą w pełni wykorzystać czas na zwiedzanie i aktywności.

Taki model podróżowania pozwala swobodnie odkrywać lokalne restauracje i atrakcje w ciągu dnia, jednocześnie zapewniając komfortowy początek każdego dnia.

REKLAMA

REKLAMA

Z drugiej strony, widzimy rosnące oczekiwania użytkowników planujących wakacyjne wyjazdy, którzy coraz częściej decydują się na pobyty w hotelach o wyższym standardzie w formule z all-inclusive - mówi Joanna Kwiatkowska.

– To dowód na to, jak różnorodne są potrzeby współczesnych podróżników, którzy coraz chętniej korzystają z oferty pakietów dynamicznych, dających możliwość elastycznego dostosowania wyjazdu do swoich oczekiwań – dodaje ekspertka

Długi sierpniowy weekend: duży popyt na czterodniowe wyjazdy poza Polskę

Dłuższy weekend w połowie sierpnia od lat zachęca Polaków do zagranicznych wyjazdów. W 2026 roku 15.08 przypada w sobotę, ale pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, chętnie wykorzystywany np. w piątek czy poniedziałek.

Popyt na podróże w tym okresie nie maleje, a wręcz się zwiększa. Liczba rezerwacji w eSky wzrosła o blisko 60 proc. r/r.

Dużą popularnością cieszą się Włochy (od 899 zł za osobę), Grecja od 1439 zł oraz Malta od 1699 zł.

Długi weekend ma jeszcze jeden, symboliczny wymiar. 15 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Relaksu, który przypomina, jak ważne jest znalezienie chwili na odpoczynek i regenerację.

REKLAMA

Długie weekendy niezmiennie bardzo cieszą amatorów krótkich wypadów

Długie weekendy od lat należą do najbardziej wyczekiwanych momentów w kalendarzu podróżniczym. Kilka dni wolnego wystarcza, by odkryć nowe miejsce i odpocząć w innym otoczeniu.

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się wtedy na zagraniczny wyjazd, choćby z okazji sierpniówki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Polacy to mistrzowie w planowaniu urlopu i efektywnym wykorzystywaniu wolnego, by choć na parę dni wyjechać za granicę. City break pozwala złapać świeżą energią , a wakacje dają możliwość pełnego wypoczynku od codziennych obowiązków. Widzimy, że w trakcie dłuższych weekendów podróżnicy chętnie wybierają sprawdzone kierunki, takie jak Rzym czy Barcelona, ale jednocześnie poszerzają listę odwiedzanych miejsc - dzieli się swoimi spostrzeżeniami ekspertka biura podróży.

– Chodzi o kraje, które jeszcze kilka lat temu były mniej oczywistym wyborem, a dziś są już prawdziwą turystyczną marką, czego najlepszym przykładem jest Malta – uszczegóławia Joanna Kwiatkowska.

Z danych internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że w 2026 r. liczba rezerwacji na wyjazdy przypadające na weekend wokół 15 sierpnia wzrosła o blisko 60 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Klienci najczęściej planują 4-dniowe wyjazdy, które pozwalają połączyć zwiedzanie z odpoczynkiem, bez konieczności dłuższej nieobecności w pracy. Sierpień to jednak także szczyt wakacyjnych podróży. Polacy wykorzystują ten czas na zaplanowanie wyjazdu, który zazwyczaj trwa tydzień.

Włochy i Grecja miejsce na urlop, ale wciąż najchętniej odwiedzane w długie weekendy

Najpopularniejszym kierunkiem pozostają Włochy. W czołówce znajdują się przede wszystkim Rzym i Mediolan – miasta, które od lat przyciągają zarówno miłośników zabytków, kultury i włoskiej kuchni.

4 dni w Mediolanie w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem to koszt od 899 zł za osobę, a w stolicy Włoch, Rzymie taki wyjazd zaczyna się od 919 zł. Podróżnicy planujący wakacje chętnie wybierają Sycylię. Tygodniowa podróż do Katanii w hotelu ze śniadaniem kosztuje od 1699 zł za osobę.

Osoby, które chcą wykorzystać długi weekend przede wszystkim na odpoczynek i przy okazji świętować Międzynarodowy Dzień Relaksu, coraz częściej wybierają kierunki oferujące połączenie zwiedzania z regeneracją.

Dobrym przykładem są Saloniki, gdzie czterodniowy pobyt w pakiecie Lot+Hotel ze strefą SPA i śniadaniami w cenie, można zarezerwować już od 1439 zł za osobę.

Tygodniowe wakacje all-inclusive na Chalkidiki to z kolei koszt od 3839 zł. To propozycja dla tych, którzy chcą się zrelaksować podczas zabiegów wellness, zwiedzić klasztory Meteory, podziwiać jedyną na świecie teokratyczną republikę mnichów na Górze Athos, a wieczorami odkrywać grecką kuchnię.

Taki wyjazd pozwala połączyć miejski klimat z wypoczynkiem i doskonale wpisuje się w ideę celebrowania Międzynarodowego Dnia Relaksu.

Malta - nowe odkrycie na Topie wypadów w długi sierpniowy weekend

Jednym z największych zwycięzców tegorocznego sierpniowego weekendu jest jednak Malta. Liczba podróżników wybierających ten śródziemnomorski kierunek wzrosła ponad 3-krotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

To efekt rosnącej popularności wyspy, która łączy możliwość plażowania z odkrywaniem historycznych miast w swoim tempie, wykorzystując rozwiniętą komunikację publiczną.

Istotnym czynnikiem znaczenia Malty na rynku turystycznym jest także rosnąca dostępność połączeń z lotnisk regionalnych, które pozwalają elastycznie zaplanować wyjazd.

4-dniowy city break w hotelu ze śniadaniem wraz z przelotem kosztuje od 1 699 zł za osobę. Tygodniowy wakacyjny pobyt w hotelu to koszt od 2619 zł.