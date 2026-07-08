SK 2026: kaucja z butelki do odzyskania niemal prosto z mieszkania? Wystarczy zejść na dół

Pojawiło się kolejne miejsce, w którym mieszkańcy mogą łatwo uczestniczyć w SK (systemie kaucyjnym) i szybko odzyskać kaucję za butelki. Na jednym z osiedli uruchomiono ogólnodostępny recyklomat dla mieszkańców - bez wizyty w sklepie. To efekt współpracy operatora systemu kaucyjnego Kaucja.pl, firmy technologicznej Recyclo oraz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Czy to będzie powszechne?

rozwiń >

Mieszkańcy oddadzą opakowania z SK i odzyskają kaucję prosto pod blokiem

Na osiedlu WSM na warszawskich Młocinach stanęły ogólnodostępne recyklomaty. Nowe urządzenia mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom zwrot butelek i puszek bez konieczności odwiedzania sklepów czy punktów zbiórki oddalonych od miejsca zamieszkania. Recyklomaty zostały ustawione na terenie osiedla, dzięki czemu użytkownicy mogą oddawać opakowania podczas codziennych aktywności, w pobliżu swoich domów.

REKLAMA

REKLAMA

Według przedstawicieli projektu dostępność punktów zwrotu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność systemu kaucyjnego. Im krótsza droga do miejsca oddania opakowań, tym większe prawdopodobieństwo, że mieszkańcy będą regularnie korzystać z takiej możliwości.

Co mówią autorzy pomysłu na recyklomaty osiedlowe?

– Chcemy, żeby system kaucyjny był jak najprostszy w codziennym użyciu, zwłaszcza że powinien być rozwiązaniem powszechnym. Jeśli można oddać opakowania przy swoim bloku, rośnie szansa, że mieszkańcy naprawdę będą z niego korzystać – podkreśla Dariusz Dworzecki, dyrektor ds. rozwoju i sieci zbiórki w Kaucja.pl.

Za dostarczenie i wdrożenie automatów odpowiada firma Recyclo. Zastosowane rozwiązanie ma usprawnić proces zbierania opakowań oraz wspierać efektywne zarządzanie odpadami już na poziomie osiedla mieszkaniowego.

Automaty systemu kaucyjnego zdaniem twórców to ułatwienie dla mieszkańców osiedli

– Technologia ma sens tylko wtedy, kiedy ułatwia życie. Naszym celem było stworzenie systemu, który działa sprawnie i nie wymaga od mieszkańców dodatkowego wysiłku – mówi Mirosław Wróblewski, prezes zarządu Recyclo.

Spółdzielnia daje przestrzeń dla rozwoju systemu kaucyjnego - nowy praktyczny pomysł na szybki odzysk kaucji przez mieszkańców

Dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej inwestycja wpisuje się w działania związane z modernizacją przestrzeni wspólnych oraz wdrażaniem rozwiązań odpowiadających na codzienne potrzeby mieszkańców. Władze spółdzielni podkreślają, że recyklomaty mogą przynieść wymierne korzyści zarówno w zakresie wygody, jak i gospodarki odpadami.

REKLAMA

– Ważne jest, żeby przestrzeń wspólna na osiedlach odpowiadała na codzienne potrzeby mieszkańców. WSM udostępnia miejsce pod recyklomaty, ponieważ widzimy w tym rozwiązaniu praktyczne korzyści dla spółdzielców – wskazuje Przemysław Prus, prezes WSM.

Recyklomaty systemu kaucyjnego pojawią się na każdym osiedlu?

Partnerzy projektu liczą, że inicjatywa realizowana na Młocinach stanie się inspiracją dla kolejnych osiedli mieszkaniowych. Ich zdaniem lokalizacja punktów zwrotu bezpośrednio w miejscach zamieszkania mieszkańców może być jednym z elementów zwiększających skuteczność systemu kaucyjnego i poziom odzysku opakowań w Polsce.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najczęściej zadawane pytania - recyklomaty pod każdym blokiem? (FAQ)

Gdzie uruchomiono ogólnodostępne osiedlowe recyklomaty systemu kaucyjnego? Ogólnodostępne recyklomaty stanęły na osiedlu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na warszawskich Młocinach, na terenie osiedla - poza terenem jakiegokolwiek sklepu. Co mają ułatwić recyklomaty systemu kaucyjnego ustawione na osiedlu WSM? Recyklomaty mają ułatwić mieszkańcom zwrot butelek i puszek bez konieczności odwiedzania sklepów czy punktów zbiórki oddalonych od miejsca zamieszkania. Kto uruchomił recyklomaty osiedlowych systemu kaucyjnego? Czy to inicjatywa mieszkańców? Uruchomienie recyklomatów to efekt współpracy operatora systemu kaucyjnego Kaucja.pl, firmy technologicznej Recyclo oraz Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Kto dostarczył recyklomaty osiedlowe systemu kaucyjnego? Firma Recyclo odpowiada za dostarczenie i wdrożenie automatów. Zastosowane rozwiązanie ma usprawnić proces zbierania opakowań oraz wspierać efektywne zarządzanie odpadami na poziomie osiedla mieszkaniowego. Czy recyklomaty systemu kaucyjnego z Młocin będą inspiracją dla kolejnych osiedli w całej Polsce? Partnerzy projektu liczą, że inicjatywa realizowana na Młocinach stanie się inspiracją dla kolejnych osiedli mieszkaniowych i odzyskanie kaucji nie będzie wiązało się z wizytą w sklepie, ale zejściem na dół pod blok.

Źródło: kaucja.pl