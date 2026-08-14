OKI z podpisem Prezydenta. Szansa na zyski bez podatku, ale rozliczenia będą trudniejsze – wyjaśnia doradca podatkowy

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą Osobiste Konto Inwestycyjne. Zaczną funkcjonować w 2027 r. Jakie możliwości daje nowe rozwiązanie i z jakimi trudnościami przy rozliczeniach mogą zmierzyć się podatnicy? Wyjaśnia doradca podatkowy.

OKI z podpisem Prezydenta

OKI, czyli Osobiste Konto Inwestycyjne, jest obok IKE i IKZE kolejnym sposobem na optymalizację podatkową zysków z naszych oszczędności. Ma stanowić zachętę do aktywnego oszczędzania i wprowadzania kapitału na giełdę. Jest to jednak rozwiązanie – choć potrzebne – obarczone niedoskonałościami.

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OKI od 2027 r.

OKI ma pojawić się na polskim rynku w 2027 roku. Jest to dobrowolne konto inwestycyjne, które będzie uprawniało do zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki. Zwolnienie w ramach OKI będzie limitowane:

do 25 000 zł – dla aktywów o charakterze oszczędnościowym (np. lokaty, obligacje Skarbu Państwa),

– dla aktywów o charakterze oszczędnościowym (np. lokaty, obligacje Skarbu Państwa), do 100 000 zł – dla aktywów inwestycyjnych (np. ETF-y, fundusze, akcje).

Wypłata środków z OKI w dowolnym momencie

Od nadwyżki ponad te limity będzie naliczany podatek od wartości aktywów, uzależniony od poziomu stóp procentowych. Atrakcyjną cechą OKI, która odróżnia je od IKE i IKZE, jest fakt, że będzie można swobodnie wypłacać środki w dowolnym momencie, nie czekając na osiągnięcie wieku emerytalnego.

OKI jest niejako wyjściem naprzeciw dyskusji o podatku Belki, jednak nie możemy mówić o rozwiązaniu, które całkowicie go niweluje Po pierwsze, OKI jest kontem dobrowolnym. Jeśli chcemy je mieć, musimy o nim usłyszeć, zrozumieć zasady jego działania, a następnie je założyć. Zatem OKI wymaga od osób oszczędzających zaangażowania i nauki nowego mechanizmu. Osoby niedoinformowane mogą zostać wykluczone z tej preferencji. Dodatkowo, posiadając Osobiste Konto Inwestycyjne, jesteśmy zobowiązani do stałego monitorowania określonych limitów. Jeśli je przekroczymy, będziemy musieli zapłacić podatek. Miejmy również na uwadze, że standardowy podatek od zysków kapitałowych nie znika. Zastosowanie preferencji, konieczność zapłaty nowo wprowadzonego podatku od aktywów oraz jednoczesne naliczenie podatku Belki tam, gdzie to konieczne, bez wątpienia skomplikują rozliczenia z fiskusem. Musimy przy tym pamiętać, że już dziś rozliczenie podatku od zysków kapitałowych sprawia podatnikom kłopot.

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OKI jest zatem rozwiązaniem ciekawym, które z pewnością przekona do oszczędzania wiele osób. Trzeba jednak zaznaczyć, że wprowadza do realiów podatkowych wiele skomplikowanych kwestii, z którymi przyjdzie się zmierzyć wszystkim planującym zainwestować swoje środki w ramach tego konta.

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Autor: Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity