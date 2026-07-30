REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Polacy boją się tego bardziej niż inflacji. Tak przygotowują się na czarną godzinę

Polacy boją się tego bardziej niż inflacji. Tak przygotowują się na czarną godzinę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 lipca 2026, 06:57
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Polacy boją się tego bardziej niż inflacji. Tak przygotowują się na czarną godzinę
Polacy boją się tego bardziej niż inflacji. Tak przygotowują się na czarną godzinę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące ceny, niepewność gospodarcza i obawy o przyszłość sprawiają, że Polacy coraz ostrożniej podchodzą do swoich finansów. Dla większości z nas oszczędności nie są sposobem na szybkie pomnażanie majątku, lecz gwarancją spokoju w razie utraty pracy, choroby czy nagłych wydatków. Jednocześnie nie chcemy, aby pieniądze leżały bezczynnie. Z najnowszego badania platformy Raisin wynika, że bezpieczeństwo finansowe i atrakcyjne oprocentowanie coraz częściej idą w parze.

Najpierw poduszka bezpieczeństwa, dopiero później zyski

Z badania platformy Raisin wynika, że aż 55 procent Polaków odkłada pieniądze przede wszystkim po to, aby zabezpieczyć się na nieprzewidziane sytuacje. Tak zwana poduszka finansowa pozostaje zdecydowanie najważniejszym celem oszczędzania.

REKLAMA

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że Polacy przestali myśleć o pomnażaniu swoich pieniędzy. Dla 20,7 procent respondentów najważniejszym celem jest właśnie zwiększanie wartości zgromadzonego kapitału. Wyniki pokazują więc, że oszczędzający szukają rozwiązań, które pozwolą jednocześnie zachować bezpieczeństwo i osiągnąć satysfakcjonujące zyski.

Takie podejście potwierdzają również dane Narodowego Banku Polskiego. Na koniec czwartego kwartału 2025 roku aż 48,6 procent aktywów finansowych gospodarstw domowych stanowiły gotówka i depozyty bankowe. Dla porównania instrumenty kapitałowe oraz fundusze inwestycyjne odpowiadały za 25,5 procent zgromadzonych aktywów.

– Wyniki naszego badania pokazują, że dla większości Polaków oszczędności są przede wszystkim sposobem na budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz finansowego spokoju. Nie oznacza to jednak, że nie zwracają uwagi na oprocentowanie. Oszczędzający coraz częściej poszukują rozwiązań, które łączą stabilność i przewidywalność z atrakcyjnymi, gwarantowanymi odsetkami – mówi Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

REKLAMA

Wakacje i remont wygrywają z myśleniem o emeryturze

Gdy Polacy mają już zabezpieczoną finansową poduszkę bezpieczeństwa, zaczynają odkładać pieniądze na bardziej konkretne cele. Najczęściej są to wakacje, remont mieszkania czy większe zakupy. Taką odpowiedź wskazało 35,3 procent uczestników badania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Znacznie rzadziej oszczędności są gromadzone z myślą o odległej przyszłości. Długoterminowe cele osobiste wskazało 17,9 procent respondentów, natomiast odkładanie pieniędzy na emeryturę było najważniejsze dla zaledwie 14,2 procent badanych.

– Oszczędności pełnią znacznie szerszą funkcję niż tylko finansową. Dają poczucie większej kontroli nad domowym budżetem oraz pomagają ograniczyć stres związany z niepewnością gospodarczą. Fakt, że zdecydowanie najczęściej wskazywanym celem pozostaje budowanie poduszki bezpieczeństwa, pokazuje, jak ważna dla Polaków jest dziś stabilność finansowa. Dopiero po jej osiągnięciu większego znaczenia nabierają długoterminowe plany i realizacja osobistych celów – komentuje Michał Piątek.

Wiek i zarobki się różnią, ale cel pozostaje ten sam

Potrzeba zabezpieczenia się na nieprzewidziane wydatki dominuje we wszystkich grupach wiekowych. Wśród osób mających od 18 do 24 lat taki cel wskazało 50 procent respondentów. W grupie od 25 do 34 lat odsetek ten wzrósł do 52,5 procent, natomiast wśród osób w wieku od 65 do 74 lat wyniósł już 64,1 procent.

Podobny obraz wyłania się z analizy dochodów. Nawet wśród osób zarabiających ponad 9000 złotych netto miesięcznie ponad połowa, bo 54,7 procent badanych, uznaje budowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa za najważniejszy powód oszczędzania.

Wraz ze wzrostem dochodów zmieniają się jednak oczekiwania wobec zgromadzonych pieniędzy. W grupie najlepiej zarabiających aż 34,9 procent respondentów deklaruje, że zależy im przede wszystkim na skutecznym pomnażaniu kapitału.

Polacy chcą bezpiecznie oszczędzać, ale nie za wszelką cenę

Choć bezpieczeństwo pozostaje najważniejsze, oszczędzający nie chcą godzić się na niskie zyski. Z badania wynika, że największą przeszkodą przy zakładaniu lokat bankowych jest zbyt niskie oprocentowanie. Taką odpowiedź wskazało 56 procent respondentów.

Kolejnymi barierami są utrata odsetek w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty, na co zwróciło uwagę 21 procent badanych, podatek od zysków kapitałowych wskazany przez 20,6 procent respondentów oraz zbyt skomplikowane regulaminy i warunki ofert, które zniechęcają 17,4 procent uczestników badania.

– Wyniki badania pokazują, że bezpieczeństwo i atrakcyjne oprocentowanie nie są dla Polaków wartościami, które się wykluczają. Oszczędzający chcą mieć pewność, że ich pieniądze są bezpieczne, ale jednocześnie oczekują, że będą pracować na satysfakcjonujących warunkach. Dobrze oprocentowane lokaty terminowe pozwalają połączyć stabilność oraz przewidywalność z gwarantowanym zyskiem, bez konieczności podejmowania dodatkowego ryzyka. Dzięki temu oszczędzający nie muszą wybierać między spokojem finansowym a efektywnym pomnażaniem swoich środków – zauważa Michał Piątek.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Polacy boją się tego bardziej niż inflacji. Tak przygotowują się na czarną godzinę
30 lip 2026

Rosnące ceny, niepewność gospodarcza i obawy o przyszłość sprawiają, że Polacy coraz ostrożniej podchodzą do swoich finansów. Dla większości z nas oszczędności nie są sposobem na szybkie pomnażanie majątku, lecz gwarancją spokoju w razie utraty pracy, choroby czy nagłych wydatków. Jednocześnie nie chcemy, aby pieniądze leżały bezczynnie. Z najnowszego badania platformy Raisin wynika, że bezpieczeństwo finansowe i atrakcyjne oprocentowanie coraz częściej idą w parze.
Rząd obiecuje nawet 300 zł miesięcznie podwyżki każdemu jeszcze przed wyborami
30 lip 2026

To już praktycznie pewne: w 2027 roku, w roku wyborów do polskiego parlamentu dojdzie do podwojenia kwoty wolnej w PIT. To oznacza automatyczną podwyżkę w wysokości do 270 zł dla wszystkich o dochodach miesięcznych powyżej 2 500 zł.
Czy Skarbówka legalnie pozyskuje dane z ANPRS – systemu automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów z kamer drogowych?
29 lip 2026

W połowie 2026 r. infosferę podatkową zalały informacje o powtarzających się kontrolach wykorzystania firmowych samochodów na cele prywatne na podstawie danych uzyskanych z systemu ANPRS, czyli automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych z kamer drogowych. Pojawiło się przy tym wiele porad jak sobie radzić ze skutkami tych kontroli, ale zabrakło refleksji, czy w ogóle mogły być one przeprowadzone. Sprawa ma szerszy kontekst i dotyczy legalności wykorzystywania automatycznie (poza konkretnym postępowaniem) zbieranych danych (też z Aranea, CRDP, KSeF, JPK różnego rodzaju, STIR, przekazanych przez PiP w związku z ostatnio znowelizowanymi przepisami) przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Poniżej analizuję legalność pozyskiwania danych z ANPRS.
Rząd zwiększa wydatki budżetowe jak chce. Stabilizująca reguła wydatkowa niejasna i pełna wyjątków - 15 stron przepisów, w których gubi się nawet MF
29 lip 2026

W czwartek 30 lipca 2026 r. czeka nas sejmowa debata na temat absolutorium budżetowego. Posłowie przed głosowaniem zapoznali się z raportem Najwyższej Izby Kontroli, która nie pozostawiła suchej nitki na stabilizującej regule wydatkowej. Kwota wydatków została zawyżona o 84,5 mld zł.

REKLAMA

Wiadomo o ile wzrosną stawki podatku na 2027 rok. Minister Finansów ogłosił stawki
29 lip 2026

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2027 rok wzrosną. Rady gmin dysponują już wszystkimi niezbędnymi danymi umożliwiającymi im podjęcie w tym zakresie uchwał podatkowych. To one zdecydują, czy mieszkańcy ich terenu zapłacą więcej, czy nie.
Długi sierpniowy weekend coraz bliżej. Najmodniejsze kierunki wyjazdów 2026 roku - TOP mocno zaskakujący
29 lip 2026

Długie weekendy tradycyjnie zwiększają zainteresowanie krótki wypadami zagranicę. W przeciwieństwie do długich urlopów amatorzy takiego wypoczynku stawiają bardziej na zwiedzanie niż leżakowanie na plaży. Na co stawiają tym razem Polacy przed szybko zbliżającym się długim weekendem sierpniowym?
Sierpień 2026: kalendarz do druku
29 lip 2026

Sierpień 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Drugi miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Kiedy wypadają dni wolne od pracy? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.
Reforma ochrony zdrowia coraz bliżej. Rząd szykuje zmiany dotyczące zarobków lekarzy, kolejek i jawności umów
29 lip 2026

Rząd przyspiesza prace nad dużą reformą ochrony zdrowia. Projekty ustaw przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia mają trafić do Rady Ministrów w sierpniu, a następnie, na początku września, rozpocząć standardowy proces legislacyjny w Sejmie.

REKLAMA

Ważna aktualizacja w mObywatelu. Użytkownicy mają czas do 5 sierpnia 2026 roku
29 lip 2026

Użytkownicy aplikacji mObywatel oraz mObywatel Junior powinni pamiętać o ważnym terminie. Do 5 sierpnia 2026 roku konieczne jest zalogowanie się do aplikacji, aby certyfikaty cyfrowych dokumentów zostały odświeżone i zachowały ważność.
Częste telefony do pracownika będącego na urlopie mogą pociągnąć za sobą konkretny koszt finansowy
29 lip 2026

Czy szef może dzwonić do pracownika w czasie urlopu i prosić by zerknął na maila? Czy pracownik musi zabrać na wakacje służbowy laptop? Choć w teorii odpowiedzi na te pytania są proste, to praktyka często jest dużo bardziej skomplikowana. Warto w takich przypadkach pamiętać o tym, co wynika z przepisów.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA