Minister Paulina Hennig-Kloska: ceny prądu w drugiej połowie 2024 roku zamrożone tylko dla najbiedniejszych. Potem podwyżka o 80-90 zł miesięcznie?

W Polsce wprowadzanie coraz niższych limitów dla transakcji tradycyjnie regulowanych gotówką, wywołało sprzeciw do tego stopnia, że najpierw wprowadzone w ramach Polskiego Ładu nowe przepisy przesunięto w czasie, by ostatecznie je odwołać. Teraz sprawa wraca za sprawą regulacji ogólnoeuropejskich. Co to oznacza dla Polski i Polaków?