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BLIK stawia na rozwój poza Polską. W planach nowe partnerstwa

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06 lipca 2026, 14:48
oprac. Łucja Orzeł
BLIK stawia na rozwój poza Polską. W planach nowe partnerstwa
BLIK stawia na rozwój poza Polską. W planach nowe partnerstwa
Shutterstock

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BLIK ma w planach nawiązywanie partnerstw ze światowymi platformami i globalnymi dostawcami płatności w e-commerce - podał BLIK w sprawozdaniu z działalności za 2025 rok.

Grupa będzie kontynuować nawiązywanie partnerstw ze światowymi platformami i globalnymi dostawcami płatności w eCommerce, które pozwolą na dalszy wzrost dostępności BLIKA w tzw. cross-border oraz uczyni zbudowaną w ten sposób globalną sieć akceptacji w dalszej perspektywie atrakcyjną dla międzynarodowych banków” - wskazano w sprawozdaniu.

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Plany ekspansji BLIKA na rynki międzynarodowe i cross-border e-commerce

Grupa planuje też podjąć się również weryfikacji modeli współpracy z zagranicznymi bankami w szczególności w regionie CEE (Europa Środkowo-Wschodnia) zarówno w modelu wzrostu organicznego jako system płatności na lokalnej licencji, jak i poprzez akwizycję.

Spółka planuje w dalszym ciągu skupiać swoje działania na segmencie eCommerce i mCommerce, zarówno poprzez prowadzone z międzynarodowymi Agentami Rozliczeniowymi działania mające na celu zwiększanie sieci akceptacji tej formy płatności jak i poprzez działania zmierzające do zapewnienia dostępności usługi OneClick na rynku ze szczególnym uwzględnieniem rynku płatności powtarzalnych BLIK – umożliwiających rozwój w segmentach subskrypcyjnych i dostępowych do usług eCommerce” - dodano.

BLIK planuje też rozwijanie metody "Buy now pay later"

BLIK planuje też rozwijanie metody „Buy now pay later” w ekosystemie BLIKA poprzez rozszerzenie kompetencji wewnętrznych z wykorzystaniem istniejącej sieci akceptacji.

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Chce też udostępnić możliwość dokonywania wpłat banknotów we wpłatomatach za pomocą kodu BLIK kolejnym wydawcom i agentom rozliczeniowym w taki sposób, aby umożliwić stopniowe dostosowanie wpłat BLIK jako pełną interoperacyjną usługę na polskim rynku.

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BLIK podał, że trwają prace nad zintegrowaniem P2P z krajami zachodnimi strefy euro takimi, jak Hiszpania, Włochy czy Portugalia.

Czym jest BLIK i jak działa system płatności mobilnych?

Blik to system płatności mobilnych, z którego może skorzystać praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Operatorem systemu jest spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

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Źródło: PAP
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