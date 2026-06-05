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Kredytowa pułapka. Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze spłatą

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05 czerwca 2026, 09:03
oprac. Łucja Orzeł
Kredytowa pułapka. Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze spłatą
Kredytowa pułapka. Coraz więcej Polaków nie radzi sobie ze spłatą
Shutterstock

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Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą - wynika z badania „Polacy i kredyt: między finansową odpowiedzialnością a codziennymi potrzebami i pragnieniami”. Co trzecia osoba, poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej trzy zobowiązania finansowe.

Badanie wykazało, że 48 proc. respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań finansowych, a u 18 proc. taka sytuacja występowała w chwili przeprowadzania badania, czyli w maju br. W przypadku pozostałych sytuacja dotyczyła wydarzeń z przeszłości. Co piąta osoba zadeklarowała, że trudności ze spłatą raty miały lub mają u niej długotrwały charakter.

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Problemy ze spłatą kredytów dotyczą niemal połowy Polaków

Kredyt hipoteczny ma do spłacenia mniej osób (36 proc.) niż kredyty gotówkowe (42 proc.) i raty (44 proc.). Jednocześnie 18 proc. badanych ma do spłacenia zadłużenie na dwóch lub więcej kartach kredytowych, 21 proc. ma przynajmniej dwa kredyty gotówkowe, 32 proc. ma przynajmniej dwie pożyczki, a 32 proc. spłaca przynajmniej dwa zakupy na raty. Co trzecia badana osoba, poza kredytem hipotecznym ma jeszcze minimum trzy zobowiązania finansowe.

Kto najczęściej zaciąga długi kredytowe?

Najczęściej długi zaciągają osoby, które chcą kupić sprzęty domowe (AGD i RTV) oraz meble (44 proc.); co trzeci badany kredytem sfinansował remont mieszkania, a co czwarty - jego zakup. Z kolei 36 proc. zaciągnęło kredyt gotówkowy na zakup samochodu, a 22 proc. - elektroniki.

Na pytanie, dlaczego się zadłużają, 44 proc. ankietowanych przyznało, że musiało podjąć taką decyzję, aby wymienić coś, co się zepsuło, a 31 proc. wskazało na ważną potrzebę. Natomiast 7 proc. przyznało, że kupiło coś na kredyt, bo po prostu miało na to ochotę.

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Badanie przygotowała prof. Katarzyna Sekścińska z UW w ramach Programu Analityczno - Badawczego WIB we współpracy z ANG Odpowiedzialne Finanse, Związkiem Banków Polskich pod patronatem Biura Informacji Kredytowej. Zostało ono przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1055 respondentów metodą ilościową (CAWI).

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Źródło: PAP
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