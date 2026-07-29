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Reforma ochrony zdrowia coraz bliżej. Rząd szykuje zmiany dotyczące zarobków lekarzy, kolejek i jawności umów

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29 lipca 2026, 15:10
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Posiedzenie rządu Reforma ochrony zdrowia sierpień
Reforma ochrony zdrowia coraz bliżej. Rząd szykuje zmiany dotyczące zarobków lekarzy, kolejek i jawności umów
Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl
GazetaPrawna.pl

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Rząd przyspiesza prace nad dużą reformą ochrony zdrowia. Projekty ustaw przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia mają trafić do Rady Ministrów w sierpniu, a następnie, na początku września, rozpocząć standardowy proces legislacyjny w Sejmie.

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Zapowiadane zmiany mają objąć między innymi ograniczenie wysokości wynagrodzeń lekarzy, większą kontrolę czasu pracy medyków, jawność umów zawieranych przez placówki medyczne oraz elektroniczne monitorowanie kolejek do lekarzy i zabiegów. Informację o harmonogramie prac przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów. Jak zaznaczył, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła podczas spotkania aktualny stan przygotowań do wdrożenia zapowiadanych reform.

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Rząd przyjmie projekty ustaw o zmianach w ochronie zdrowia w sierpniu

Według zapowiedzi rządu projekty ustaw mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu. Następnie dokumenty mają trafić do parlamentu. Adam Szłapka wskazał, że prace legislacyjne muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Rząd nie chce skracać procesu w sposób, który mógłby później stać się argumentem przeciwko wejściu nowych przepisów w życie. „Najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu Sejmu po sierpniu, czyli na początku września, będą poddane normalnemu procesowi legislacyjnemu w Sejmie” — wskazał Szłapka.

Rzecznik rządu podkreślił, że tempo przygotowywania zmian jest odpowiednie, ale konieczne jest zachowanie wymaganych konsultacji społecznych. „Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć ustawowe konsultacje społeczne czy konsultacje z samorządem lekarskim, czy ze związkami zawodowymi. Nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby dawać formalny pretekst do zawetowania tych ustaw. W związku z tym pani minister zdrowia pracuje maksymalnie szybko, na tyle, na ile obecne otoczenie ustawowe nam pozwala” — wskazał Szłapka.

Jakie zmiany w ochronie zdrowia planuje rząd?

Pakiet reform przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia ma być odpowiedzią na problemy ujawnione w systemie ochrony zdrowia. Wśród najważniejszych propozycji znajdują się:

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  • ograniczenie wysokości wynagrodzeń lekarzy,
  • wprowadzenie większej przejrzystości umów zawieranych przez szpitale i przychodnie,
  • elektroniczne monitorowanie kolejek do świadczeń medycznych,
  • kontrola grafików pracy lekarzy,
  • zmiany dotyczące czasu pracy medyków,
  • ograniczenie kontraktów opartych na procentowym rozliczeniu procedur.

„To jest cały ten pakiet, nad którym rząd bardzo intensywnie pracuje” — powiedział rzecznik rządu.

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Donald Tusk: konsultacje mają zapobiec blokowaniu ustaw

Do konieczności przeprowadzenia konsultacji publicznych odniósł się również premier Donald Tusk. Szef rządu zaznaczył, że odpowiednie przygotowanie projektów ma ograniczyć ryzyko ich późniejszego zablokowania.

„Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. I dlatego będziemy pilnowali każdej godziny i każdego dnia, aby jak najszybciej, ale zgodnie z regułami, doprowadzić do głosowania w Sejmie tych ustaw. Początek września wydaje się tutaj bardzo realistyczny” — wskazał szef rządu.

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Limit wynagrodzeń lekarzy. Rząd proponuje 240 zł brutto za godzinę

Jednym z najbardziej dyskutowanych elementów reformy jest propozycja ograniczenia wysokości stawek godzinowych lekarzy. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała limit na poziomie 240 zł brutto za godzinę pracy. Premier Donald Tusk wskazał, że maksymalne miesięczne wynagrodzenie po wprowadzeniu tego rozwiązania miałoby wynosić 16-krotność płacy minimalnej.

„Górny limit wynagrodzenia to będzie szesnastokrotność płacy minimalnej. Biedy nie ma” — powiedział premier. Według zapowiedzi rządu oznacza to maksymalny poziom wynagrodzenia w wysokości 76 800 zł brutto.

Koniec wynagrodzeń zależnych od liczby wykonanych procedur?

Kolejną zmianą ma być ograniczenie systemu, w którym część lekarzy otrzymuje wynagrodzenie uzależnione od liczby wykonanych procedur medycznych.

Zdaniem premiera obecny model może prowadzić do sytuacji, w których stawki godzinowe osiągają bardzo wysokie poziomy. Tusk zapowiedział, że nowe przepisy mają zakończyć możliwość stosowania takich mechanizmów w określonych przypadkach.

Lekarze będą mieli ograniczony czas pracy

Rząd planuje także zmiany dotyczące czasu pracy lekarzy. Obecnie limity obowiązują przede wszystkim osoby zatrudnione na umowie o pracę. Lekarze realizujący świadczenia w ramach kontraktów nie zawsze podlegają takim samym ograniczeniom.

Po zmianach również ta grupa miałaby mieć określony maksymalny czas pracy — do równowartości dwóch etatów.

Cztery projekty rozporządzeń już skierowane do konsultacji

Podczas posiedzenia Rady Ministrów minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła informacje dotyczące realizacji zmian zapowiedzianych 8 lipca.

Cztery projekty rozporządzeń zostały skierowane do dziesięciodniowych konsultacji. Jednocześnie trwają prace nad dwoma projektami ustaw.

Kontrola grafików lekarzy przez NFZ

Pierwszy projekt rozporządzenia zakłada obowiązek raportowania przez szpitale godzinowych grafików pracy lekarzy.

Dzięki temu Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł sprawdzać, czy nie dochodzi do sytuacji, w których świadczenia są wykazywane jednocześnie w kilku różnych miejscach.

Centralne monitorowanie kolejek do zabiegów

Drugi projekt dotyczy rozszerzenia elektronicznego systemu monitorowania kolejek.

NFZ ma centralnie kontrolować listy oczekujących na zabiegi szpitalne poprzez rozwój aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE).

Centralna e-Rejestracja wcześniej niż planowano

Kolejna zmiana dotyczy Centralnej e-Rejestracji. Resort zdrowia chce przyspieszyć pełne wdrożenie systemu do końca 2027 roku — dwa lata wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Dzięki temu pacjenci mają otrzymać możliwość umawiania wizyt u lekarzy specjalistów między innymi przez aplikację mojeIKP oraz Internetowe Konto Pacjenta.

Sprawdzanie udziału wynagrodzeń w budżetach placówek

Czwarty projekt rozporządzenia dotyczy wskaźników jakości opieki zdrowotnej. Resort zdrowia chce uzyskać informacje dotyczące tego, jaka część środków otrzymywanych przez placówki z NFZ jest przeznaczana na wynagrodzenia.

Jawność umów w ochronie zdrowia

Jednym z elementów reformy ma być większa przejrzystość finansowania placówek medycznych.

Założenia projektu ustawy dotyczącej jawności umów przewidują obowiązek publikowania informacji dotyczących konkursów, złożonych ofert oraz wyników postępowań.

Nowe przepisy mają objąć zarówno szpitale, jak i przychodnie.

Lekarze mają być związani z głównym miejscem pracy

Ministerstwo Zdrowia pracuje także nad szeroką nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych ustaw.

Projekt ma obejmować między innymi:

  • limit stawki godzinowej lekarzy na poziomie 240 zł brutto,
  • obowiązek pracy lekarza w jednej głównej placówce przez minimum pół etatu,
  • konieczność uzyskania zgody głównego pracodawcy na dodatkową pracę,
  • zakaz zawierania umów przez szpitale i przychodnie ze spółkami lekarskimi.

Dlaczego rząd zdecydował się na reformę ochrony zdrowia?

Do przygotowania pakietu zmian premier Donald Tusk zobowiązał minister zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia.

Wśród problemów wskazywanych przez premiera znalazły się między innymi:

  • tak zwane „saloniki VIP” w szpitalach,
  • omijanie kolejek do świadczeń,
  • bardzo wysokie wynagrodzenia części medyków.

Impulsem do przyspieszenia prac były informacje dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego, gdzie ujawniono nieprawidłowości związane z organizacją pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Według ujawnionych informacji lekarz bez specjalizacji pełnił funkcję koordynatora SOR-u, a w ubiegłym roku, pracując w kilku placówkach, miał zarobić 1,6 mln zł.

Reforma zdrowia 2026 — kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Na obecnym etapie projekty są przygotowywane i konsultowane. Rząd zakłada, że zostaną przyjęte przez Radę Ministrów w sierpniu, a następnie skierowane do Sejmu na początku września.

Ostateczny kształt reformy będzie zależał od przebiegu konsultacji, prac parlamentarnych oraz procesu legislacyjnego.

Zmiany zapowiadane przez rząd mogą znacząco wpłynąć na funkcjonowanie szpitali, sposób rozliczania pracy lekarzy oraz organizację dostępu pacjentów do świadczeń medycznych.

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Źródło: INFOR
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