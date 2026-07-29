REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Rząd zwiększa wydatki budżetowe jak chce. Stabilizująca reguła wydatkowa niejasna i pełna wyjątków - 15 stron przepisów, w których gubi się nawet MF

Rząd zwiększa wydatki budżetowe jak chce. Stabilizująca reguła wydatkowa niejasna i pełna wyjątków - 15 stron przepisów, w których gubi się nawet MF

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 lipca 2026, 18:35
budżet państwa, wydatki budżetowe, deficyt
Rząd zwiększa wydatki budżetowe jak chce. Stabilizująca reguła wydatkowa niejasna i pełna wyjątków - 15 stron przepisów, w których gubi się nawet MF
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W czwartek 30 lipca 2026 r. czeka nas sejmowa debata na temat absolutorium budżetowego. Posłowie przed głosowaniem zapoznali się z raportem Najwyższej Izby Kontroli, która nie pozostawiła suchej nitki na stabilizującej regule wydatkowej. Kwota wydatków została zawyżona o 84,5 mld zł.

rozwiń >

Rekordowy deficyt i rekordowe wydatki budżetu państwa w czasie korzystnej koniunktury

Niewątpliwie w centrum tegorocznej debaty budżetowej znajdzie się rekordowa nierównowaga finansów publicznych. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2025 r. miał spaść – z 6,3 do 5,5% PKB. Tymczasem wyniósł on 7,3% PKB, znacznie przebijając rządowe szacunki. Dług publiczny na koniec zeszłego roku osiągnął pułap 59,7% PKB, znacznie zbliżając się do unijnego limitu z Traktatu z Maastricht (60% PKB).

NIK zwracał uwagę na bezprecedensowy charakter tych wyników, które nie są wynikiem kryzysu, lecz zostały osiągnięcie w warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej. Izba wskazała, że rok 2025 był kolejnym, w którym dynamika wydatków budżetowych istotnie przewyższała dynamikę dochodów. Państwo wydaje i zadłuża się w tempie szybszym niż rośnie gospodarka.

Jak to jest możliwe? Bezpiecznikiem, który miał ograniczyć nadmierny wzrost wydatków publicznych – a dzięki temu trzymać w ryzach deficyt i dług, jest stabilizując reguła wydatkowa. Bezpiecznikiem, który po raz kolejny został rozmontowany.

Według ustaleń NIK, kwota wydatków SRW została zawyżona o 84,5 mld zł. Pozwoliło to zwiększyć wydatki budżetu państwa o 77,7 mld zł, a więc aż o ok. 2% PKB.

Ministerstwo Finansów odpowiada, że działało zgodnie z obowiązującymi przepisami. I w dużej mierze ma rację!

Jak można doprowadzić do zgodnej z prawem pomyłki na tyle miliardów? W polskim systemie finansów publicznych wszystko jest możliwe.

REKLAMA

REKLAMA

Stabilizująca reguła wydatkowa – ewenement na skalę europejską

Stabilizująca reguła wydatkowa to obowiązujący od 2015 r. ustawowy wzór, który każdego roku wyznacza maksymalny pułap wydatków państwa. Miał on powiązać tempo wzrostu wydatków z kondycją gospodarki, inflacją oraz stanem finansów publicznych.

Każde państwo członkowskie UE od 2015 r. zobowiązane jest wprowadzić do swojego prawa regułę fiskalną, która ma pomóc w przestrzeganiu unijnych limitów budżetowych. Mimo to SRW stanowi ewenement nie tylko na skalę europejską, ale i światową.

Już pierwotna wersja SRW, składająca się na art. 112aa i art. 112d ustawy o finansach publicznych zajmowała 2,5 strony tekstu i była w zasadzie niemożliwa dla zrozumienia dla zwykłego obywatela. Kompleksowość reguły miała gwarantować jej stabilizujący (stąd nazwa) wpływ na finanse publiczne w perspektywie wieloletniej.

To jednak stworzyło ogromną pokusę dla kolejnych rządów, które chciały wydać więcej, niż pozwalała na to SRW. Wystarczyło zmienić ustawę i „pogrzebać” trochę w konstrukcji, podmienić jedną zmienną w niezrozumiałym wzorze, żeby poluzować limity o miliardy złotych.

Dlatego w ciągu nieco ponad dziesięciu lat obowiązywania SRW, jej konstrukcja była nowelizowana już kilkunastokrotnie. Z reguły zmiany polegały na rozmontowywaniu wzoru w trakcie roku budżetowego, celem zwiększenia przestrzeni fiskalnej na wydatki państwa.

Jak znaleziono pieniądze na 500 plus?

Najlepszy przykład to zmiana z grudnia 2015 r., przy opracowywaniu budżetu na 2016 r. Zgodnie z pierwotną konstrukcją SRW, żeby uzyskać kwotę wydatków na kolejny rok, kwotę z poprzedniego roku mnożyło się m.in. przez prognozowany wskaźnik inflacji. Niestety dla rządu, inflacja była wówczas ujemna. Dlatego, szybko „podmieniono” we wzorze CPI na cel inflacyjny NBP, który wynosi 2,5%.

Ta drobna zmiana pozwoliła wydać w 2016 r. ponad 20 mld zł więcej, w tym sfinansować m.in. debiutujący program „500 plus”.

Takich historii było więcej. W przeszłości finansowano trzynastą i czternastą emeryturę ze słynnego Funduszu Solidarnościowego, który był poza zakresem SRW. Kiedy Unia nakazała uwzględnienie w regule wszystkich funduszy celowych, to w zamian z limitu wyłączono zarządzany przez BGK Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Wydawano z niego wydawano miliardy złotych np. na… dodatek węglowy.

W rezultacie tych wszystkich działań, w aktualnie obowiązującej wersji, stabilizująca reguła wydatkowa liczy sobie już ponad 15 stron ustawowego tekstu, pełnego matematycznych wzorów i prawnofinansowej terminologii.

Reguła jest tak skomplikowana, że gubi się nawet MF

W praktyce społeczna kontrola nad tym mechanizmem jest bardzo ograniczona. Na podstawie publicznie dostępnych danych nie sposób samodzielnie sprawdzić, czy Ministerstwo Finansów prawidłowo policzyło wszystkie elementy wzoru.

Najwyższa Izba Kontroli zarzuca, że mechanizm SRW w 2025 r. został po raz kolejny osłabiony szeregiem nadzwyczajnych korekt, wyjątków i technicznych manipulacji. Efekt miał być ogromny. Limit wydatków budżetu państwa zamiast 921,6 mld zł zapisanych w ustawie budżetowej powinien wynosić 843,9 mld zł. W szerszym ujęciu NIK wyliczyła, że sama kwota wydatków objętych SRW została zawyżona o 84,5 mld zł.

REKLAMA

Skąd wzięło się 85 miliardów zawyżonych wydatków?

Wszystko rozbija się od wyliczenia kwoty wydatków na 2024 r. To właśnie na jej podstawie wyznaczano pułapy na 2025 r., które są krytykowane przez NIK.

Z czego wynika tak duża kwota?

Największy spór dotyczy wydatków na wojsko. Według NIK w wyliczeniach zostawiono stare zaliczki na zakup sprzętu wojskowego, choć od kolejnego roku takie wydatki miały być rozliczane już według innych zasad (zgodnie z tzw. „klauzulą obronną”). W praktyce pozwoliło to podnieść pułap wydatków o 51,7 mld zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kolejne miliardy miały wynikać z podobnych zabiegów. NIK wskazuje m.in. na obligacje przekazywane zamiast zwykłych dotacji. Przy wyliczaniu SRW uwzględniono maksymalną wartość papierów wartościowych, które można było przekazać wg ustawy budżetowej na 2024 r. (ponad 23 mld zł). Mimo, że później przy realnym podziale wydatków uwzględniono już tylko ułamek tej kwoty. – 150 mln zł. Według Izby zawyżyło to przestrzeń wydatkową o 23,6 mld zł.

Dodatkowo, na etapie ustalania kwoty SRW na 2025 r. uwzględniono 1,2 mld zł, które miało trafić do państwa po wejściu w życie systemu SENT. NIK uznał, że we wrześniu 2024 r., kiedy finalizowano prace nad budżetem, rząd już powinien wiedzieć, że wejście w życie tych przepisów od nowego roku jest nierealne.

Ponadto, NIK już po raz kolejny zwrócił uwagę, że przy ustalaniu kwoty startowej z 2024 r. kwota SRW została niesłusznie zawyżona o wpływy z opłaty mocowej (8 mld zł) która nie stanowi źródła finansowania wydatków objętych regułą wydatkową.

Reguła, która jest pełna wyjątków

Co nam to wszystko mówi? Widzę dwa problemy.

Pierwszy jest taki, że wbrew temu, co zdawały się krzyczeć niektóre nagłówki po publikacji raportu, sednem zarzutów NIK nie jest to, że MF zrobiło „wał” i złamało prawo. Kwota wydatków na 2024 r., czyli podstawa do wyliczenia SRW na ten rok została wzięta wprost z nowelizacji ustaw o finansach publicznych z czerwca 2024 r.

Trzeba tu przyznać rację MF, że działa lege artis. Problem leży gdzie indziej. Mianowicie: to lege zostało uregulowane w ustawie w sposób błędny. Jaki sens jest ustalanie skomplikowanego, rekurencyjnego wzoru, gdzie pułap wydatków na rok następny stanowi odniesienie do roku poprzedniego, tylko po to, żeby go ręcznie modyfikować?

Przestańmy się bawić w sztuczne mechanizmy, jeśli koniec końców i tak o rozmiarze wydatków decydują politycy, a nie limit zaprojektowany przez technokratycznych urzędników.

Deficyt sektora instytucji i samorządowych, zgodnie z wymogami Traktatu z Maastricht, nie powinien przekraczać 3% PKB. Tymczasem w zeszłym roku wyniósł on 7,3% PKB, mimo realnego wzrostu PKB rzędu 3,6%. To więcej niż deficyt w pandemicznym 2020 r. (7,1% PKB)! Jaki sens ma reguła, od której cały czas są wyjątki?

Druga sprawa, to niejasność i stopień skomplikowana SRW, w której gubi się samo Ministerstwo Finansów. NIK nie po raz pierwszy zarzuca temu ministerstwu bezzasadne uwzględnienie opłaty mocowej – wskazuje na to od 2021. Na błędy wskazywano też w 2016 i 2020 – w tym drugim przypadku pozwoliło to na poluzowanie SRW o ponad 4,5 mld zł.

Stary problem w nowej skali

Tegoroczne zawyżenie kwoty SRW o 85 mld zł to nie nowy problem, ale raczej wisienka na torcie. Komplikowanie przez lata misternego wzoru do absurdu pozwoliło resortowi finansów wejść w rolę Mefistotelesa polityki fiskalnej. Postępujące skomplikowanie finansów publicznych zmusza opinię publiczną do przyjmowania rządowej alchemii na wiarę i liczenie na skrupulatność NIK.

Trudno powiedzieć, czy SRW kiedykolwiek realnie ograniczyła wydatki i zmusiła rządzących do odstąpienia od jakiegoś programu. Na to również zwraca uwagę NIK – kwota i limit SRW wyliczane są z reguły na takim etapie prac budżetowych, kiedy wszystkie najważniejsze decyzje zostały już podjęte.

Gdzie tu ograniczenie, jeśli w czasach dobrej koniunktury gospodarczej deficyt jest wyższy niż w czasie pandemii?

Powinniśmy się coraz poważniej zastanawiać nad dalszym sensem SRW w obecnej formie. Chęć prowadzenia stabilnej i zgodnej z wymogami UE polityki fiskalnej nie może być żadną wymówką dla konsekwentnego naruszania zasady prawidłowej legislacji. A trudno o takiej mówić, skoro nawet MF zdarza się popełniać błędy w jej stosowaniu.

Jeśli 26 państw UE potrafi funkcjonować bez wzoru na kilkanaście stron ustawowego tekstu, to dlaczego my nie?

Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych

Zobacz również:

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Rząd zwiększa wydatki budżetowe jak chce. Stabilizująca reguła wydatkowa niejasna i pełna wyjątków - 15 stron przepisów, w których gubi się nawet MF
29 lip 2026

W czwartek 30 lipca 2026 r. czeka nas sejmowa debata na temat absolutorium budżetowego. Posłowie przed głosowaniem zapoznali się z raportem Najwyższej Izby Kontroli, która nie pozostawiła suchej nitki na stabilizującej regule wydatkowej. Kwota wydatków została zawyżona o 84,5 mld zł.
Reforma ochrony zdrowia coraz bliżej. Rząd szykuje zmiany dotyczące zarobków lekarzy, kolejek i jawności umów
29 lip 2026

Rząd przyspiesza prace nad dużą reformą ochrony zdrowia. Projekty ustaw przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia mają trafić do Rady Ministrów w sierpniu, a następnie, na początku września, rozpocząć standardowy proces legislacyjny w Sejmie.
Częste telefony do pracownika będącego na urlopie mogą pociągnąć za sobą konkretny koszt finansowy
29 lip 2026

Czy szef może dzwonić do pracownika w czasie urlopu i prosić by zerknął na maila? Czy pracownik musi zabrać na wakacje służbowy laptop? Choć w teorii odpowiedzi na te pytania są proste, to praktyka często jest dużo bardziej skomplikowana. Warto w takich przypadkach pamiętać o tym, co wynika z przepisów.
ZUS wypłaci emerytury wcześniej. Seniorzy dostaną pieniądze jeszcze w lipcu
29 lip 2026

Niektórzy emeryci i renciści otrzymają swoje świadczenia wcześniej niż wynikałoby to ze standardowego harmonogramu wypłat. ZUS poinformował, że osoby z terminem wypłaty przypadającym na 1 sierpnia dostaną pieniądze jeszcze w lipcu. Przyspieszone wypłaty obejmą również seniorów, których świadczenia miały trafić do nich 15 sierpnia.

REKLAMA

Bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej – jest krótszy termin przedawnienia roszczeń
29 lip 2026

Sąd Najwyższy 20 maja 2026 r. w wyroku II CSKP 950/23 rozstrzygnął spór, który ma ogromne znaczenie dla każdego, kto korzysta z gminnej nieruchomości bez formalnej umowy. Jeżeli taka nieruchomość służy działalności gospodarczej – roszczenie gminy o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przedawnia się już po 3 latach, a nie – jak przyjmowały dotąd sądy – po 10 lub 6 latach.
Do 5 sierpnia trzeba zalogować się do aplikacji, żeby cyfrowe dokumenty nie wygasły
29 lip 2026

Do 5 sierpnia 2026 r. trzeba zalogować się do mObywatela, bo po tym terminie część dokumentów w aplikacji może wygasnąć. W większości przypadków wystarczy samo logowanie, by certyfikaty odświeżyły się automatycznie. Kto przegapi termin, będzie później przywracał ważność dokumentów ręcznie albo nawet ponownie potwierdzał tożsamość.
Stopnie niepełnosprawności. Jak wpływają na zdolność do pracy?
29 lip 2026

Stopnie niepełnosprawności odzwierciedlają poziom ograniczeń w funkcjonowaniu organizmu oraz wpływ na zdolność do pracy i samodzielnego życia. Orzeczenie o niepełnosprawności potwierdza poziom niepełnosprawności i stanowi podstawę do korzystania z ulg, świadczeń oraz innych uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej.
Dodatkowe wolne od pracy na pielgrzymkę 2026 – zwolnienie od pracy na czas obchodzenia święta religijnego?
29 lip 2026

Pierwsza połowa sierpnia to szczyt sezonu pielgrzymkowego na Jasną Górę. Trasa najdłuższej w Polsce pielgrzymki do Częstochowy liczy aż 638 km i jej pokonanie zajmuje pielgrzymom 19 dni. Czy mogą oni skorzystać z przewidzianego w art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zwolnienia od pracy, celem obchodzenia święta religijnego?

REKLAMA

Sharenting w 2026: zakaz robienia zdjęć dzieciom - czy to realne? Urzędy wymieniają pisma
29 lip 2026

Publikowanie zdjęć własnych dzieci w mediach społecznościowych to codzienność milionów rodziców. Tyle że coraz częściej okazuje się, że dziecko wcale sobie tego nie życzy, a materiały mogą trafić w niepowołane ręce. RPO już od roku naciska na resorty, by realnie zajęły się problemem sharentingu. Teraz wystąpił z kolejnym pismem – po opublikowaniu stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego.
Kiedy darowizna sprzed 10 lat nie wlicza się do substratu zachowku i jak obliczyć jego wysokość?
28 lip 2026

Przekazanie majątku za życia w formie darowizny to bardzo częsta praktyka w polskich rodzinach. Wielu osobom wydaje się, że po upływie 10 lat od przekazania np. mieszkania czy działki, sprawa jest całkowicie zamknięta. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w prawie spadkowym. Wyjaśniamy, jak naprawdę działa zasada 10 lat, kiedy darowizna wlicza się do masy spadkowej oraz jak prawidłowo wyliczyć należną kwotę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA