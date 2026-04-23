Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Duży wzrost pożyczek pozabankowych

Duży wzrost pożyczek pozabankowych

23 kwietnia 2026, 09:30
Duży wzrost pożyczek pozabankowych
Duży wzrost pożyczek pozabankowych
Shutterstock

W pierwszym kwartale tego roku firmy pożyczkowe udzieliły o ponad 15 proc. więcej pożyczek niż przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ich łączna wartość wzrosła w tym czasie o ponad 21 proc.

Polacy ruszyli po pożyczki pozabankowe

BIK poinformowało w czwartek, że w pierwszym kwartale br. firmy pożyczkowe udzieliły 4,6 mln szt. pożyczek o wartości 7,4 mld zł. Łącznie w całym pierwszym kwartale wartość sprzedaży wzrosła o 21,1 proc. r/r, a liczba udzielonych pożyczek - o 15,2 proc. r/r.

W samym marcu, jak przekazało Biuro, udzielono 1,666 mln szt. pożyczek na kwotę 2,7 mld zł. To o 16,9 proc. więcej rdr w ujęciu liczbowym i 24,2 proc. więcej rdr w ujęciu wartościowym.

Cytowany w publikacji główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski podkreślił, że korzystną koniunkturę na rynku pożyczek pozabankowych można tłumaczyć czynnikami ekonomicznymi obrazującymi obecną sytuację polskiej gospodarki.

Popyt konsumencki

„Przede wszystkim obserwujemy wyraźny wzrost wynagrodzeń. Dane z rynku pracy za marzec 2026 r. wskazują na przyspieszenie dynamiki płac, przy jednoczesnym jedynie symbolicznym spadku zatrudnienia. (...) Dodatkowym impulsem dla rynku pożyczkowego w Polsce pozostaje utrzymujący się popyt konsumencki, wzmacniany przez rosnące oczekiwania inflacyjne, m.in. w związku z gwałtownym wzrostem cen paliw po zaostrzeniu sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie” - stwierdził Rogowski.

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce; w skład grupy wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.

Źródło: PAP
Infor.pl
