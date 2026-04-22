REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Opieka nad seniorem » Wnioski o świadczenie wspierające w 2026 r. Najczęstsze błędy i pomoc ZUS

Wnioski o świadczenie wspierające w 2026 r. Najczęstsze błędy i pomoc ZUS

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 13:21
[Data aktualizacji 22 kwietnia 2026, 13:52]
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto może złożyć wniosek o świadczenie wspierające?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?

Spore zainteresowanie świadczeniem wspierającym

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające może pobierać kolejna grupa osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem, są to osoby, które w decyzji wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON) uzyskały od 70 do 77 punktów.

REKLAMA

REKLAMA

Przypomnijmy, iż w 2025 r. minimalny próg wynosił od 78 do 86 pkt w decyzji WZON. Osoby, które uzyskały mniej punktów mogły się ubiegać o wsparcie tylko wyjątkowo.

Ważne

Jak informuje Piotr Olewiński z Biura Prasowego ZUS „w okresie od stycznia do marca 2025 r. liczba złożonych wniosków o przyznanie świadczenia wspierającego wyniosła 46,6 tys., natomiast w analogicznym okresie od stycznia do marca 2026 r. wyniosła 87,1 tys. Liczba wniosków jest więc wyraźnie wyższa niż rok temu w analogicznym okresie”.

Jakie pomyłki przy składaniu wniosku ?

Według ZUS najczęściej popełniane błędy to:

• składanie wniosku o świadczenie wspierające na druku SWN-INF zamiast na formularzu SWN;

REKLAMA

• załączanie pełnomocnictwa z brakami formalnymi;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

• zamiana we wniosku danych osoby z niepełnosprawnością z danymi pełnomocnika;

• zaznaczanie na wniosku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z gminy, nie pobierając świadczenia;

• składanie wniosku nie mając decyzji z WZON;

• wpisywanie we wniosku błędnych dat pobytu w placówkach (DPS/ZOL).

„Pomimo powszechnej elektronizacji usług wprowadzanych przez ustawodawcę, ZUS jako instytucja przyjazna osobom ze szczególnymi potrzebami, jest dostępna dla wszystkich klientów a pracownicy sal obsługi klientów mają obowiązek pomóc klientom, którzy wymagają wsparcia przy załatwianiu swoich spraw w ZUS” – podkreśla zakład.

W jaki sposób ZUS może pomóc osobom z niepełnosprawnościami?

Pamiętajmy, iż osoby wnioskujące o świadczenie wspierające mogą mieć problem ze złożeniem wniosku w formie elektronicznej. W salach obsługi klientów wprowadzono zatem specjalne rozwiązania.

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością nie posiada komputera, internetu i wymaga wsparcia przy jego obsłudze, w każdej placówce ZUS przygotowane zostało specjalne stanowisko komputerowe, przy którym asystuje pracownik, który pomaga wypełnić oraz wysłać elektronicznie wniosek SWN.

Co w sytuacji, gdy senior bądź osoba z niepełnosprawnością nie może przyjść do placówki? W takim przypadku można skorzystać z wideorozmowy z pracownikiem ZUS Podczas tzw. e-wizyty można uzyskać informacje o warunkach przyznania świadczenia, potwierdzić konto na eZUS i uzyskać wsparcie w wypełnieniu wniosku. Aby skorzystać z e-wizyty trzeba mieć urządzenie (telefon, laptop lub komputer) z kamerą oraz dostępem do internetu. Istnieje możliwość umówienia się na e-wizytę można umówić się wraz z opiekunem faktycznym lub prawnym. Jak informuje ZUS, rozmowę przez internet może również zarezerwować pełnomocnik, ale pod warunkiem, że posiada pełnomocnictwo do załatwiania spraw w ZUS. Widorozmowę rezerwuje się przez stronę www.zus.pl, aplikację mobilną mZUS, aplikację mObywatel.

W wyjątkowych przypadkach pomoc można uzyskać poza placówką. „Zgodnie ze standardami obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami w ZUS, dla klientów niesamodzielnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej, pracownicy ZUS w uzasadnionych przypadkach zapewniają pomoc przy złożeniu wniosku w miejscu zamieszkania klientów. Taka pomoc jest zapewniona w wyjątkowych sytuacjach - na przykład, gdy klient ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej nie jest w stanie osobiście załatwić sprawy w placówce Zakładu ani skorzystać z obsługi w innej formie alternatywnej tj. przez Centrum Kontaktu Klientów ZUS telefonicznie: 22 560 16 00 lub mailowo pod adresem: cot@zus.pl, przez portal eZUS, e-wizytę bądź listownie” – informuje nas Biuro Prasowe ZUS.

Świadczenie wspierające w 2026 r. – najważniejsze informacje

Świadczenie wspierające jest nową formą pomocy, wprowadzoną w 2024 roku. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie wspierające przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów.

Sama procedura ubiegania się o świadczenie jest dwuetapowa. Nie wystarczy tu samo posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Trzeba uzyskać jeszcze decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero gdy decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia wydana przez WZON stanie się ostateczna, można złożyć wniosek do ZUS. Wysokość świadczenia zależy od liczby uzyskanych punktów w decyzji WZON oraz od aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2026 r. najniższe świadczenie wspierające wynosi 792 zł, a najwyższe 4353 zł.

Źródło: Infor.pl, ZUS

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA