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Nowe standardy opieki domowej już obowiązują. Co senior może dostać od gminy

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09 sierpnia 2026, 09:24
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
opieka nad seniorem osoba starsza bliska pomoc sandwich generation
opieka nad seniorem osoba starsza bliska pomoc sandwich generation
Shutterstock

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Od 7 sierpnia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie, które po raz pierwszy w jednolity sposób w skali kraju określa, jakie czynności składają się na usługi opiekuńcze świadczone w domu. Dla seniorów i ich rodzin oznacza to koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy. Nad reformą wisi jednak znak zapytania: ustawę, która ją wprowadza, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.

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Koniec lokalnej loterii

Do tej pory to, co senior mógł otrzymać w ramach opieki świadczonej we własnym mieszkaniu, w dużej mierze zależało od miejsca zamieszkania. Ustawa o pomocy społecznej zakreślała jedynie ogólne ramy usług opiekuńczych, a szczegóły – zakres czynności, częstotliwość, sposób realizacji – pozostawały w gestii poszczególnych gmin. W praktyce prowadziło to do znacznych różnic w dostępności i jakości wsparcia.

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Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 sierpnia 2026 r. w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1067) ma to zmienić. Akt, ogłoszony 6 sierpnia i obowiązujący od 7 sierpnia 2026 r., po raz pierwszy tak szczegółowo opisuje jednolity standard opieki domowej dla całego kraju. Reforma jest jednym z elementów realizacji Krajowego Planu Odbudowy w obszarze opieki długoterminowej.

Usługi, o których mowa, realizuje ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Rozporządzenie nie tworzy nowego świadczenia – porządkuje i ujednolica to, które w systemie pomocy społecznej funkcjonuje od lat.

Cztery obszary wsparcia

Standard obejmuje cztery obszary: zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W każdym z nich rozporządzenie określa standard świadczenia usług, poprzedzając wyliczenia zwrotem „w szczególności”, co oznacza, że lista nie jest zamknięta.

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sanatorium, uzdrowisko, rehabilitacja, fizjoterapia, senior

sanatorium, uzdrowisko, rehabilitacja, fizjoterapia, senior

Shutterstock

Trzeba jednak wyraźnie odróżnić katalog czynności przewidzianych w standardzie od indywidualnego prawa konkretnej osoby do poszczególnych świadczeń. Rozporządzenie opisuje sposób świadczenia usług i wskazuje, co może się na nie składać, ale o tym, które czynności, w jakim wymiarze i miejscu przysługują danemu seniorowi, rozstrzyga indywidualna decyzja administracyjna wydawana po wywiadzie środowiskowym. Ustawa nakazuje przy tym uwzględnić indywidualne potrzeby podopiecznego. Wejście w życie standardu nie oznacza więc, że od 7 sierpnia każdy korzystający z pomocy może zażądać od gminy całego wymienionego katalogu.

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Codzienne potrzeby

W ramach podstawowej samoobsługi opiekun pomaga przy ubieraniu się i zmianie odzieży oraz bielizny, przygotowuje proste posiłki, w tym jeden gorący, z uwzględnieniem zalecanej diety, a w razie potrzeby karmi i poi podopiecznego. Do tego dochodzi słanie łóżka i zmiana pościeli.

Drugą grupę stanowią czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego: sprzątanie w niezbędnym zakresie, czyszczenie urządzeń codziennego użytku i sanitarnych, wynoszenie śmieci, przynoszenie wody i opału, a nawet ogrzewanie pomieszczeń dostępnym urządzeniem grzewczym, z paleniem w piecu włącznie. Opiekun robi też niezbędne zakupy lub towarzyszy przy nich, dba o czystość i sprawność sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie – wózka, balkonika, podnośnika, kul – pierze i prasuje odzież oraz pościel, a także towarzyszy w sprawach urzędowych, przy płaceniu rachunków oraz w kwestiach związanych z leczeniem, rehabilitacją i profilaktyką zdrowotną.

piec kopciuch palenie

Shutterstock

Rozporządzenie wymienia wreszcie inne czynności samoobsługowe, przede wszystkim pomoc w zmianie pozycji ciała – przesiadaniu się z łóżka, ułożeniu w nim czy usadzeniu w wózku – oraz w korzystaniu ze sprzętu rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych, o ile nie wymaga to specjalistycznej wiedzy.

Higiena i pielęgnacja

Osobny obszar to opieka higieniczna. Obejmuje toaletę poranną i wieczorną, w tym golenie maszynką, czesanie oraz higienę jamy ustnej i uszu, kąpiel z myciem głowy, pielęgnację niezmienionych chorobowo paznokci rąk i nóg, pomoc w korzystaniu z toalety i naczyń sanitarnych oraz zmianę pieluchomajtek i wkładów higienicznych, z uwzględnieniem zapobiegania odleżynom i odparzeniom. U osób leżących toaleta wykonywana jest w łóżku.

Rozporządzenie przewiduje również pomoc w zaleconej przez lekarza pielęgnacji, o ile nie wymaga ona specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Chodzi o przygotowanie i przyjmowanie leków, pielęgnację miejsc zmienionych chorobowo (smarowanie oraz drobne opatrunki), pomiar temperatury ciała, tętna, ciśnienia, poziomu cukru i saturacji, a także obserwację stanu zdrowia i reagowanie w razie jego pogorszenia. To istotne rozróżnienie: opiekun nie zastępuje pielęgniarki, lecz wykonuje wyłącznie czynności, które nie wymagają kwalifikacji medycznych.

Kontakt ze światem

Czwarty obszar, często pomijany w dyskusji o opiece, dotyczy relacji społecznych. Standard przewiduje pomoc w przebywaniu na świeżym powietrzu i towarzyszenie podczas spacerów, prowadzenie rozmów, wspieranie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, również z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, a także pomoc w czytaniu oraz wymianie prasy i książek i towarzyszenie w drodze do instytucji kultury czy rekreacji. Ustawodawca uznał podtrzymywanie więzi za element opieki równie ważny jak posiłek czy higiena.

Kiedy i jak długo

Część czynności może być świadczona przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 21.00, z wyłączeniem dni świątecznych. Dotyczy to m.in. przygotowania posiłków i karmienia, porannej i wieczornej toalety, pomocy przy korzystaniu z toalety, zmiany pieluchomajtek oraz podawania leków. W sytuacjach wymagających nieprzerwanej opieki usługi mogą być kontynuowane także w dni świąteczne.

Przy niektórych czynnościach – zmianie pozycji ciała osoby leżącej oraz kąpieli – rozporządzenie dopuszcza jednoczesną pracę dwóch opiekunów. To rozwiązanie służące bezpieczeństwu zarówno podopiecznego, jak i osoby udzielającej pomocy.

Kto i na jakich zasadach

Wymagania wobec samych opiekunów wynikają nie z rozporządzenia, lecz z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej z 11 czerwca 2026 r. (Dz.U. z 2026 r. poz. 974), która weszła w życie kilka dni wcześniej. Usługi opiekuńcze może wykonywać osoba pełnoletnia, niebędąca członkiem rodziny podopiecznego ani jego oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym, która ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz złożyła podmiotowi świadczącemu usługi oświadczenie o zdolności psychofizycznej do ich wykonywania. W razie nieobecności opiekuna zastąpić go może wyłącznie osoba spełniająca te same wymagania. Dla osób, które wykonywały usługi już wcześniej, ustawa przewiduje okresy przejściowe: na złożenie oświadczenia mają miesiąc, a szkolenie z pierwszej pomocy mogą uzupełnić w ciągu trzech miesięcy od wejścia nowych przepisów w życie.

Samo prawo do usług przysługuje przede wszystkim osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy, a są jej pozbawione. Wsparcie może otrzymać także osoba w rodzinie, jeżeli najbliżsi nie są w stanie takiej pomocy zapewnić. Zakres świadczenia ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego.

Kwestia odpłatności pozostaje w gestii gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej to rada gminy określa w uchwale szczegółowe warunki przyznawania usług oraz zasady ich odpłatności, uzależniając ją zwykle od dochodu podopiecznego. Osoby o najniższych dochodach często korzystają z pomocy nieodpłatnie, przy wyższych dochodach pobierana jest część kosztów. Konkretne progi i stawki wynikają z lokalnej uchwały i różnią się między gminami.

Gmina pod obserwacją

Nowością o dużym znaczeniu praktycznym jest obowiązek monitorowania jakości usług. Rozporządzenie nakazuje gminom sprawdzanie, czy opieka jest realizowana zgodnie z decyzją i potrzebami podopiecznego. Wizyty w miejscu zamieszkania mają się odbywać nie rzadziej niż raz na pół roku, równie często zbierane są opinie samego seniora, o ile pozwala na to jego stan zdrowia, oraz członków rodziny mających wiedzę o przebiegu usług.

Gmina analizuje też na bieżąco dane o realizacji świadczenia: liczbę niezrealizowanych godzin, zmiany osób wykonujących usługi oraz liczbę skarg i zgłoszeń, w tym anonimowych, o nieprawidłowościach. Przy ocenie bierze pod uwagę m.in. terminowość, rzetelność i adekwatność wsparcia do potrzeb.

Rozporządzenie porządkuje również sposób świadczenia usług. Mają być one realizowane z poszanowaniem intymności i godności podopiecznego oraz jego prawa do autonomii i samostanowienia, z dbałością o bezpieczeństwo i zasady higieny. Wykonane czynności mają być potwierdzane przez osobę korzystającą z usług, w sposób ustalony przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, co daje podopiecznemu realny wgląd w przebieg opieki.

Znak zapytania w tle

Reforma wchodzi w życie w cieniu wątpliwości konstytucyjnych. Prezydent, podpisując ustawę nowelizującą, która jest podstawą rozporządzenia, zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim samodzielności samorządów oraz finansowania nałożonych na gminy nowych zadań, w tym obowiązku monitorowania.

Ważne! Skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej nie wstrzymuje wejścia przepisów w życie. Do czasu ewentualnego orzeczenia Trybunału nowy standard obowiązuje w całości, a senior może domagać się przyznanych usług już dziś.

Jak sięgnąć po pomoc

Aby uruchomić opiekę, senior lub jego bliski zgłasza potrzebę do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, ocenia sytuację życiową, zdrowotną i mieszkaniową, a następnie ustala zakres niezbędnych usług. Na tej podstawie wydawana jest decyzja o przyznaniu świadczenia, a opieka rozpoczyna się od uzgodnionego terminu. Warto wcześniej przygotować informacje o stanie zdrowia, sytuacji rodzinnej i dochodach – to od nich zależy zarówno zakres pomocy, jak i ewentualna odpłatność.

Podstawa prawna

– rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 4 sierpnia 2026 r. w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Dz.U. z 2026 r. poz. 1067)

– art. 50 i art. 50b ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 639 ze zm.)

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Źródło: INFOR
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