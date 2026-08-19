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Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik, ale też przełożony. Nowelizacja przepisów zmienia nie tylko definicję mobbingu

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19 sierpnia 2026, 05:09
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Ofiarą mobbingu może być przełożony
Ofiarą mobbingu może być nie tylko pracownik, ale też przełożony. Nowelizacja przepisów zmienia nie tylko definicję mobbingu
Shutterstock

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Mobbing to nie zawsze niepożądane zachowanie zachodzące w relacji przełożony–podwładny. Codzienność w zakładach pracy bywa bardziej skomplikowana, a znowelizowane przepisy Kodeksu pracy będą to uwzględniały.

Nowelizacja przepisów zmienia nie tylko definicję mobbingu

Pracodawcy skupieni na zmianach, które zaszły w ostatnim czasie w związku ze zmianą zakresu uprawnień inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy nie poświęcają, póki co, szczególnie dużo uwagi zmianom, które zostały wprowadzone w ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie dyskryminacji, molestowania i mobbingu. Ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, która je wprowadziła wejdzie w życie 5 listopada 2026 r., czyli po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Ustawodawca dał jednak pracodawcom czas na dostosowanie się do nowych wymogów prawnych, które będą obowiązywały w omawianym zakresie i wskazał w przepisach przejściowych, że będą oni mieli 6 miesięcy od tego dnia na dostosowanie regulaminu pracy albo wydanie regulaminu antymobbingowego.

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Ofiarą mobbingu może być przełożony

Gdy mówi się o zmianach dotyczących mobbingu, najczęściej uwaga skierowana jest na zmianę jego definicji, a także na zmiany w zakresie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym. Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt nowelizacji – przykładowy katalog możliwych sprawców mobbingu. Kto może być sprawcą mobbingu w zakładzie pracy? Z art. 943 § 8 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 5 listopada 2026 roku jasno będzie wynikało, że za mobbing uważa się określone zachowania wskazane przez ustawodawcę, które pochodzą w szczególności od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego, innego pracownika oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – zarówno od pojedynczej osoby, jak i grupy osób. Zwrot „w szczególności”, którego użyto w tym przepisie wskazuje, że nie jest to katalog zamknięty. Gdy mowa o mobbingu, intuicyjnie myślimy o niepożądanych zachowaniach, które pojawiają się w relacji przełożony–podwładny. Rzeczywistość w zakładach pracy nie jest jednak taka „prosta”. W orzecznictwie sądowym kwestia tego w jakich relacjach w zakładzie pracy może dochodzić do mobbingu, a w jakich nie mają one takiego charakteru była rozpatrywana wielokrotnie. Po wprowadzeniu zmian nie będzie już wątpliwości co do tego, że z mobbingiem możemy mieć do czynienia zarówno w relacjach odgórnych, oddolnych, jak i poziomych, które tworzą się między współpracownikami. Sprawcą może też być inna osoba niż pracownik, np. współpracownik świadczący usługi w ramach B2B czy osoba współpracująca z pracodawcą na podstawie umowy zlecenia.

Podstawa prawna

ustawa z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1046)

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Źródło: INFOR
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