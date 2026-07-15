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Butelkomat na osiedlu zamiast w sklepie? Polacy mówią: tak! Sprawdź, co się zmienia w systemie kaucyjnym

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15 lipca 2026, 08:27
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
zwrot butelki w automacie
Butelkomaty wychodzą ze sklepów
Shutterstock
Shutterstock

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Aż 85% Polaków uważa butelkomaty przed sklepami za wygodny sposób zwrotu opakowań, a ponad połowa chciałaby mieć je na osiedlach mieszkaniowych – wynika z badania Minds & Roses dla Mastercard. System kaucyjny wkracza w nową fazę: punkty zwrotu zaczynają pojawiać się poza sklepami – przy parkingach, centrach handlowych i na osiedlach. Co to oznacza dla Twojej codziennej rutyny?

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System kaucyjny 2026. Butelkomaty wychodzą ze sklepów

Kto regularnie oddaje butelki i puszki, ten zna problem: kolejka do butelkomatu w supermarkecie, reklamówka z pustymi opakowaniami dźwigana w ręce i automat, który akurat jest pełny. Teraz ten krajobraz ma szansę się zmienić. Coraz głośniej mówi się o infrastrukturze zewnętrznej – butelkomatach ustawianych poza placówkami handlowymi, w miejscach, które lepiej wpisują się w codzienne trasy Polaków.

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Butelkomaty wychodzą ze sklepów: Czego chcą konsumenci? Wyniki badania

Badanie przeprowadzone przez Minds & Roses na zlecenie Mastercard daje jednoznaczny obraz oczekiwań:

  • 85% Polaków uznaje butelkomaty zlokalizowane przed sklepami (nie w środku) za wygodne rozwiązanie.
  • Ponad 50% chciałoby mieć punkt zwrotu na swoim osiedlu mieszkaniowym.
  • Dla konsumentów kluczowy jest łatwy dostęp – zwrot opakowania ma się odbywać „po drodze", a nie wymagać specjalnej wyprawy.
Ważne

To ważna wskazówka dla operatorów systemu kaucyjnego. Dziś zdecydowana większość zwrotów odbywa się w sklepach, które pozostają filarem całego systemu. Jednak dane pokazują, że Polacy chcą więcej elastyczności.

Butelkomaty wychodzą ze sklepów: Gdzie staną nowe butelkomaty?

Punkty zwrotu poza sklepami dopiero zaczynają pojawiać się w Polsce, ale doświadczenia krajów zachodnioeuropejskich (m.in. Niemiec, Norwegii, Holandii) wskazują konkretne lokalizacje, które sprawdzają się najlepiej:

  • Parkingi przy centrach handlowych – zwrot „po drodze" do samochodu,
  • Osiedla mieszkaniowe – bliskość domu, brak konieczności noszenia opakowań do sklepu,
  • Stacje paliw i przystanki komunikacji – punkty na trasach codziennych dojazdów,
  • Tereny rekreacyjne i parki – tam, gdzie powstaje dużo odpadów opakowaniowych.

Butelkomat zewnętrzny Envipco

Butelkomat zewnętrzny Envipco

Materiały prasowe

Jak podkreśla Rafał Staniszewski, Business Development Manager w Envipco Polska: „Zwrot opakowania ma być prosty i możliwy do wykonania przy okazji codziennych aktywności, niezależnie od tego, czy wiąże się z robieniem zakupów. Im łatwiej włączyć tę czynność do codziennej rutyny, tym większa szansa na utrzymanie wysokiego poziomu uczestnictwa w systemie".

Butelkomaty wychodzą ze sklepów: Jakie wymagania musi spełnić butelkomat na zewnątrz?

Urządzenie stojące przed sklepem lub na osiedlu to zupełnie inne wyzwanie techniczne niż automat w klimatyzowanej hali. Butelkomaty zewnętrzne muszą spełniać kilka kluczowych warunków:

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  • Odporność na warunki atmosferyczne: deszcz, mróz, upał – automat pracuje całą dobę, przez cały rok w zewnętrznych trudnych warunkach pogodowych;
  • Integracja z systemem rozliczeń: konsument musi szybko odzyskać kaucję (na konto, kartę lub bon); automat jest poza sklepem, więc nie jest powiązany z jego systemem (np. bonami do wykorzystania na zakuoy);
  • Zdalny monitoring i serwis: operator musi wiedzieć w czasie rzeczywistym, czy automat jest sprawny i czy nie jest przepełniony; w sklepie to pracownicy mogą mieć bieżący nadzór;
  • Sortowanie i zagęszczanie: opakowania muszą być przygotowane do transportu i recyklingu już w urządzeniu, nie ma pracowników sklepu, którzy regularnie opróżniali by butelkomat.

Punkt zwrotu jest jedynie początkiem procesu, którego celem jest skuteczne przygotowanie opakowań do transportu i recyklingu. Dlatego nowoczesne rozwiązania obejmują nie tylko przyjęcie opakowania, ale również jego odpowiednie sortowanie, zagęszczanie oraz przygotowanie do dalszego obiegu"dodaje Staniszewski.

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Butelkomaty wychodzą ze sklepów: Czy sklepy stracą na znaczeniu?

Nie. Eksperci są zgodni: handel pozostaje fundamentem systemu kaucyjnego. Butelkomaty zewnętrzne nie mają zastąpić punktów w sklepach, lecz je uzupełnić. Chodzi o znalezienie optymalnej równowagi. Dla sklepów oznacza to konkretne korzyści:

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  • Mniej kolejek wewnątrz – część klientów odda opakowania na zewnątrz,
  • Mniej zajętej powierzchni – nie każdy sklep musi poświęcać cenne metry kwadratowe na duży automat,
  • Większy ruch przy sklepie – osoba oddająca butelki na parkingu często wejdzie też po zakupy przy okazji.

Dla konsumentów z kolei kluczowe jest to, że system kaucyjny staje się bardziej dostępny – niezależnie od godzin otwarcia sklepów i ich lokalizacji.

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Butelkomaty wychodzą ze sklepów: Najczęstsze pytania o butelkomaty poza sklepem (FAQ)

Czy mogę oddać butelkę w butelkomacie na osiedlu i dostać pieniądze na konto?

Tak, nowoczesne butelkomaty zewnętrzne są zintegrowane z systemami płatności. Kaucję można otrzymać na kartę płatniczą, w formie bonu zakupowego lub przelewem – zależy to od operatora danego punktu.

Czy butelkomaty zewnętrzne działają całą dobę?

To zależy od lokalizacji i decyzji operatora. Urządzenia na parkingach i osiedlach mogą pracować 24/7, choć w praktyce ich dostępność może być ograniczona np. ze względu na serwis czy opróżnianie.

Jakie opakowania przyjmuje butelkomat?

System kaucyjny w Polsce obejmuje butelki plastikowe (PET) do 3 litrów, butelki szklane wielorazowe oraz puszki aluminiowe - z oznaczeniem systemu kaucyjnego. Butelkomat rozpoznaje opakowanie po kodzie kreskowym i etykiecie.

Czy to prawda, że ponad połowa Polaków chce butelkomatów na osiedlach?

Tak, badanie Minds & Roses dla Mastercard potwierdza, że ponad 50% konsumentów wskazuje osiedla mieszkaniowe jako preferowaną lokalizację punktów zwrotu.

Źródło: Envipco

Envipco jest wiodącą firmą w obszarze technologii recyklomatów (RVM), o ponad 40-letnim doświadczeniu w dostarczaniu systemów dla przedsiębiorstw różnej wielkości – od małych po duże – z indywidualnymi rozwiązaniami w zakresie recyklingu. Firma stawia na przyspieszenie recyklingu, aby realnie wspierać klientów w osiąganiu zrównoważonego rozwoju i w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Działa globalnie, współpracując z detalistami, gminami i przemysłem produkcji napojów.

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Źródło: INFOR
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