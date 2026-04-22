W polskiej kulturze biznesowej utarło się przekonanie, że pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim jest „nietykalny”. Dla przedsiębiorców moment, w którym nielojalny członek zespołu wyczuwając nadchodzące wypowiedzenie lub restrukturyzację nagle przedkłada zaświadczenie o niezdolności do pracy, bywa źródłem frustracji i poczucia bezradności.

Jako radca prawny i stały mediator sądowy, wspierający firmy w sporach pracowniczych, często pomagam klientom przełamać ten impas. Praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego oraz przepisy Kodeksu pracy dają konkretne narzędzia do przeciwdziałania nadużywaniu prawa przez niektórych pracowników. Poniżej analizuję, kiedy i w jaki sposób można skutecznie rozwiązać umowę, nawet gdy pracownik „ucieka w chorobę”.

Granice ochrony z art. 41 Kodeksu pracy

Art. 41 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika. To sformułowanie jest kluczowe: ochrona dotyczy wyłącznie wypowiedzenia umowy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Współczesne orzecznictwo wyraźnie wskazuje, że ochrona ta nie ma charakteru absolutnego. Nie obejmuje ona sytuacji takich jak:

rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka w trybie art. 52 KP),

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (często wypracowywane w toku mediacji),

upływ czasu, na który umowa została zawarta.

Przykład Przykład z praktyki. Dyrektor handlowy w firmie produkcyjnej został przyłapany na przekazywaniu poufnych ofert cenowych konkurencji. Gdy poproszono go na rozmowę wyjaśniającą, natychmiast opuścił biuro i po godzinie dostarczył elektroniczne zwolnienie lekarskie. Mimo choroby, zarząd podjął decyzję o wysłaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnie). Sąd pracy uznał działanie firmy za prawidłowe, podkreślając, że ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych nie może być chronione poprzez przedłożenie zwolnienia lekarskiego.

Kto pierwszy, ten lepszy? Moment wręczenia wypowiedzenia

Najczęstszym błędem pracodawców jest zaniechanie wręczenia wypowiedzenia, gdy pracownik zgłasza złe samopoczucie w trakcie spotkania. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, ochrona przed wypowiedzeniem zaczyna się dopiero z chwilą zaprzestania wykonywania pracy z powodu choroby. Jeżeli pracownik otrzymał wypowiedzenie w biurze, a potem poszedł do lekarza wypowiedzenie będzie skuteczne.

Warto również pamiętać o ustawie o tzw. zwolnieniach grupowych. Przy odpowiedniej skali zatrudnienia (powyżej 20 osób), dopuszczalne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy w czasie choroby, a w pewnych sytuacjach nawet definitywne wypowiedzenie umowy, jeśli choroba trwa dłużej niż okresy zasiłkowe.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

Zwolnienie lekarskie służy do powrotu do zdrowia, a nie do wyjazdów turystycznych czy świadczenia usług dla innych podmiotów. Reprezentując pracodawców często widzę, że dowody na niewłaściwe wykorzystanie L4 (np. zdjęcia z mediów społecznościowych z wakacji w trakcie „choroby”) stają się potężnym argumentem w negocjacjach nad porozumieniem stron. Nadużycie zwolnienia lekarskiego (praca dla innego podmiotu, remont mieszkania w trakcie L4) może stanowić naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może być podstawą do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

Strategia dla profesjonalnego menedżera

Zanim podejmiesz decyzję o rozstaniu z osobą „uciekającą na L4”, upewnij się, że Twoje działania są zgodne z literą prawa:

Analiza trybu: Czy masz dowody na naruszenie obowiązków, które pozwalają na tryb dyscyplinarny (art. 52 KP)? Skuteczne doręczenie: Jeśli pracownik fizycznie nie przebywa w firmie, oświadczenie woli musi zostać doręczone pod adres domowy (kurierem lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Liczy się moment, w którym adresat mógł zapoznać się z treścią pisma. Inicjatywa mediacyjna: Rozważ propozycję rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Dokumentacja: Zadbaj o precyzyjne wskazanie przyczyn rozwiązania umowy. W sporach z pracownikami „ciężar dowodu” spoczywa na pracodawcy.

Pracodawca nie jest bezbronny wobec nadużyć pracowników, jednak walka z „fikcyjnym L4” wymaga precyzji i opanowania. Kluczem jest odróżnienie ochrony przed wypowiedzeniem od całkowitej nietykalności, która w polskim prawie pracy po prostu nie istnieje. Profesjonalne podejście do tego problemu chroni nie tylko finanse firmy, ale przede wszystkim morale pozostałych pracowników, którzy rzetelnie wypełniają swoje obowiązki.